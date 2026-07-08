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ఫుల్ ఛార్జింగ్‌తో 160 కిమీల జర్నీ.. 8 ఏళ్ల వారంటీతో కొత్త బైక్.. ధరెంతంటే?

Revolt RVX Electric Bike: రోజూ ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి పెట్రోల్ ఖర్చు పెద్ద భారంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 160 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది.

Venkat
Published on: 8 July 2026 8:58 PM IST
Revolt RVX Electric Bike
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ఫుల్ ఛార్జింగ్‌తో 160 కిమీల జర్నీ.. 8 ఏళ్ల వారంటీతో కొత్త బైక్.. ధరెంతంటే?

Revolt RVX Electric Bike: రోజూ ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి పెట్రోల్ ఖర్చు పెద్ద భారంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 160 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఆకట్టుకునే రూపం, 90 కిలోమీటర్ల స్పీడ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు ఏకంగా 8ఏళ్ల వారంటీ అవకాశం ఉండటం రివోల్ట్ ఆర్‌వీఎక్స్‌పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

ఉద్యోగుల అవసరాలే లక్ష్యంగా..

రోజూ ఇంటి నుంచి ఆఫీసుకి వెళ్లి రావడం.. వీకెండ్స్‌లో సరదా ప్రయాణాలు చేయాలంటే.. నెలాఖరుకు పెట్రోల్ కోసం వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. నగరాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు ఉపయోగించే చాలామంది పరిస్థితి ఇదే. ఇలాంటి వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రివోల్ట్ మోటార్స్ సరికొత్త ఆర్‌వీఎక్స్ విద్యుత్ బైక్‌ను తీసుకొచ్చింది.

ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో పలు మోడళ్లను విక్రయిస్తున్న సంస్థ, ఇప్పుడు ఆర్‌వీఎక్స్‌తో తన వాహన శ్రేణిని మరింత విస్తరించింది. ఈ బైక్‌కు బుకింగ్‌లు కూడా మొదలయ్యాయి. జులై చివరి నాటికి వినియోగదారులకు వాహనాల అందించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

అసలు ధర ఎంతంటే?

కొత్త బైక్ ప్రారంభ ఎక్స్‌షోరూమ్ ధర రూ.1.29 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. సాధారణ రాయితీలు వర్తించిన తర్వాత ఇది రూ.1.24 లక్షలకు తగ్గుతుంది. అయితే ఢిల్లీలో ఈవీలకు అందుతున్న ప్రోత్సాహకాల కారణంగా ధర రూ.95 వేలకు చేరుతుంది.

ఇక్కడే మరో ఆసక్తికరమైన అవకాశం ఉంది. పాత పెట్రోల్ బైక్‌ను స్క్రాప్‌గా మార్చి కొత్త ఆర్‌వీఎక్స్ కొనుగోలు చేస్తే, ఢిల్లీలో రూ.85 వేలకే సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ధర ప్రాంతం, రాయితీలు, వర్తించే నిబంధనల ఆధారంగా మారవచ్చు.

ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 160 కి.మీలు..

ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కొనాలనుకునేవారు ముందుగా అడిగే ప్రశ్న ఒక్కటే.. ఛార్జింగ్ చేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుంది? ఆర్‌వీఎక్స్‌లో 3.24 కిలోవాట్ సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీని అమర్చారు.

ఫుల్ ఛార్జింగ్ చేస్తే 160 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. గరిష్ఠ వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లుగా చెబుతోంది. సాధారణ జీరో నుంచి 80 శాతం బ్యాటరీ ఛార్జ్ కావాలంటే మూడున్నర గంటలకు దగ్గరగా సమయం పడుతుంది.

ఎనిమిదేళ్ల వారంటీ..

ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కొనుగోలు సమయంలో బ్యాటరీ పనితీరు, నిర్వహణ ఖర్చులపై వినియోగదారుల్లో సహజంగానే సందేహాలు ఉంటాయి. ఈ విషయంలో కొనుగోలుదారులకు భరోసా ఇచ్చేందుకు కంపెనీ వారంటీపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టింది.

సాధారణంగా మూడు సంవత్సరాలు లేదా 40 వేల కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీ లభిస్తుంది. అదనపు వారంటీ ఎంపిక చేసుకుంటే ఎనిమిదేళ్లు లేదా 80 వేల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

పెట్రోల్ ఖర్చును తగ్గించుకోవాలనుకునే ఉద్యోగులు, రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి రివోల్ట్ ఆర్‌వీఎక్స్ ఆసక్తికరమైన ఎంపికగా కనిపిస్తోంది. 160 కిలోమీటర్ల మైలేజీ, 90 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగం, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, అదనపు వారంటీ దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు. అయితే కొనుగోలు ముందు మీ ప్రాంతంలో వర్తించే ధర, రాయితీలు, ఛార్జింగ్ సదుపాయాలను పరిశీలించడం మంచిది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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