ఫుల్ ఛార్జ్తో 300కిమీల జర్నీ.. రూ.6.89 లక్షల నుంచే షురూ.. తక్కువ ధరలో బెస్ట్ 4 కార్లు ఇవే!
Budget EVs India: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేచింది.
Affordable electric cars India 2026: పెరిగిపోతున్న ఇంధన ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతున్న తరుణంలో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వరంగా మారుతున్నాయి. భారతీయ వాహనదారుల కలలను నిజం చేస్తూ, కేవలం రూ.6.89 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, ఒక్క ఛార్జ్తో ఏకంగా 300 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించే సరికొత్త, అత్యంత చౌకైన టాప్ 4 ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వివరాలు మీకోసం ప్రత్యేకంగా.
మధ్యతరగతి సొంత ఇల్లు, సొంత కారు కలలను నిజం చేస్తున్న సరికొత్త ఈవీ విప్లవం!
ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఒక కారు కొనుగోలు చేయాలనేది జీవితకాల కల. కానీ, రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు చూసి చాలామంది వెనకడుగు వేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేచింది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో భారీ రేంజ్ కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇప్పుడు సామాన్యుడి బడ్జెట్ ధరలోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మీ రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు, కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రలు చేయడానికి అనువుగా ఉండే ఆ టాప్ 4 బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కార్ల గురించిన ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. టాటా టియాగో ఈవీ: నమ్మకానికి మరో పేరు, ఫీచర్ల ఖజానా!
భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో టాటా టియాగో ఈవీ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.6.99 లక్షలుగా ఉంది. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఇందులో రెండు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. వేరియంట్ను బట్టి ఈ కారు ఒకే ఛార్జ్పై 226 కిలోమీటర్ల నుంచి 315 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది. ఇందులో ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల చాలా తక్కువ సమయంలోనే కారును ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
2. సిట్రోయెన్ ఈసీ3: ఫ్రెంచ్ లగ్జరీ, బడ్జెట్ ధరలోనే!
ఫ్రెంచ్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం సిట్రోయెన్ నుంచి వచ్చిన ఈ కారు అద్భుతమైన ప్రయాణ అనుభూతిని ఇస్తుంది. దీని అసలు ప్రారంభ ధర రూ.11.99 లక్షలు అయినప్పటికీ, కంపెనీ అందిస్తున్న సరికొత్త బ్యాటరీ సర్వీస్ విధానం ద్వారా దీనిని కేవలం రూ.6.89 లక్షలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అమర్చిన 29.2 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ సహాయంతో ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 320 నుంచి 325 కిలోమీటర్ల వరకు హాయిగా ప్రయాణించవచ్చు. దీని లోపలి భాగం చాలా విశాలంగా ఉండటం వల్ల వెనుక కూర్చునే వారికి సైతం మంచి సౌకర్యం లభిస్తుంది.
3. ఎంజీ కామెట్ ఈవీ: నగర ట్రాఫిక్కు పర్ఫెక్ట్ పార్టనర్!
మీరు నివసించేది మెట్రో నగరాల్లో అయితే, ఇరుకైన సందులు, భారీ ట్రాఫిక్ను తట్టుకోవడానికి ఎంజీ కామెట్ ఈవీ కంటే ఉత్తమమైన ఎంపిక మరొకటి లేదు. ఇది చూడటానికి చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతికతలో పెద్ద కార్లకే సవాల్ విసురుతుంది. దీని ధర రూ.7.62 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది, కానీ బ్యాటరీ రెంట్ ప్లాన్ ద్వారా దీనిని కేవలం రూ.4.99 లక్షలకే ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు. ఇందులో 17.3 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ఉండటం వల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 230 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది.
4. టాటా పంచ్ ఈవీ: పవర్ఫుల్ లుక్, అల్టిమేట్ పర్ఫార్మెన్స్!
మీకు ఎస్యూవీ తరహా పవర్ఫుల్ లుక్ కావాలనుకుంటే టాటా పంచ్ ఈవీ సరైన ఛాయిస్. దీని అద్భుతమైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ కారణంగా ఎలాంటి గుంతల రోడ్లపైనైనా సులభంగా దూసుకుపోతుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 315 నుండి 421 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ.9.69 లక్షలు కాగా, బ్యాటరీ రెంట్ ఆప్షన్ ద్వారా రూ.6.49 లక్షలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. కుటుంబంతో లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత సురక్షితమైన, అనుకూలమైన కారు.
ఇంధన ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ నాలుగు ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే ఈవీల ఛార్జింగ్ ఖర్చు కేవలం పదో వంతు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మీరు పెట్రోల్ కోసం నెలకు రూ.5,000 ఖర్చు పెడుతుంటే, ఈ కార్ల ద్వారా కేవలం రూ.500 లతోనే మీ ప్రయాణాన్ని ముగించవచ్చు. మీ బడ్జెట్, కుటుంబ అవసరాలకు సరిపోయే ఉత్తమమైన కారును ఎంచుకుని, సరికొత్త ఈవీ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టండి.