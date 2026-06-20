Flying Flea C6 : బైక్ ప్రియులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తొలి EV వచ్చేసింది..!
Flying Flea C6 : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. కంపెనీ తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6’ (Flying Flea C6) డెలివరీలను బెంగళూరులో
Flying Flea C6 : రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. కంపెనీ తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6’ (Flying Flea C6) డెలివరీలను బెంగళూరులో అఫీషియల్గా స్టార్ట్ చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ స్పేస్లోకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి ఇదొక బిగ్ మైల్స్టోన్ అని చెప్పవచ్చు. చెన్నై బేస్డ్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్ అయిన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కంపెనీ ఫ్యూచర్ ఈవీ స్ట్రాటజీలో ఈ సబ్-బ్రాండ్ చాలా కీలకం కానుంది.
బెంగళూరులో స్పెషల్ సర్వీస్ నెట్వర్క్
కస్టమర్లకు బెస్ట్ ఓనర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడం కోసం ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ బ్రాండ్ బెంగళూరు అంతటా ఒక పటిష్టమైన సర్వీస్ ఎకోసిస్టమ్ను క్రియేట్ చేసింది. దీని కోసం కంపెనీ ‘హబ్-అండ్-స్పోక్’ (Hub-and-spoke) సర్వీస్ మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. బి.టి.ఎమ్ లేఅవుట్ (BTM Layout) లో ఒక సెంట్రల్ సర్వీస్ హబ్ను ఏర్పాటు చేసి, అక్కడ స్పెషలైజ్డ్ సపోర్ట్ అందిస్తారు. అలాగే సిటీ అంతటా ఉన్న మల్టిపుల్ స్పోక్ సెంటర్లలో రూటీన్ మెయింటెనెన్స్ పనులను చూసుకుంటారు. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రిటైల్ నెట్వర్క్ను వాడుకుంటూ, ఇప్పటికే ఉన్న షోరూమ్లు , సర్వీస్ సెంటర్లలో ‘షాప్-ఇన్-షాప్’ (Shop-in-shop) ఫార్మాట్లో కూడా ఈ బైక్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాదు, కస్టమర్ల సేఫ్టీ కోసం 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ (Roadside assistance) సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
ధర, కలర్స్ , బ్యాటరీ ప్లాన్
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ను ఫేజ్డ్ మానర్లో సిటీ-బై-సిటీ లాంచ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ బైక్ ‘స్టార్మ్ బ్లాక్’ (Storm Black) , ‘ఫ్లీ గ్రీన్’ (Flea Green) అనే రెండు క్లాసిక్ కలర్ ఆప్షన్లలో దొరుకుతుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.79 లక్షలుగా ఉంది. అయితే కస్టమర్ల కోసం కంపెనీ ఒక సూపర్ ఆఫర్ తెచ్చింది. ‘బ్యాటరీ-యాస్-ఏ-సర్వీస్’ (BaaS - Battery-as-a-Service) మోడల్ను ఎంచుకుంటే, బ్యాటరీ ధర మినహాయించి కేవలం రూ. 1.99 లక్షల అప్ఫ్రంట్ ప్రైస్కే ఈ బైక్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
రెట్రో లుక్.. మోడ్రన్ టెక్నాలజీ
1940ల కాలంలో మిలిటరీ వాడిన ఐకానిక్ ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ’ మోటార్ సైకిళ్ల హెరిటేజ్ డిజైన్ ఇన్స్పిరేషన్తో ఈ కొత్త బైక్ను రూపుదిద్దారు. పాతకాలపు లుక్కు మోడ్రన్ ఈవీ టెక్నాలజీని జోడించి దీనిని ఒక పర్ఫెక్ట్ “సిటీ+” (City+) మోటార్ సైకిల్గా డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 3.91kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ , పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉన్నాయి. ఇది 21bhp పవర్, 60Nm మోటార్ టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. బైక్ బరువు కేవలం 124 కేజీలు మాత్రమే ఉండటం వల్ల, 400Nm కంటే ఎక్కువ వీల్ టార్క్తో సూపర్ యాక్సిలరేషన్ను ఇస్తుంది. ఈ బైక్ టాప్ స్పీడ్ గంటకు 115 కిలోమీటర్లు. మీ ఇంట్లో ఉండే నార్మల్ 16A సాకెట్ ఉపయోగించి రాపిడ్, స్టాండర్డ్ , ట్రికిల్ మోడ్స్లో దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. కేవలం ఒక గంటలోనే బ్యాటరీ 20 నుండి 80 శాతం వరకు రీఛార్జ్ అవుతుంది.
స్మార్ట్ అండ్ కనెక్టెడ్ ఫీచర్స్
ఈ బైక్ నిండా బోలెడన్ని టెక్నాలజీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇందులో బ్లూటూత్, వై-ఫై , 4G కనెక్టివిటీతో పాటు రిమోట్ వెహికల్ మానిటరింగ్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి. రైడర్ అసిస్టెన్స్ కోసం లీన్-సెన్సిటివ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, వాయిస్ అసిస్టెన్స్, లైవ్ లొకేషన్ షేరింగ్ , టిప్-ఓవర్ అలర్ట్స్ (బైక్ కింద పడిపోతే మెసేజ్ వెళ్లే ఫీచర్) ఇచ్చారు. బైక్లోని రౌండ్ TFT టచ్స్క్రీన్ను జాయ్స్టిక్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. అలాగే రైడింగ్ మోడ్స్ మార్చుకోవడానికి ఒక రోటరీ మోడ్ సెలెక్టర్ కూడా ఉంది.
ఇన్హౌస్ డిజైన్.. ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్
ఈ బైక్ ఇంజనీరింగ్లో హైలైట్ ఏంటంటే.. దీనికున్న ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియం గిర్డర్ ఫోర్క్ (Girder fork) సస్పెన్షన్ సెటప్. పాతకాలపు క్లాసిక్ డిజైన్ను మోడ్రన్గా మార్చి దీనికి అమర్చారు. ఇండియా , యూకేలోని 200 మందికి పైగా బెస్ట్ ఇంజనీర్ల టీమ్ ఈ బైక్ను పూర్తిగా ఇన్హౌస్గా డెవలప్ చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ఇప్పటికే 45 కంటే ఎక్కువ పేటెంట్ అప్లికేషన్లు ఫైల్ చేశారు. అంతేకాదు, అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రతిష్టాత్మక ‘రెడ్ డాట్ అవార్డ్ 2025’ (Red Dot Award 2025) ను డిజైన్ కాన్సెప్ట్ కేటగిరీలో ఈ బైక్ సొంతం చేసుకుంది. క్లాసిక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హెరిటేజ్తో పాటు సస్టైనబుల్ అర్బన్ మొబిలిటీని కోరుకునే వారికి ‘ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6’ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.