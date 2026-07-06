Home ఆటోమొబైల్Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్ ఈవీపై బంపర్ డిస్కౌంట్.. ఏకంగా రూ. 3.35 లక్షలు ఆదా చేసుకునే ఛాన్స్

Tata Curvv EV : టాటా కర్వ్ ఈవీపై బంపర్ డిస్కౌంట్.. ఏకంగా రూ. 3.35 లక్షలు ఆదా చేసుకునే ఛాన్స్

Tata Curvv EV : కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకునే వారికి టాటా మోటార్స్ అదిరిపోయే ఆఫర్ ప్రకటించింది. టాటా కర్వ్ ఈవీ మోడల్‌పై జులై నెలలో ఏకంగా రూ.3.35 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

CR Reddy
Published on: 6 July 2026 8:02 AM IST
Tata Curvv EV
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Tata Curvv EV 

Tata Curvv EV : సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ జులై నెల మీకు ఒక అద్భుతమైన సువర్ణావకాశాన్ని తీసుకొచ్చింది. దేశీయ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ కూపే ఎస్‌యూవీ టాటా కర్వ్ ఈవీ పై ఊహించని రేంజ్‌లో బంపర్ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. వేరియంట్ల ఆధారంగా కస్టమర్లకు లక్షల రూపాయల వరకు లబ్ధి చేకూరుస్తూ ఈ ఆఫర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల ఈ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కారు ధర మునుపటి కంటే ఇప్పుడు మరింత అందుబాటులోకి వచ్చిందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఏ వేరియంట్‌పై ఎంత తగ్గుతుందో తెలుసా?

కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. టాటా కర్వ్ ఈవీకి చెందిన సిరీస్ X వేరియంట్‌పై కస్టమర్లు అత్యధికంగా లాభపడవచ్చు. ఈ మోడల్‌పై ఏకంగా రూ.3.35 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ఇందులో రూ.3 లక్షల ప్లాట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఉండగా.. పాత కారును మార్చుకునే వారికి మరో రూ.35 వేల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. అలాగే దీని క్రియేటివ్ వేరియంట్‌పై రూ.2.50 లక్షల క్యాష్ డిస్కౌంట్‌తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కలుపుకుని మొత్తం రూ.2.85 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు కర్వ్ ఈవీ బేస్ మోడల్ X వేరియంట్‌పై రూ.35 వేల ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.30 వేల లాయల్టీ బోనస్ కలుపుకుని మొత్తం రూ.65 వేల వరకు ఆదా చేసుకునే వీలుంది.

ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 502 కిలోమీటర్ల జర్నీ

టాటా కర్వ్ ఈవీ మార్కెట్లో రెండు రకాల పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మొదటిది 45kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కాగా.. ఇది పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై గరిష్టంగా 430 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. ఇక లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఇష్టపడే వారి కోసం 55kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కూడా డిజైన్ చేశారు. ఇది ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 502 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు ఎలక్ట్రిక్ కారులో వెళ్లాలనుకునే వారికి ఈ వేరియంట్ ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.

స్పోర్టివ్ డిజైన్, భారీ బూట్ స్పేస్

డిజైన్ పరంగా టాటా కర్వ్ ఈవీ మిగతా కార్ల కంటే చాలా భిన్నంగా, స్పోర్టివ్ లుక్‌తో కనిపిస్తుంది. దీని ముందు భాగంలో స్ట్రైకింగ్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లైట్లు, ఎల్‌ఈడీ డిఆర్ఎల్స్, క్లోజ్డ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఉన్నాయి. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ లైట్లు, స్లోపింగ్ రూఫ్‌లైన్, 18-ఇంచ్ స్టైలిష్ అలాయ్ వీల్స్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ కారుకు లగ్జరీ లుక్‌ను ఇస్తాయి. ఈ కారు ఐదు ఆకర్షణీయమైన సింగిల్-టోన్ రంగులలో లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రయాణికుల లగేజీ కోసం 500 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ ఉంది (వెనుక సీట్లు ఫోల్డ్ చేస్తే దీనిని 973 లీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు). ఇవే కాకుండా కారు ముందు భాగంలో బోనెట్ కింద 35 లీటర్ల అదనపు స్టోరేజ్ కూడా ఇచ్చారు.

అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీతో అదరగొడుతున్న సరికొత్త ఎస్‌యూవీ

కారు ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే ఇది కస్టమర్లకు ప్రీమియం ఫీల్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో 12.3 ఇంచుల పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 10.25 ఇంచుల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, అద్భుతమైన పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, కూలింగ్ ఇచ్చే వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రతకు టాటా కంపెనీ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ఈ కారులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్‌లు, హిల్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇందులో లెవెల్-2 ADAS టెక్నాలజీ ఉంది. ఇది రోడ్డుపై ప్రయాణించేటప్పుడు అడాప్టివ్ క్రూజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ ద్వారా ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించి అలర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ ఆఫర్లు నగరాలు, డీలర్‌షిప్ స్టాక్‌ను బట్టి మారే అవకాశం ఉన్నందున కొనుగోలుకు ముందే దగ్గర్లోని టాటా షోరూమ్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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