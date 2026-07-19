Nellore: నెల్లూరు సమస్యల పరిష్కారం కోసం విద్యార్థుల ర్యాలీ
Nellore: డైట్ చార్జెస్ పెంపు, స్కాలర్షిప్ బకాయిల కోసం నెల్లూరులో విద్యార్థి సంఘాల నిరసన. వి.ఆర్. హైస్కూల్ నుంచి గాంధీ బొమ్మ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహణ.
నెల్లూరు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు అడుగులు వేస్తున్నారు... ప్రభుత్వం పెంచిన 10 శాతం డైట్ చార్జెస్ తో సహా, పెండింగ్ లో ఉన్న, స్కాలర్షిప్, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు, తక్షణమే చెల్లించే దిశగా... ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ హాస్టల్స్ లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించి, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో..
ఈరోజు ఉదయం 11:30 గంటలకు నెల్లూరు దర్గామిట్ట లోని అంబేడ్కర్ భవన్లో SFI, AISF, AIDSO & PDSU విద్యార్థి సంఘాల నాయకులతో సమావేశమై, రేపటి కార్యక్రమం చర్చించడమైనది. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు విద్యార్థులు మరియు ఉద్యమ సానుభూతిపరులతో ప్రదర్శన నిర్వహించబడుతుందని తెలిపారు.
ఈ ర్యాలీ వి.ఆర్. హైస్కూల్ గ్రౌండ్ నుండి అంబేద్కర్ బొమ్మ వరకు వెళ్లి, అక్కడ నుండి గాంధీ బొమ్మ వరకు సాగుతుందని, గాంధీ బొమ్మ వద్ద కొంతసేపు నినాదాలు ఇచ్చి, ర్యాలీని ముగిస్తామని చెప్పారు. దీనికి విస్తృత ప్రచారం కల్పించి జన సమీకరణ చేయవలసిందిగా వివిధ సంఘాల నాయకులను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని తెలిపారు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు.