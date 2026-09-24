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బైక్ కొనుగోలులో మైలేజే కాదంటూ.. ఆర్థికంగా ఆలోచిస్తున్న నేటి రైడర్లు!

బైక్ కొనుగోలులో కేవలం మైలేజే కాకుండా.. మెయింటెనెన్స్, ఇన్సూరెన్స్, రీసేల్ విలువ వంటి మొత్తం ఓనర్‌షిప్ ఖర్చును (TCO) ఆర్థికంగా అవగాహన ఉన్న రైడర్లు ఎలా లెక్కిస్తున్నారో తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Updated on: 24 Sept 2026 4:45 PM IST
బైక్ కొనుగోలులో మైలేజే కాదంటూ.. ఆర్థికంగా ఆలోచిస్తున్న నేటి రైడర్లు!
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బైక్ కొనుగోలులో మైలేజే కాదంటూ.. ఆర్థికంగా ఆలోచిస్తున్న నేటి రైడర్లు!

Short News

టూ-వీలర్ మార్కెట్‌లో ఎప్పట్నుంచో ఒక ప్రధానమైన నమ్మకం ఉంది. అదే బైక్ కొనేటప్పుడు కేవలం "ఎన్ని కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది?" అని మాత్రమే చూడటం. కానీ, కాలం మారుతోంది. నేటి ఆర్థికంగా అవగాహన ఉన్న రైడర్లు కేవలం ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీని (Fuel Efficiency) మాత్రమే చూసి బైక్‌ను ఎంచుకోవడం లేదు. మైలేజ్ ఎంతొస్తుందనే దానితో పాటు, ఆ బైక్‌ను మెయింటైన్ చేయడానికి అయ్యే సమగ్ర ఖర్చును అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇది కేవలం ఒక రవాణా సాధనాన్ని కొనుగోలు చేయడం కాదు.. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళిక (Financial Planning) అని వారు భావిస్తున్నారు. అసలు టూ-వీలర్ ఓనర్షిప్ విషయంలో స్మార్ట్ రైడర్లు ఏయే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు? ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

బైక్ ఖర్చుల్లో ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీ మాత్రమే ఎందుకు సరిపోవడం లేదు?

ఇంధన ఖర్చులు బైక్ ఓనర్‌షిప్‌లో కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే. బైక్ కొన్న తర్వాత రోజూవారీ ప్రయాణంతో పాటు రకరకాల ఖర్చులు వెనకాలే వస్తాయి.

సర్వీసింగ్ ఖర్చులు: క్రమం తప్పకుండా చేయించే సర్వీస్‌లు.

స్పేర్ పార్ట్స్ ధరలు & విడిభాగాలు: టైర్లు, బ్యాటరీలు, బ్రేక్ ప్యాడ్లు, చైన్ సెట్లు అరిగిపోయినప్పుడు మార్చడానికి అయ్యే ఖర్చు.

ఇన్సూరెన్స్ రెన్యువల్స్: ప్రతి ఏటా చెల్లించే ప్రీమియంలు.

రీసేల్ విలువ: భవిష్యత్తులో ఆ బైక్‌ను విక్రయించాలనుకున్నప్పుడు వచ్చే మార్కెట్ ధర.

ఈ అంశాలన్నీ మొత్తం ఖర్చుపై సమానంగా ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే రైడర్లు ఇప్పుడు కేవలం 'కిలోమీటర్‌కు లీటర్' లెక్కలను మాత్రమే కాకుండా, 'మొత్తం ఓనర్‌షిప్ ఖర్చు'ను బేరీజు వేసుకుంటున్నారు.

బైక్ ఓనర్‌షిప్ వాస్తవ ఖర్చును పెంచే దాగి ఉన్న వ్యయాలు

బైక్ కొనుగోలు ధర మరియు ఇంధన బిల్లులతో బడ్జెట్ ముగిసిపోదు. క్రమంగా వచ్చే మెయింటెనెన్స్ మరియు ఊహించని రిపేర్లు దీర్ఘకాలంలో జేబుకు చిల్లు పడేలా చేస్తాయి.

ఉదాహరణకు వార్షిక ఖర్చుల అంచనా:

ఫ్యూయల్ ఖర్చులు: రోజువారీ ప్రయాణ దూరం, మైలేజ్ మరియు పెట్రోల్ ధరలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్: మోడల్ మరియు వినియోగాన్ని బట్టి సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 2,000 నుండి రూ. 6,000 వరకు.

