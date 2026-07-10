అమ్మకాల్లో దూసుకెళ్తున్న టాటా కార్.. ఫ్రాంక్స్, బ్రెజ్జాలకు చుక్కలు చూపిస్తోన్న పంచ్..!
Tata Punch: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీల మధ్య పోటీ ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే సాగుతుంది.
Tata Punch: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీల మధ్య పోటీ ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే సాగుతుంది. గత మే నెలలో మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ అమ్మకాల్లో పైచేయి సాధించి గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ, కేవలం ముప్ఫై రోజుల్లోనే ఆ రికార్డులను తిరగరాస్తూ స్వదేశీ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన సత్తా చాటింది. కస్టమర్ల మనసు దోచుకున్న టాటా పంచ్, ప్రత్యర్థులకు అందనంత ఎత్తులో దూసుకెళ్లి మళ్లీ నంబర్-1 కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
ఊహించని రేంజ్లో గర్జించిన పంచ్..!
తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 కార్ల అమ్మకాల గణాంకాలు మార్కెట్ విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచాయి. గత ఏడాది (జూన్ 2025) ఇదే కాలంలో కంపెనీ కేవలం 10,446 పంచ్ కార్లను మాత్రమే విక్రయించగా, ఈసారి ఏకంగా 21,006 యూనిట్ల అమ్మకాలతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అంటే, ఏకంగా 101 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసి మార్కెట్లో తన తిరుగులేని ప్రజాదరణను మరోసారి నిరూపించుకుంది. మారుతి సుజుకి, మహీంద్రా, హ్యుందాయ్ లాంటి ఎందరో మార్కెట్ దిగ్గజాల ప్రముఖ మోడళ్లను వెనక్కి నెట్టి దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన ప్యాసింజర్ కారుగా అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
పోటీదారులకు చుక్కలు..!
గత కొన్ని నెలలుగా తీవ్రమైన పోటీని ఇస్తూ వచ్చిన మారుతి సుజుకి మోడళ్లు ఈసారి టాటా పంచ్ వేగానికి వెనుకబడిపోయాయి. ఈ అమ్మకాల రేసులో ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ కారు జూన్ నెలలో 13,135 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించి ఎనిమిదో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఇక ఒకప్పుడు ఎస్యూవీ మార్కెట్లో ఓ వెలుగు వెలిగిన మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా కారు ఏకంగా 31 శాతం ప్రతికూల వృద్ధితో కేవలం 9,939 యూనిట్లతో 16వ స్థానానికి పడిపోవడం గమనార్హం. ఈ భారీ అమ్మకాల వెల్లువతో హ్యుందాయ్ వెన్యూ 10,776 యూనిట్లతో పదో స్థానంలో నిలిచింది.
భారతీయ మధ్యతరగతి వినియోగదారులు టాటా పంచ్ను ఇంతగా ఆదరించడానికి ప్రధాన కారణం దాని ఆల్ ఇన్ వన్. ఈ కారు పెట్రోల్, అత్యాధునిక ట్విన్ సిలిండర్ సిఎన్జీ సాంకేతికతతో పాటు సంపూర్ణ ఎలక్ట్రిక్ (EV) రూపాల్లో అందుబాటులో ఉండటం వల్ల కొనుగోలుదారులు తమకు నచ్చిన వేరియంట్ను సులభంగా ఎంచుకుంటున్నారు. కేవలం రూ. 5.70 లక్షల ఆరంభ ధరతో లభిస్తుండటం, దీనికి తోడు గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ (GNCAP) పరీక్షల్లో లభించిన ప్రతిష్టాత్మక 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ కస్టమర్లలో కారుపై అపారమైన నమ్మకాన్ని పెంచింది.
భద్రతతో పాటు కారు లోపల లభించే అధునాతన ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన మైలేజ్, ప్యాసింజర్లకు లభించే సుఖవంతమైన ప్రయాణం ఈ మైక్రో ఎస్యూవీని మార్కెట్లో తిరుగులేని రారాజుగా నిలబెట్టాయి.
సరికొత్త ఫీచర్లు, సరసమైన ధర, అన్నింటికీ మించి కుటుంబానికి కొండంత అండగా నిలిచే భద్రతను అందించడమే టాటా పంచ్ సాధించిన ఈ అసాధారణ విజయానికి అసలైన కారణం. మారుతి ఫ్రాంక్స్, బ్రెజ్జా వంటి బలమైన పోటీదారులు మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ, తనదైన శైలిలో 101 శాతం వార్షిక వృద్ధితో దూసుకుపోతున్న పంచ్ రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే విక్రయాల జోరును కొనసాగించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.