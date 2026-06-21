Tata Sierra EV : 500KM రేంజ్.. ట్రిపుల్ స్క్రీన్స్.. టాటా Sierra EV రెడీ.!
Tata Sierra EV : భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) మార్కెట్లో తిరుగులేని దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్న టాటా మోటార్స్ మరో మైలురాయిని అందుకోవడానికి సిద్ధమైంది. ఎప్పుడెప్పుడా..
Tata Sierra EV : భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) మార్కెట్లో తిరుగులేని దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్న టాటా మోటార్స్ మరో మైలురాయిని అందుకోవడానికి సిద్ధమైంది. ఎప్పుడెప్పుడా అని దేశవ్యాప్తంగా టెక్, ఆటో ప్రియులు ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త 'టాటా సియెర్రా ఈవీ' జూన్ 30న అధికారికంగా లాంచ్ కాబోతోంది. టాటా ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోలో రాబోతున్న 7వ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ అయిన ఈ కారు, 90ల కాలంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన ఐకానిక్ 'సియెర్రా' వింటేజ్ డిజైన్ లుక్ను కాపాడుకుంటూనే అల్ట్రా మోడ్రన్ ఈవీ టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకుంది. మార్కెట్లో ఇది టాటా కర్వ్ ఈవీకి, హారియర్ ఈవీకి మధ్యలో నిలుస్తూ, ఎక్కువ స్పేస్ , లగ్జరీని కోరుకునే వినియోగదారులను ఆకట్టుకోనుంది.
పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ , లాంగ్ రేంజ్
ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం టాటా మోటార్స్ వేర్వేరు బ్యాటరీ ఆప్షన్లను ఇస్తోంది. హారియర్ ఈవీ టెక్నాలజీ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ కారులో వేరియంట్లను బట్టి 65kWh నుండి 75kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్లను అమర్చారు. దీని బేస్ వేరియంట్లు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లతో రానుండగా, హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) సెటప్ను ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎలాంటి ఘాట్ రోడ్లపైనైనా ఈ కారు అద్భుతమైన గ్రిప్తో దూసుకెళ్తుంది. ఇక మైలేజ్ విషయానికి వస్తే, పెద్ద బ్యాటరీ వేరియంట్లు సింగిల్ ఛార్జ్పై రియల్ వరల్డ్ లో ఏకంగా 500 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ ఇస్తాయని అంచనా. దీనికి తోడు ఇందులో అల్ట్రా-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు వెహికల్-టు-లోడ్ (V2L) ఫంక్షనాలిటీని కూడా టాటా అందిస్తోంది.
ఐకానిక్ వింటేజ్ లుక్తో మోడ్రన్ డిజైన్
పాత సియెర్రా కారును గుర్తుకు తెచ్చేలా దీని బాడీ షేప్ , రోడ్ ప్రెజెన్స్ను అలాగే ఉంచారు. అయితే దీనికి ఈవీ టచ్ ఇస్తూ ముందు వైపు పూర్తిగా క్లోజ్డ్ గ్రిల్, రీ-డిజైన్ చేసిన ఫ్యూచరిస్టిక్ బంపర్లు, వెనుక వైపు ఐకానిక్ వ్రాప్అరౌండ్ గ్లాస్ డిజైన్, ఫుల్-విడ్త్ కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ , ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ కలిగిన అల్లాయ్ వీల్స్ను జతచేశారు. ఈ మార్పులు కారుకు అత్యంత లగ్జరీ లుక్ను తీసుకువచ్చాయి. అలాగే కారు బాడీపై అక్కడక్కడా టాటా ఫేమస్ '.ev' బ్రాండింగ్ కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
లగ్జరీ , టెక్నాలజీతో నిండిన ఇంటీరియర్
కారు లోపల అడుగుపెడితే ఏదో ఫ్యూచరిస్టిక్ లగ్జరీ క్యాబిన్లో కూర్చున్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా దీని హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో ఏకంగా ట్రిపుల్- స్క్రీన్ సెటప్ ఇవ్వబోతున్నారు. ఇందులో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పెద్ద సెంట్రల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లేతో పాటు, ప్యాసింజర్ వైపు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్క్రీన్ ఉండనుంది. వీటితో పాటు పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ పవర్ సీట్లు, మల్టీ-కలర్ అంబియంట్ లైటింగ్, ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ , మల్టిపుల్ డ్రైవ్ మోడ్స్ వంటి ఎన్నో లగ్జరీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. సేఫ్టీ విషయానికి వస్తే, లెవెల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్), 360-డిగ్రీ కెమెరా, హెడ్స్-అప్ డిస్ప్లే వంటి టాప్ నాచ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను టాటా ఇందులో పొందుపరిచింది.
ధర , మార్కెట్ పోటీ
టాటా మోటార్స్ ఈ సియెర్రా ఈవీ ధరను ఎక్స్-షోరూమ్ లో రూ. 18 లక్షల నుండి రూ. 25 లక్షల మధ్య ఉంచే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్గా మారుతుంది. అంతేకాదు, కస్టమర్లపై ముందస్తు భారాన్ని తగ్గించడానికి టాటా తన పాపులర్ బాస్ (BaaS - Battery-as-a-Service) ప్రోగ్రామ్ను దీనికి కూడా వర్తింపజేయవచ్చని మార్కెట్ వర్గాల టాక్. లాంచ్ అయ్యాక ఈ కారు మార్కెట్లో రాబోయే మహీంద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, ఎంజీ విండ్సర్ , మారుతి ఇ-విటారా వంటి గట్టి మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది. పాత జ్ఞాపకాలను రేకెత్తించే డిజైన్, నమ్మకమైన మైలేజ్, అదిరిపోయే టెక్నాలజీతో వస్తున్న సియెర్రా ఈవీతో టాటా ఈవీ మార్కెట్లో తన నంబర్ 1 స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.