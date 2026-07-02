రికార్డు ధరతో భారత మార్కెట్లోకి స్కోడా కొడియాక్ ఆర్ఎస్.. 6 నిమిషాల్లోనే..
Skoda Kodiaq RS India launch: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన కొడియాక్ శ్రేణిలో అత్యంత శక్తివంతమైన ‘ఆర్ఎస్’ (RS) వెర్షన్ను విడుదల చేసింది.
Skoda Kodiaq RS India launch: భారతీయ వాహన ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న అత్యంత శక్తివంతమైన లగ్జరీ కారు 'స్కోడా కొడియాక్ ఆర్ఎస్' అధికారికంగా దేశీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, అద్భుతమైన వేగం, విలాసవంతమైన డిజైన్తో రూపొందిన ఈ ప్రీమియం ఎస్యూవీ ధరను కంపెనీ రూ.66.99 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. స్పోర్ట్స్ కార్ల ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ఈ కారును సరికొత్త హంగులతో తీర్చిదిద్దారు.
బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన ఆరు నిమిషాల్లోనే హాట్ కేకుల్లా..
ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా తన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన కొడియాక్ శ్రేణిలో అత్యంత శక్తివంతమైన ‘ఆర్ఎస్’ (RS) వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. అయితే ఈ కారు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మొదటి విడత కింద భారత్కు కేవలం 50 కార్లను మాత్రమే కంపెనీ కేటాయించింది. జూన్ 22న ఈ కారుకు సంబంధించిన ముందస్తు బుకింగ్స్ ప్రారంభించగా, కేవలం ఆరు నిమిషాల వ్యవధిలోనే అన్ని కార్లు అమ్ముడైపోవడం గమనార్హం. దీనిని బట్టే ఈ లగ్జరీ స్పోర్ట్ కారుకు భారత మార్కెట్లో ఎంతటి క్రేజ్ ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పూర్తి స్థాయిలో విదేశాల్లో తయారై భారతదేశానికి దిగుమతి అయ్యే (CBU) మోడల్ కావడంతో దీని ధర సాధారణ మోడల్ కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉంది.
గుండెల్లో దాగున్న సింహబలం.. వేగంలో రారాజు..
సాధారణ కొడియాక్ మోడళ్లతో పోలిస్తే ఈ ఆర్ఎస్ వెర్షన్ ఇంజన్ సామర్థ్యం పరంగా ఎంతో శక్తివంతమైనది. ఇందులో 2.0 లీటర్, నాలుగు సిలిండర్ల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది గరిష్టంగా 265 హార్స్పవర్ (bhp) శక్తిని, 400 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంటే సాధారణ మోడల్ కంటే ఇది 64 హార్స్పవర్ అదనపు శక్తిని ఇస్తుంది. దీనికి తోడు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్, అధునాతన ఫోర్-బై-ఫోర్ (4x4) డ్రైవ్ట్రెయిన్ సిస్టమ్ను అనుసంధానించారు. ఈ విలాసవంతమైన భారీ ఎస్యూవీ కేవలం 6.3 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోవడం విశేషం.
విదేశీ హంగులు.. కళ్లు చెదిరే ఇంటీరియర్..
కొడియాక్ ఆర్ఎస్ బాహ్య రూపకల్పన (ఎక్స్టీరియర్) రోడ్డుపై వెళ్తుంటే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఉంటుంది. నల్లటి గ్లోసీ ఫినిషింగ్తో కూడిన ఫ్రంట్ గ్రిల్, స్పోర్టీ బంపర్లు, సరికొత్త 20 ఇంచుల అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్స్ ఈ కారుకు మరింత దూకుడు శైలిని తెచ్చిపెట్టాయి. కారు లోపలి భాగం (ఇంటీరియర్) పూర్తిగా నలుపు రంగు థీమ్తో, సీట్లపై ఎరుపు రంగు కుట్లతో (స్టిచ్చింగ్) అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. డాష్బోర్డ్పై 12.9 ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.25 ఇంచుల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లేను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఇందులో మూడో వరుస సీట్ల సదుపాయం, మసాజ్ ఫంక్షన్ గల సీట్లు, 13 స్పీకర్ల ప్రీమియం క్యాంటన్ సౌండ్ సిస్టమ్ మరియు పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి అధునాతన లగ్జరీ ఫీచర్లను జోడించారు.
ప్రయాణికుల భద్రతకు పెద్దపీట..
వేగంతో పాటు ప్రయాణికుల రక్షణకు కూడా ఈ కారులో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఇందులో మొత్తంగా 9 ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రామాణికంగా అందించారు. దీనితో పాటు ప్రమాదాలను ముందుగానే గుర్తించి నివారించేందుకు లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ (ADAS) సేఫ్టీ సూట్ సాంకేతికతను జోడించారు. ఇందులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి అత్యాధునిక రక్షణ వలయాలు ఉన్నాయి. ఈ కారు స్టీల్ గ్రే, వెల్వెట్ రెడ్, మ్యాజిక్ బ్లాక్, మూన్ వైట్ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తోంది.
భారతీయ ప్రీమియం వాహన రంగంలో విలాసంతో పాటు అద్భుతమైన వేగాన్ని కోరుకునే ధనిక వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని స్కోడా ఈ కొడియాక్ ఆర్ఎస్ మోడల్ను పరిచయం చేసింది. కేవలం ఆరు నిమిషాల్లోనే మొదటి బ్యాచ్ కార్లన్నీ అమ్ముడవడం చూస్తుంటే, దేశంలో లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కార్లకు ఉన్న ఆదరణ స్పష్టమవుతోంది. టొయోటా ఫార్చ్యూనర్ వంటి దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీనిస్తూ, విభిన్నమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందించడంలో ఈ సరికొత్త ఎస్యూవీ ముందంజలో నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.