Tata Sierra EV: ఐకానిక్ టాటా సియెర్రా ఈవీ వచ్చేసింది.. ఒక్క చార్జ్తో 665 కిమీ రేంజ్, కళ్ళు చెదిరే ఫీచర్లు..!
Tata Sierra EV: భారతీయ వాహన ప్రియుల గుండెల్లో 'టాటా సియెర్రా'కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పాత జ్ఞాపకాలను నెమరవేస్తూ, ఆధునిక కాలపు ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రైన్తో ఈ కారును టాటా సంస్థ పునర్జన్మ నిచ్చింది. ముంబైలోని జియో కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా జరిగిన అట్టహాసమైన వేడుకలో ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని అధికారికంగా విడుదల చేశారు.
Tata Sierra EV: భారత ఆటోమొబైల్ రారాజు టాటా మోటార్స్ (Tata Motors) సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. దశాబ్దాల నాటి భారతీయుల కలల రాణి, ఐకానిక్ ఎస్యూవీ 'సియెర్రా' (Tata Sierra EV) ఇప్పుడు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలో ముంబై వేదికగా గ్రాండ్గా లాంచ్ అయింది. రూ. 18.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, అదిరిపోయే రేంజ్, మునుపెన్నడూ చూడని లగ్జరీ ఫీచర్లతో ఈ కారు మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చింది.
ఆటో లవర్స్ కల నిజమైంది: సరికొత్త అవతారంలో సియెర్రా..
భారతీయ వాహన ప్రియుల గుండెల్లో 'టాటా సియెర్రా'(Tata Sierra EV)కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పాత జ్ఞాపకాలను నెమరవేస్తూ, ఆధునిక కాలపు ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రైన్తో ఈ కారును టాటా సంస్థ పునర్జన్మ నిచ్చింది. ముంబైలోని జియో కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా జరిగిన అట్టహాసమైన వేడుకలో ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని అధికారికంగా విడుదల చేశారు. కేవలం లుక్స్ మాత్రమే కాదు, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో ఈ కారు మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఒక్క చార్జ్తో సుదూర ప్రయాణం: రెండు పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ ఆప్షన్లు..
ఈ సరికొత్త ఈవీ కార్ వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.
63 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్: ఇది ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 565 కిలోమీటర్ల క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ను ఇస్తుంది.
75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్: ఈ పెద్ద బ్యాటరీ ద్వారా సింగిల్ చార్జ్తో ఏకంగా 665 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ (MIDC క్లెయిమ్డ్) అందుకోవచ్చు. నిజమైన రోడ్డు పరిస్థితుల్లో (Real World) కూడా ఇది 500 కిలోమీటర్లకు పైగా తిరుగులేని రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ గర్వంగా ప్రకటించింది.
ఇక చార్జింగ్ టెన్షన్ అసలే వద్దు! ఈ కారు 120 kW డీసీ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల కేవలం 26 నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీ 20 శాతం నుండి 80 శాతానికి చేరుకుంటుంది.
భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన కారు.. తిరుగులేని క్వాడ్ వీల్ డ్రైవ్!
వేగాన్ని ప్రేమించే వారికి టాటా సియెర్రా ఈవీ ఒక వరం. ఇది కేవలం 5.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుని రోడ్లపై చిరుతలా దూసుకుపోతుంది. హయ్యర్ వేరియంట్లలో సరికొత్త క్వాడ్ వీల్ డ్రైవ్ (QWD) టెక్నాలజీని అందించారు. ఇందులో రెండు పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉంటాయి. వెనుక వైపు 175 kW మోటార్, ముందు వైపు 103 kW మోటార్ కలిసి కారుకు అద్భుతమైన శక్తిని ఇస్తాయి. కొండలు, బురద, ఇసుక రోడ్లు ఏదైనా సరే.. ఈ కారు సులభంగా అధిగమిస్తుంది.
కారు లోపల థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్: ప్రపంచంలోనే మొదటిసారి!
ఈ కారు ఇంటీరియర్ చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఆటోమొబైల్ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా డ్యాష్బోర్డ్పై ట్రిపుల్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ను ఇచ్చారు. డ్రైవర్ డిస్ప్లే, మెయిన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్తో పాటు ముందు కూర్చునే ప్యాసింజర్ కోసం ప్రత్యేకంగా మూడో స్క్రీన్ను ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. జేబీఎల్ సౌండ్బార్, 12 స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్తో కారులోనే థియేటర్ లాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది. అదనంగా హెడ్స్-అప్ డిస్ప్లే, వైర్లెస్ చార్జర్, కూల్డ్ సీట్లు, కారును ఆటోమేటిక్గా పార్క్ చేసే ఈ-వాలెట్ (సమన్ మోడ్) వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ధరలు, వేరియంట్ల వివరాలు..
టాటా మోటార్స్ ఈ కారును ప్యూర్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్ వంటి ఆకర్షణీయమైన వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
63 kWh వేరియంట్లు: బేస్ వేరియంట్ 'ప్యూర్' ధర రూ. 18.79 లక్షలు కాగా, 'ప్యూర్ S' ధర రూ. 19.99 లక్షలు, 'అడ్వెంచర్' ధర రూ. 20.99 లక్షలు, 'ఎంపవర్డ్' ధర రూ. 22.79 లక్షలుగా ఉంది.
75 kWh వేరియంట్లు: 'అడ్వెంచర్' ధర రూ. 22.19 లక్షలు, 'ఎంపవర్డ్' ధర రూ. 23.79 లక్షలు, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ 'ఎంపవర్డ్ A' ధర రూ. 24.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
లైఫ్ టైమ్ బ్యాటరీ వారెంటీ.. తిరుగులేని భద్రత!
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల బ్యాటరీలపై ఉండే అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, టాటా మోటార్స్ ఈ కారుతో పాటు తమ మొత్తం ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోపై లైఫ్టైమ్ బ్యాటరీ వారెంటీని ప్రకటించి సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. భద్రత పరంగా ఈ కారుకు తిరుగులేదు. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవింగ్ స్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS Level 2) వంటి టాప్ క్లాస్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.
టాటా సియెర్రా ఈవీ కేవలం ఒక కారు మాత్రమే కాదు, భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని మున్ముందుకు నడిపించే ఒక సరికొత్త విప్లవం. అద్భుతమైన మైలేజ్, రాజీపడని భద్రత, విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో మధ్యతరగతి, లగ్జరీ ప్రియులను ఇది సమానంగా ఆకట్టుకోనుంది. ఈ కారు బుకింగ్స్ ఈ రోజు నుంచే (జూన్ 30, 2026) ప్రారంభమయ్యాయి, జూలై 15, 2026 నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. మార్కెట్లో ఇది మహీంద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఈవీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయం.