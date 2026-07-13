రూ. 5 లక్షల బడ్జెట్లో ‘టాటా’ సంచలనం.. 3 ఆప్షన్లతో దూసుకెళ్తున్న లక్కీ కార్..!
Tata Tiago Sales: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల చిన్న కార్లు ఉన్నప్పటికీ, టాటా మోటార్స్ అందించే టియాగో (Tata Tiago)కు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. సరసమైన ధర, పటిష్టమైన బాడీ నిర్మాణం, లగ్జరీ కార్లకు సైతం పోటీ ఇచ్చే సరికొత్త ఫీచర్లు ఈ చిన్న కారును జనాల గుండెల్లో సుస్థిరం చేశాయి.
Tata Tiago Sales: సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేసి, కుటుంబంతో కలిసి సురక్షితంగా ప్రయాణించాలని ప్రతి ఒక్కరూ కలలుకంటారు. మధ్యతరగతి ప్రజల కలలను సాకారం చేస్తూ, భద్రతకు మారుపేరుగా నిలిచిన టాటా టియాగో హ్యాచ్బ్యాక్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. తాజాగా విడుదలైన విక్రయాల గణాంకాల్లో ఈ కారు ఊహించని స్థాయిలో దూసుకుపోతూ తన సత్తా చాటింది.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల చిన్న కార్లు ఉన్నప్పటికీ, టాటా మోటార్స్ అందించే టియాగో (Tata Tiago)కు ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. సరసమైన ధర, పటిష్టమైన బాడీ నిర్మాణం, లగ్జరీ కార్లకు సైతం పోటీ ఇచ్చే సరికొత్త ఫీచర్లు ఈ చిన్న కారును జనాల గుండెల్లో సుస్థిరం చేశాయి. ముఖ్యంగా మొదటిసారి కారు కొనేవారు, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్, అత్యుత్తమ భద్రతను కోరుకునే కుటుంబాలు కళ్లు మూసుకుని ఈ కారును ఎంపిక చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా విడుదలైన 2026 జూన్ నెల అమ్మకాల నివేదిక టియాగోకు ఉన్న విపరీతమైన ఆదరణను మరోసారి ఘనంగా చాటిచెప్పింది.
జూన్ నెలలో భారీగా అమ్ముడైన టియాగో కార్లు..
తాజా నివేదిక ప్రకారం, 2026 జూన్ నెలలో టాటా టియాగో ఏకంగా 7,329 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసింది. గత ఏడాది (2025) జూన్ నెలలో అమ్ముడైన 6,032 యూనిట్లతో పోల్చి చూస్తే, ఇది ఏకంగా 22 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించింది. కేవలం ఒకే సంవత్సరంలో ఇంతటి వృద్ధిని అందుకోవడం ఒక ఎత్తయితే, మే నెలతో పోలిస్తే ఏకంగా 75 శాతం నెలవారీ అమ్మకాల వృద్ధిని సొంతం చేసుకుని ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ మార్కెట్లో సంచలనం రేపింది.
ఒకే కారు.. మూడు అద్భుతమైన ఇంజన్ ఆప్షన్లు..
మార్కెట్లో మరే కారుకు లేని విధంగా టాటా టియాగో పెట్రోల్, గ్యాస్ (CNG), కరెంట్ (EV) అనే మూడు విభిన్న ఇంధన ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉండటం దీనికి ఉన్న అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
పవర్ఫుల్ పెట్రోల్: ఇందులో వాడిన 1.2-లీటర్ ఇంజన్ నగరాల్లో, హైవేలపై ప్రయాణించడానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది 86 హార్స్పవర్ (hp) శక్తిని అందిస్తుంది.
మైలేజ్ కింగ్ సీఎన్జీ: పెట్రోల్ భారాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం సీఎన్జీ మోడల్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది కిలో గ్యాస్కు ఏకంగా 28.06 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తూ జేబుకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తోంది. ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా స్పోర్ట్స్ కార్ల తరహాలో గేర్లు మార్చుకునే సదుపాయం (CNG AMT) ఇవ్వడం విశేషం.
పర్యావరణ హితమైన ఈవీ: తక్కువ ఖర్చుతో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారి కోసం టియాగో ఈవీ ఒక వరమనే చెప్పాలి. ఒకసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఇది 223 కిలోమీటర్ల నుంచి గరిష్టంగా 293 కిలోమీటర్ల వరకు లాంగ్ రేంజ్ ఇస్తుంది.
ప్రాణాలకు రక్షణ.. లగ్జరీ ఫీచర్లు..
టాటా కారు అనగానే అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చేది భద్రత. రోడ్డు ప్రమాదాల నుంచి ప్రయాణికులను కాపాడేందుకు ఈ కారులో బేస్ వేరియంట్ నుంచే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లను విధిగా అందిస్తున్నారు. గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ క్రాష్ టెస్టింగ్లో ఇది అత్యుత్తమ రేటింగ్ను సంపాదించుకుంది. ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, 10.25-ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్, ప్రీమియం మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సరికొత్త డిజిటల్ మీటర్ కన్సోల్ వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఈ బడ్జెట్ కారును లగ్జరీగా మార్చేశాయి.
భారతీయ మార్కెట్లోకి రోజుకో కొత్త కారు వస్తున్నప్పటికీ, ఐదు లక్షల లోపు ప్రారంభ బడ్జెట్లో ఇంతటి భద్రత, మైలేజ్, ఆధునిక టెక్నాలజీని అందిస్తున్న ఏకైక కారు టాటా టియాగో మాత్రమే. అందుకే సామాన్యుడి నుంచి ఉద్యోగస్తుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. బడ్జెట్ ధరలో ఒక నమ్మకమైన, సురక్షితమైన ఫ్యామిలీ కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి టియాగో ఎప్పటికీ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.