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Bhongir: ఉదయం 10 దాటినా రాని మున్సిపల్ కమిషనర్

Bhongir: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూర్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అధికారుల, సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు.

RAMESH, MOTHUKUR
Published on: 15 July 2026 1:26 PM IST
Bhongir
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Bhongir: ఉదయం 10 దాటినా రాని మున్సిపల్ కమిషనర్

Bhongir: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూర్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అధికారుల, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం. ​మోత్కూర్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో 'సమయ పాలన' శూన్యం: ఖాళీ కుర్చీలతో దర్శనమిస్తున్న ఆఫీస్!

​యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా:

ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సమయ పాలన పాటించాలన్న నిబంధనలు మోత్కూర్ మున్సిపాలిటీలో తుంగలో తొక్కారు. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అధికారులే బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

​కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మినహా అంతా గైర్హాజరు!

​మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఉదయం వేళల్లో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మినహా మిగిలిన అధికారులు, సిబ్బంది ఎవరూ విధులకు హాజరు కాకపోవడం గమనార్హం. కార్యాలయంలోని సీట్లు, గదులన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. పనుల నిమిత్తం ఉదయాన్నే ఆఫీసుకు వచ్చిన ప్రజలు, ఖాళీ కుర్చీలను చూసి తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.

​పది దాటినా రాని కమిషనర్!

​మున్సిపాలిటీకి బాధ్యతాయుతమైన అధికారిగా ఉండి, సిబ్బందిని సమన్వయం చేయాల్సిన కమిషనరే స్వయంగా సమయ పాలన పాటించడం లేదు. ఉదయం 10 గంటలు దాటిపోతున్నా కమిషనర్ కార్యాలయానికి చేరుకోకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఉన్నతాధికారే ఆలస్యంగా వస్తుండటంతో, కింద స్థాయి సిబ్బందికి కూడా ఇది అలవాటుగా మారిందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

​ప్రజల ఆవేదన:

"దూర ప్రాంతాల నుండి ఎన్నో ఆశలతో, పనుల కోసం మున్సిపల్ ఆఫీసుకు వస్తే ఇక్కడ ఒక్క అధికారి కూడా అందుబాటులో ఉండటం లేదు. గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తోంది. సమయ పాలన పాటించని వీరిపై ఉన్నతాధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి."

​స్పందించాల్సిన ఉన్నతాధికారులు

​ప్రభుత్వం ప్రజల చెంతకే పాలన అందిస్తామని చెప్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఉన్నతాధికారులు ఈ వ్యవహారంపై తక్షణమే స్పందించి, మోత్కూర్ మున్సిపల్ కార్యాలయంలో తనిఖీలు చేపట్టాలని, విధులకు ఎగనామం పెడుతున్న అధికారులపై, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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RAMESH, MOTHUKUR

RAMESH, MOTHUKUR

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