టైర్ రీప్లేస్‌మెంట్: బ్రాండ్ మరియు అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కో టైర్‌కు సుమారు రూ. 2,000 నుండి రూ. 5,000.

ఇన్సూరెన్స్ రెన్యువల్: వాహన వయస్సు, కవరేజ్ మరియు యాడ్-ఆన్‌లను బట్టి మారుతుంది.

అనుకోని రిపేర్లు: యాక్సిడెంట్లు లేదా మెకానికల్ సమస్యల వల్ల వచ్చే ఖర్చులు.

ఇలాంటి చిన్నచిన్న ఖర్చులన్నీ విడివిడిగా చూస్తే తక్కువగా అనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో బడ్జెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.

స్మార్ట్ బైక్ ఓనర్‌షిప్‌లో 'ఇన్సూరెన్స్' ఎందుకు కీలకం?

బైక్ మెయింటెనెన్స్ ఎంత ముఖ్యమో, దానికి సరైన ఆర్థిక రక్షణ (Financial Protection) కల్పించడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఒక్క ప్రమాదం, దొంగతనం లేదా థర్డ్-పార్టీ లయబిలిటీ క్లెయిమ్ వల్ల సాధారణ నెలవారీ ఖర్చుల కంటే వేలల్లో నష్టం రావచ్చు. అందుకే బైక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికలో భాగమవుతోంది.

భారతదేశంలో పబ్లిక్ రోడ్లపై తిరిగే ప్రతి వాహనానికి థర్డ్-పార్టీ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ చట్టపరంగా తప్పనిసరి. అయితే, మరింత విస్తృతమైన రక్షణ కోరుకునే వారు తమ అవసరాలకు తగినట్లుగా ఎంచుకోవడానికి మూడు ప్రధాన రకాల కవరేజ్ అందుబాటులో ఉంది:

థర్డ్-పార్టీ బైక్ ఇన్సూరెన్స్: ఇది కేవలం థర్డ్-పార్టీ నష్టాలకు మాత్రమే చట్టబద్ధమైన రక్షణ ఇస్తుంది.

ఓన్ డ్యామేజ్ కవర్: ఇన్సూర్ చేసిన మోటార్‌సైకిల్‌కు స్వయంగా జరిగే నష్టాన్ని (ప్రమాదాలు, అగ్నిప్రమాదాలు మొదలైనవి) కవర్ చేస్తుంది.

కాంప్రహెన్సివ్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్: థర్డ్-పార్టీ లయబిలిటీతో పాటు, స్వంత వాహనానికి జరిగే నష్టానికి కూడా పూర్తి రక్షణ ఇస్తుంది.

అలాగే, రోడ్డు ప్రమాదాల సమయంలో వ్యక్తిగత గాయాల నుంచి రక్షణ పొందడానికి పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ కవర్ కూడా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

అవుట్-ఆఫ్-పాకెట్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు:

తయారీదారులు నిర్దేశించిన సర్వీసింగ్ షెడ్యూల్‌ను కచ్చితంగా పాటించాలి.

టైర్లలో సరైన గాలి పీడనాన్ని (Tyre Pressure) క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి.

బ్రేకులు మరియు చైన్‌ను ఎప్పటికప్పుడు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయాలి.

బైక్‌లో చిన్న అసాధారణ శబ్దాలు వచ్చినా లేదా పనితీరు తగ్గినా ముందే గుర్తించి పరిష్కరించాలి.

కొత్త మోటార్‌సైకిళ్ల కోసం జీరో డిప్రెషియేషన్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ (Zero Depreciation Cover) ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది. క్లెయిమ్ సమయంలో విడిభాగాలపై డిప్రెసియేషన్ కోతలు వర్తించవు కాబట్టి, మన జేబు నుంచి డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

నేటి స్మార్ట్ రైడర్లు బైక్ కొనుగోలును కేవలం మైలేజ్ కోణంలో కాకుండా ఒక పెట్టుబడి మరియు దీర్ఘకాలిక బాధ్యత లా చూస్తున్నారు. కొనుగోలు ధర, లోన్ ఈఎంఐలు, ఫ్యూయల్, మెయింటెనెన్స్, ఇన్సూరెన్స్, రీసేల్ విలువ వంటి అన్ని అంశాలను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా ఊహించని ఆర్థిక భారాల నుంచి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చు!

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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