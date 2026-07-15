సింగిల్ ఛార్జ్తో 160 కిమీ రేంజ్.. దుమ్మురేపుతున్న దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్!
River Indie EV scooter: ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణ అనుకూల ప్రయాణాలకు ఆదరణ పెరుగుతున్న వేళ, ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది ‘రివర్ ఇండి’ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.
River Indie EV scooter: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో సరికొత్త సంచలనం నమోదైంది. బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ స్టార్టప్ సంస్థ ‘రివర్ మొబిలిటీ’ రూపొందించిన ‘రివర్ ఇండి’ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, అత్యంత వేగంగా 43,000 అమ్మకాల మైలురాయిని అధిగమించి మార్కెట్ దిగ్గజాలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. చుక్క పెట్రోల్ అవసరం లేకుండా లాంగ్ రేంజ్ ప్రయాణాలను ఇది సులభతరం చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణ అనుకూల ప్రయాణాలకు ఆదరణ పెరుగుతున్న వేళ, ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది ‘రివర్ ఇండి’ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్. ఈ స్టార్టప్ కంపెనీ మార్కెట్లోకి తెచ్చిన కేవలం ఒకే ఒక్క మోడల్తోనే విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. జూన్ 2026 నెలలో అత్యధికంగా 4,436 స్కూటర్లను విక్రయించడం ద్వారా ఈ సంస్థ తన చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది.
అమ్మకాల్లో దూకుడు..
దేశంలోని దాదాపు 175 ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన కంపెనీలతో పోటీపడుతూ రివర్ మొబిలిటీ అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ వాహన్ పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం.. 2025 నుంచి ఈ స్కూటర్కు గిరాకీ విపరీతంగా పెరిగింది. ఆ ఏడాది ఏకంగా 17,020 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2026 లో ఈ జోరు మరింత ఊపందుకుంది. ఈ ఏడాది రెండవ త్రైమాసికం (ఏప్రిల్-జూన్) నాటికి అమ్మకాలు ఏకంగా 23 శాతం వృద్ధి చెంది 11,776 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల దేశీయ ఈవీ అమ్మకాల ర్యాంకింగ్స్లో ఈ కంపెనీ ఏడవ స్థానానికి ఎగబాకింది.
ఈ విక్రయాల జోరు ఇలాగే కొనసాగితే, ప్రస్తుత ఏడాది ముగిసే సమయానికి రివర్ మొబిలిటీ చాలా సులువుగా 50,000 యూనిట్ల మైలురాయిని దాటుతుందని టెక్, మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అదిరిపోయే మైలేజ్..
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు రోజువారీ రవాణా ఖర్చులను తగ్గించడమే కాకుండా, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించేలా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
అద్భుతమైన రేంజ్: ఈ స్కూటర్ను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 160 కిలోమీటర్ల దూరం నిరంతరాయంగా ప్రయాణించవచ్చు. నగరాల్లో తిరిగే ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఇది ఎంతో అనుకూలమైనది.
భారీ బూట్ స్పేస్: భారతదేశ ఈవీ మార్కెట్లోనే అత్యధికంగా 43 లీటర్ల అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ (డిక్కీ స్థలం) దీని సొంతం. ఇందులో ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్, హెల్మెట్, నిత్యావసర సరుకులను ఎంతో సులువుగా భద్రపరుచుకోవచ్చు.
పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్: కఠినమైన రోడ్లపై కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణించేలా దీని సస్పెన్షన్, మోటార్ డిజైన్ చేయబడ్డాయి.
ధర, లభ్యత..
మార్కెట్లో ఈ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 1,52,000 గా ఉంది. ఇది ప్రముఖ మోడళ్లయిన టీవీఎస్ ఐక్యూబ్, బజాజ్ చేతక్, ఏథర్ రిజ్టా వంటి వాహనాలకు గట్టి పోటీని ఇస్తోంది.
ప్రస్తుతం కర్ణాటకలోని హోస్కోట్ ప్లాంట్ నుంచి ఈ స్కూటర్లను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఈ ప్లాంట్ వార్షిక సామర్థ్యం 1.20 లక్షల యూనిట్లు కాగా, మార్కెట్లో విపరీతంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తట్టుకోవడానికి కంపెనీ సరికొత్త ఉత్పాదక కేంద్రాన్ని నిర్మించే యోచనలో ఉంది. అంతేకాకుండా, రాబోయే 2027 నాటికి మరో రెండు కొత్త విద్యుత్ ద్విచక్ర వాహనాలను మార్కెట్లో విడుదల చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
మంచి మైలేజ్, వినూత్నమైన డిజైన్, అద్భుతమైన స్టోరేజ్ సామర్థ్యమే ‘రివర్ ఇండి’ అఖండ విజయానికి ప్రధాన కారణాలు. ఇంధన ధరల భారంతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడికి, నమ్మకమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తూ పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఈ స్కూటర్ ఒక కొత్త శకాన్ని లిఖిస్తోందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.