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సింగిల్ ఛార్జ్‌తో 95 కిమీల మైలేజ్.. మార్కెట్లోకి వచ్చిన అత్యంత తేలికైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్..!

Urtopia Carbon Atom Electric Bike: సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌లు అనగానే భారీ బ్యాటరీల వల్ల బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయనే భావన అందరిలోనూ ఉంటుంది. కానీ, అర్టోపియా సంస్థ రూపొందించిన ఈ 'కార్బన్ ఆటమ్' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు చాలా తక్కువ. ఎలాంటి అదనపు యాక్సెసరీలు లేకుండా దీని మొత్తం బరువు కేవలం 26 కిలోగ్రాములు మాత్రమే.

Venkat
Published on: 30 Jun 2026 10:37 AM IST
Urtopia Carbon Atom Electric Bike
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సింగిల్ ఛార్జ్‌తో 95 కిమీల మైలేజ్.. మార్కెట్లోకి వచ్చిన అత్యంత తేలికైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్..!

Urtopia Carbon Atom Electric Bike: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇంధన ధరల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ ఈవీ తయారీ సంస్థ 'అర్టోపియా' సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించేందుకు సిద్ధమైంది. అద్భుతమైన ఫీచర్లు, స్టైలిష్ లుక్‌తో పాటు భారీ మైలేజ్ ఇచ్చే సరికొత్త హై-పర్ఫార్మెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌ను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది.

బరువు తక్కువ.. బిల్డ్ క్వాలిటీ అద్భుతం..!

సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌లు అనగానే భారీ బ్యాటరీల వల్ల బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయనే భావన అందరిలోనూ ఉంటుంది. కానీ, అర్టోపియా సంస్థ రూపొందించిన ఈ 'కార్బన్ ఆటమ్' ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బరువు చాలా తక్కువ. ఎలాంటి అదనపు యాక్సెసరీలు లేకుండా దీని మొత్తం బరువు కేవలం 26 కిలోగ్రాములు మాత్రమే.

ఈ బైక్ ఫ్రేమ్‌ను పూర్తిగా కార్బన్‌తో తయారు చేయడం వల్ల బరువు తగ్గడమే కాకుండా, రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్లను ఇది చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. బరువు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, దీని బాడీ బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం అత్యంత బలంగా ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలతో పాటు లాంగ్ రైడ్స్ ఇష్టపడే వారి కోసం సరికొత్త టెక్నాలజీతో దీనిని తీర్చిదిద్దారు.

కొండ ప్రాంతాల్లోనూ దూసుకెళ్లే పవర్‌ఫుల్ మోటార్..

ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రైడర్లకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇందులో 750 వాట్ల నిరంతర అవుట్‌పుట్ ఇచ్చే పవర్‌ఫుల్ హబ్ మోటార్‌ను అమర్చారు. ఇది గరిష్టంగా 1,250 వాట్ల పీక్ అవుట్‌పుట్‌ను, 90 Nm వరకు అత్యధిక టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని వల్ల ఎంతటి కఠినమైన రోడ్లు లేదా కొండ ప్రాంతాలనైనా ఈ బైక్ చాలా సులభంగా, ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా దూసుకెళ్లిపోతుంది.

ఒక్క ఛార్జ్‌తో లాంగ్ రైడ్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు..

రైడర్ల సుదూర ప్రయాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కార్బన్ ఆటమ్ ఈ-బైక్‌లో ఏకంగా 802 Wh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఈ బ్యాటరీని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే నాన్-స్టాప్‌గా 95 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ గట్టిగా చెబుతోంది. అంతేకాకుండా, ప్రయాణాన్ని మరింత సులువుగా మార్చడానికి ఇందులో 8-స్పీడ్ షిమనో ఎసెరా డెరైలర్ గేర్ సిస్టమ్‌ను అందించారు. అలాగే వేగాన్ని అదుపులో ఉంచడానికి అత్యంత సురక్షితమైన టెక్ట్రో హైడ్రాలిక్ డిస్క్ బ్రేక్‌లను రెండు వైపులా అమర్చారు.

సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం ఈ బైక్ ముందు భాగంలో 80 మిమీ ట్రావెల్ సామర్థ్యం గల సస్పెన్షన్ ఫోర్క్‌ను ఇచ్చారు. వెనుక వైపు ప్రత్యేకంగా సస్పెన్షన్ సీట్‌పోస్ట్ అందించడం వల్ల గుంతల రోడ్లపై కూడా ప్రయాణం చాలా స్మూత్‌గా సాగుతుంది. రైడర్ కోసం హ్యాండ్ బార్ మధ్యలో 3.5 ఇంచుల కలర్ ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లేను అమర్చారు, ఇది వేగం, బ్యాటరీ స్థాయి వంటి వివరాలను చూపిస్తుంది. ఇందులో 26 ఇంచుల పెద్ద కెండా టైర్లతో పాటు రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణించడానికి వీలుగా పవర్‌ఫుల్ హెడ్‌లైట్, వెనుక లైట్లను కూడా జోడించారు.

ధర..

ప్రస్తుతానికి ఈ అర్టోపియా కార్బన్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌ను అమెరికా మార్కెట్‌లో విడుదల చేశారు. అక్కడ దీని ధరను 2,499 డాలర్లుగా నిర్ణయించారు. మన దేశ కరెన్సీలో దీని విలువ సుమారు రూ.2,35,000 వరకు ఉంటుంది. ఈ బైక్ కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు అదనపు ప్రయోజనంగా మడ్‌గార్డ్స్, కిక్‌స్టాండ్‌ను కంపెనీ పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోంది. కలర్స్ విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్ మూన్‌లైట్, కాపర్, ఆలివ్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తోంది. ఆసక్తి గల కస్టమర్లు దీనిని కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు.

అర్టోపియా కార్బన్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ ఆధునిక సాంకేతికత, అద్భుతమైన మైలేజ్ కలయికగా నిలుస్తుంది. పర్యావరణ హితంగా, స్టైలిష్‌గా, అంతేకాక రోజువారీ ప్రయాణాలను సులభతరం చేసుకునేందుకు ప్రీమియం ఈ-బైక్ కోసం చూసే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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