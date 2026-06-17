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Tesla India: హైదరాబాద్‌కు టెస్లా కార్లు వచ్చేశాయ్..!

Tesla India: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) దిగ్గజం 'టెస్లా' భాగ్యనగరంలో అడుగుపెట్టింది. హైటెక్ సిటీలోని నాలెడ్జ్ సిటీలో సరికొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్‌ను ప్రారంభించింది.

Arun Chilukuri
Updated on: 17 Jun 2026 7:09 PM IST
Tesla India
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Tesla India: హైదరాబాద్‌కు టెస్లా కార్లు వచ్చేశాయ్.. హైటెక్ సిటీలో గ్రాండ్‌గా ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రారంభం!

Tesla India: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) తయారీ దిగ్గజం 'టెస్లా ఇండియా' దేశంలో తన నెట్‌వర్క్‌ను మరింత విస్తరిస్తూ భాగ్యనగరంలో అడుగుపెట్టింది. హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ ఐటీ హబ్ అయిన మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీలోని 'నాలెడ్జ్ సిటీ' వేదికగా టెస్లా తన సరికొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. భారత మార్కెట్లో టెస్లాకు ఇది 5వ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్ కావడం విశేషం. ఈ సరికొత్త ఫెసిలిటీలో టెస్లాకు చెందిన సరికొత్త 2026 మోడల్ Y ప్రీమియం రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (Model Y Premium RWD) మరియు మోడల్ Y L (Model Y L) ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు.

కస్టమర్లకు సరికొత్త ఈవీ అనుభూతి:

హైదరాబాద్ మరియు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఈవీ ప్రియులకు సరికొత్త, లగ్జరీ అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా టెస్లా ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇక్కడికి వచ్చే విజిటర్స్ టెస్లా అడ్వైజర్ల సమక్షంలో గైడెడ్ టూర్స్ మరియు ఇంటరాక్టివ్ ప్రొడక్ట్ డెమోల ద్వారా టెస్లా వాహనాల అధునాతన టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ సిస్టమ్స్, పర్ఫార్మెన్స్ మరియు డిజైన్ ఫిలాసఫీని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవచ్చు.

షోరూమ్‌తో పాటు, టెస్లా ఇండియా తన డెలివరీ మరియు ఆఫ్టర్-సేల్స్ (సర్వీసింగ్) కార్యకలాపాలను నగరంలోని బొల్లారం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఫెసిలిటీ నుండి ప్రారంభించింది. దీనివల్ల కస్టమర్లకు మెరుగైన సర్వీస్ సపోర్ట్ లభించనుంది.

టెస్లా మోడల్స్ - వాటి ప్రత్యేకతలు, ధరలు:

1. 2026 టెస్లా మోడల్ Y ప్రీమియం రియర్-వీల్ డ్రైవ్:

ఈ సరికొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచిన ఈ 5 సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ (SUV) అదిరిపోయే ఫీచర్లతో వస్తోంది. ఇందులో 2,138 లీటర్ల కార్గో స్పేస్ ఉంది.

స్పీడ్: కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

రేంజ్ (మైలేజ్): సింగిల్ చార్జ్‌పై గరిష్టంగా 500 కిలోమీటర్ల (WLTP క్లెయిమ్డ్) రేంజ్ ఇస్తుంది.

ధర: దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 50.89 లక్షలు. జూలై 2026 నుండి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

2. టెస్లా మోడల్ Y L (ఫ్యామిలీ ఎస్‌యూవీ):

ఫ్యామిలీ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ మోడల్.. త్రీ-రో (3 Rows), 6 సీటర్ లేఅవుట్‌తో, మెరుగైన ప్యాసింజర్ స్పేస్‌తో వస్తోంది. దీని కార్గో కెపాసిటీ 2,539 లీటర్లు.

స్పీడ్: కేవలం 5.0 సెకన్లలోనే 0 నుండి 100 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

రేంజ్ (మైలేజ్): సింగిల్ చార్జ్‌పై ఏకంగా 681 కిలోమీటర్ల (WLTP సర్టిఫైడ్) మైలేజ్ ఇస్తుంది.

ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 61.99 లక్షలు.

బుకింగ్స్ ఓపెన్ - బంపర్ ఆఫర్:

ఈ రెండు మోడల్స్ టెస్లా ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరైతే జూన్ 30, 2026 లోపు తమ కార్లను ఆర్డర్ చేస్తారో, వారికి టెస్లా కంపెనీ ఉచితంగా 'వాల్ కనెక్టర్ హోమ్ చార్జర్'ను కాంప్లిమెంటరీగా అందించనుంది.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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