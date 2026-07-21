Home ఆటోమొబైల్Oppo A7 Pro Max: ఏం ఫీచర్లు రా సామీ.. గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమైన ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

Oppo A7 Pro Max: ఏం ఫీచర్లు రా సామీ.. గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమైన ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

Oppo A7 Pro Max: ఓప్పో ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని ప్రీమియం లుక్. వెనుక భాగంలో కంటికి ఇంపుగా ఉండే ఆకర్షణీయమైన గ్రీన్ షేడ్ డిజైన్‌ను పొందుపరిచినట్లు తెలుస్తోంది.

Venkat
Published on: 21 July 2026 11:32 AM IST
Oppo A7 Pro Max
X

Oppo A7 Pro Max: ఏం ఫీచర్లు రా సామీ.. గ్రాండ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమైన ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

Oppo A7 Pro Max: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఓప్పో సంస్థ సరికొత్త మోడల్‌ను పరిచయం చేయడానికి సిద్ధమైంది. అద్భుతమైన కెమెరా పనితీరు, కంటికింపుగా ఉండే సరికొత్త డిజైన్‌తో రానున్న ఈ నయా డివైజ్ టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచేస్తోంది.

భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ విపణిలో తనదైన శైలిలో నూతన ఆవిష్కరణలతో దూసుకుపోతున్న ప్రముఖ చైనా టెక్ దిగ్గజం ఓప్పో, త్వరలోనే తన వినియోగదారులకు మైండ్ బ్లోయింగ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. 'ఏ' సిరీస్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లకు కొనసాగింపుగా 'ఓప్పో ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్' పేరుతో ఒక పవర్‌ఫుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ లీక్‌ల ద్వారా బయటికొచ్చిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ హార్డ్‌వేర్ స్పెసిఫికేషన్లతో మార్కెట్‌లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.

మైమరిపించే డిజైన్..

ఓప్పో ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని ప్రీమియం లుక్. వెనుక భాగంలో కంటికి ఇంపుగా ఉండే ఆకర్షణీయమైన గ్రీన్ షేడ్ డిజైన్‌ను పొందుపరిచినట్లు తెలుస్తోంది. చేతిలో పట్టుకుంటే అత్యంత తేలికగా, రాయల్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా దీని బాడీని తీర్చిదిద్దారు. నేటి తరం యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా దీని అంచులు, ఫినిషింగ్ ఉండనున్నట్లు ఆటోమొబైల్, టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పవర్ ఫుల్ ప్రాసెసర్..

స్క్రీన్ అనుభూతి విషయంలో ఓప్పో ఏమాత్రం రాజీపడలేదు. ఇందులో అత్యంత స్పష్టమైన ప్రదర్శననిచ్చే డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. గేమింగ్ ప్రేమికులు, సినిమాలు ఎక్కువగా చూసే వారికి స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చేలా అధిక రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందించారు. మల్టీ టాస్కింగ్, భారీ గేమ్‌లను ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఆడుకోవడానికి వీలుగా ఇందులో అధునాతన చిప్‌సెట్‌తోపాటు, భారీ ర్యామ్ సామర్థ్యాన్ని పొందుపరిచారు.

ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ కెమెరా.. భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్..

ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు ఈ ఫోన్ ఒక మంచి వరమని చెప్పవచ్చు. రాత్రి వేళల్లో కూడా అత్యంత నాణ్యమైన, స్పష్టమైన ఫోటోలు తీయడానికి వీలుగా హై-రెసొల్యూషన్ కెమెరా సెటప్‌ను ఇందులో అందించారు. ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీ సెల్ఫీల కోసం ప్రత్యేకమైన ఫ్రంట్ కెమెరా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, రోజంతా నిరంతరాయంగా పనిచేసే భారీ బ్యాటరీ, క్షణాల్లో ఛార్జింగ్ పూర్తయ్యేలా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను ఇందులో జోడించారు.

ధర అంచనా..

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముందుగా ఆవిష్కృతమై, ఆ తర్వాత భారతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరలోనే లభించేలా ఓప్పో ఈ ఫోన్‌ను రూపుదిద్దుతోంది. ఇతర పోటీ సంస్థల డివైజ్లకు ఇది గట్టి పోటీనిస్తుందని టెక్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, పవుర్ ఫుల్ కెమెరా, అధునాతన పనితీరు కలబోతగా రాబోతున్న ఓప్పో ఏ7 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక కానుంది!

Oppo A7 Pro MaxOppo MobileSmartphone LaunchTech News TeluguGadgets 360 TeluguMobile News
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X