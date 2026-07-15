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తక్కువ ధరకే 7 సీటర్ కారు.. 19.6 కిమీల మైలేజ్‌తో మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ కార్ దూకుడు..!

Nissan Gravite price in India: నిస్సాన్ సంస్థ ప్రవేశపెట్టిన మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ నిస్సాన్ గ్రావైట్ (Nissan Gravite) ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. ఈ మోడల్ నిస్సాన్ కంపెనీలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన వాహనంగా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.

Venkat
Published on: 15 July 2026 8:52 PM IST
Nissan Gravite price in India
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తక్కువ ధరకే 7 సీటర్ కారు.. 19.6 కిమీల మైలేజ్‌తో మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్ కార్ దూకుడు..!

Nissan Gravite MPV: మధ్యతరగతి కుటుంబాల సొంత కారు కలలను నిజం చేస్తూ జపనీస్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం నిస్సాన్ ఇండియా అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ కారును మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. సరికొత్త 'నిస్సాన్ గ్రావైట్' కేవలం రూ. 5.65 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, ఏడుగురు ప్రయాణించే వీలుగా, లీటరుకు 19.6 కిలోమీటర్ల మైలేజ్, మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలతో వినియోగదారుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది.

భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సాధారణంగా ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ కారు కొనాలంటే బడ్జెట్ భారం కాక తప్పదు. అయితే, ఈ ఇబ్బందులను దూరం చేస్తూ నిస్సాన్ సంస్థ ప్రవేశపెట్టిన మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ నిస్సాన్ గ్రావైట్ (Nissan Gravite) ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికల ప్రకారం, ఈ మోడల్ నిస్సాన్ కంపెనీలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన వాహనంగా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. గడిచిన జూన్ నెలలోనే ఏకంగా 1,839 మంది కస్టమర్లు ఈ కారును కొనుగోలు చేసి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లడం విశేషం.

సామాన్యుడి బడ్జెట్‌కు తగిన ధరలోనే..

మధ్యతరగతి ప్రజలు కారు కొనేటప్పుడు ప్రధానంగా చూసేది దాని ధర, నిర్వహణ ఖర్చులు. ఈ విషయంలో నిస్సాన్ గ్రావైట్ కస్టమర్లకు ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పవచ్చు. ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 5.65 లక్షలుగా ఉంది. కాగా, అన్ని హంగులు ఉన్న దీని టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 9.09 లక్షల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది.

ఇంత తక్కువ ధరలోనే ఏడుగురు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించే పవర్‌ఫుల్ ఫ్యామిలీ కారు దొరకడం సామాన్య కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరట. దీనికి తోడు కంపెనీ అందించిన ఆఫర్ కింద.. కారు కొనుగోలు చేసిన మొదటి 5 సంవత్సరాల పాటు ఉచిత సర్వీస్ సౌకర్యాన్ని (జీరో సర్వీస్ ఛార్జీలు) కల్పిస్తున్నారు. వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా లభిస్తున్న సులభమైన లోన్ ఆప్షన్లు, తక్కువ ఈఎంఐ సౌకర్యాలు కూడా ఉండటంతో ఉద్యోగస్తులు దీనిపై భారీగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

జేబుకు చిల్లు పడకుండా భరోసానిచ్చే మైలేజీ..

పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో మైలేజీ అనేది అత్యంత కీలకమైన అంశం. ఆటోమొబైల్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) ధృవీకరణ ప్రకారం, నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్ లీటరుకు గరిష్టంగా 19.6 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. అలాగే దీని మాన్యువల్ వేరియంట్ లీటరుకు 19.3 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే పెద్ద కుటుంబాలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

అధునాతన ఫీచర్లు, తిరుగులేని భద్రత..

ఈ కారు కేవలం బడ్జెట్ ధరకే పరిమితం కాకుండా ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఇందులో ఏకంగా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను ప్రామాణికంగా అందించారు. దీనితో పాటు యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్ వ్యూ కెమెరా వంటి ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

సాంకేతికత విషయానికి వస్తే, ఇందులో 8 అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, పుష్ బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కారులోని ప్రతి వరుసలో కూర్చునే వారికోసం ప్రత్యేక ఏసీ వెంట్స్ అమర్చారు.

తక్కువ ధర, అత్యధిక మైలేజ్, విశాలమైన 7 సీట్ల సిట్టింగ్ సామర్థ్యం, 5 ఏళ్ల ఉచిత సర్వీస్ బెనిఫిట్స్ వంటి అంశాల కలయికే నిస్సాన్ గ్రావైట్ విజయానికి ప్రధాన కారణం. బడ్జెట్ పరిమితుల్లో ఉంటూనే సేఫ్టీ, కంఫర్ట్‌ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడకూడదనుకునే భారతీయ కుటుంబాలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన లగ్జరీ ఫ్యామిలీ కారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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