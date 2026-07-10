Volkswagen Tayron Life : మార్కెట్లోకి ఫోక్స్వ్యాగన్ కొత్త లగ్జరీ SUV ఎంట్రీ.!
Volkswagen Tayron Life : ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ ఫోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్రీమియం ఫైవ్-సీటర్ ఎస్యూవీ "టైరాన్ లైఫ్ (Tayron Life)" ను
Volkswagen Tayron Life : ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ ఫోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త ప్రీమియం ఫైవ్-సీటర్ ఎస్యూవీ "టైరాన్ లైఫ్ (Tayron Life)" ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్షోరూమ్ ధరను రూ. 41.99 లక్షలుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది. మంచి స్థలం (స్పేస్), అత్యాధునిక సాంకేతికత, సౌకర్యం , అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చారు. ఈ ఏడాది భారత్లోనే లోకల్గా అసెంబుల్ (Locally Assembled) చేసి విడుదల చేసిన ఫోక్స్వ్యాగన్ రెండవ మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం.
అధునాతన డిజైన్.. అదిరిపోయే కలర్స్
టైరాన్ లైఫ్ ఎస్యూవీ 4,792 మిమీ పొడవు, 2,789 మిమీ వీల్బేస్తో విశాలమైన క్యాబిన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఏకంగా 885 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ) లభిస్తుంది. వెనుక సీట్లను ఫోల్డ్ చేయడం ద్వారా దీనిని 2,090 లీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు.
ఫోక్స్వ్యాగన్ గ్లోబల్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్తో వస్తున్న ఈ కారులో ఎల్ఈడీ ప్లస్ హెడ్ల్యాంప్స్, వెలిగే ఫ్రంట్ గ్రిల్ & లోగో, 18-ఇంచుల బోలోగ్నా అలాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్ , కనెక్టెడ్ 3D ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎస్యూవీ డాల్ఫిన్ గ్రే మెటాలిక్, సిప్రెసినో గ్రీన్ మెటాలిక్, ఆయిస్టర్ సిల్వర్ మెటాలిక్, నైట్షేడ్ బ్లూ మెటాలిక్, అల్ట్రావైలెట్ మెటాలిక్, ఒరిక్స్ వైట్ , గ్రెనడిల్లా బ్లాక్ మెటాలిక్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.
పవర్ఫుల్ ఇంజన్.. ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఫీచర్
ఈ కారులో 2.0-లీటర్ టీఎస్ఐ ఈవో (TSI EVO) టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది 7-స్పీడ్ డీఎస్జీ (DSG) ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. ఇది ఫోక్స్వ్యాగన్ '4MOTION' ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజన్ గరిష్టంగా 204bhp పవర్ , 320Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ముందు వైపు మెక్ఫెర్సన్ స్ట్రట్స్, వెనుక వైపు మల్టీ-లింక్ సస్పెన్షన్ ఉండటం వల్ల ప్రయాణం చాలా సాఫీగా సాగుతుంది.
లగ్జరీ క్యాబిన్.. మసాజ్ సీట్లు!
కార్ ఇంటీరియర్ అత్యంత లగ్జరీగా ఉంది. ఇందులో 26.03 సెం.మీ డిజిటల్ కాక్పిట్, యాపిల్ కార్ప్లే , ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీ ఉన్న 32.77 సెం.మీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. 8-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, త్రీ-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
డ్రైవర్ , ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం 12-వే అడ్జస్టబుల్ 'ఎర్గోయాక్టివ్' సీట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో హీటింగ్, వెంటిలేషన్ , 8 రకాల మసాజ్ ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉండటం విశేషం. విభిన్న రహదారుల కోసం ఇందులో ఎకో, కంఫర్ట్, స్పోర్ట్, ఇండివిడ్యువల్, ఆఫ్-రోడ్ , స్నో వంటి 6 డ్రైవ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి.
లెవెల్ 2 ADAS.. 9 ఎయిర్బ్యాగ్లతో గరిష్ట భద్రత
భద్రత పరంగా ఈ ఎస్యూవీకి టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో 9 ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు 14 రకాల సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్న 'లెవెల్ 2 అడాస్ (ADAS)' సాంకేతికతను అందించారు. దీని ద్వారా అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, డ్రైవర్ నిద్రమత్తును గుర్తించే అలర్ట్, పార్క్ అసిస్ట్ ప్లస్ , రియర్-వ్యూ కెమెరా వంటి సదుపాయాలు లభిస్తాయి. ఇవే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ & డిసెంట్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు కూడా ఈ కారులో ఉన్నాయి.