1100 కిమీల మైలేజ్తో రానున్న ఎంజీ కొత్త హైబ్రిడ్ కారు.. జూలై 16న ఎంట్రీ.. ఫీచర్లు ఇవే..?
MG Hector Hawk: భారత ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్ట్రీ ద్వారా లీకైన సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే ఈ సరికొత్త ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీకి కంపెనీ "ఎంజీ హెక్టార్ హాక్" (MG Hector Hawk) అనే పేరును ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
MG Hector Hawk: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మైలేజ్, పర్యావరణ రక్షణ అనే రెండు అంశాల చుట్టూ ఇప్పుడు కొత్త విప్లవం నడుస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఛార్జింగ్ సమస్యలు, పెట్రోల్ కార్లలో ఇంధన ఖర్చులతో విసిగిపోయిన వాహనదారులకు జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త అందించింది. దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త సాంకేతికతతో కూడిన పటిష్టమైన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ కారును కంపెనీ రంగంలోకి దించుతోంది.
ట్రేడ్మార్క్ లీక్..
భారతదేశంలో సరికొత్త 'న్యూ ఎనర్జీ వెహికల్' విప్లవానికి శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు ఎంజీ మోటార్ ఇటీవల ఒక అధికారిక టీజర్ను విడుదల చేసింది. "ఇంటర్నెట్ ఇన్సైడ్" సాంకేతికతతో దేశంలో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించిన హెక్టార్ బ్రాండ్ను, ఇప్పుడు మరింత ఉన్నతమైన ఎలక్ట్రిక్ శ్రేణిలోకి తీసుకెళ్లేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైంది.
భారత ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్ట్రీ ద్వారా లీకైన సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే ఈ సరికొత్త ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీకి కంపెనీ "ఎంజీ హెక్టార్ హాక్" (MG Hector Hawk) అనే పేరును ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు కుటుంబ అవసరాలకు సరిపోయేలా పెద్ద వేరియంట్ కోసం 'హెక్టార్ హాక్ ప్లస్' అనే పేరును కూడా నమోదు చేశారు.
1100 కిలోమీటర్ల మైలేజ్.. ఛార్జింగ్ టెన్షన్లకు గుడ్ బై..!
ఈ కారులో ఉపయోగించిన ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (PHEV) సాంకేతికత వాహనదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. సాధారణ హైబ్రిడ్ కార్లలో ఉండే చిన్న బ్యాటరీల లాగా కాకుండా, ఇందులో 20.5 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. దీనివల్ల పెట్రోల్ ఏమాత్రం అవసరం లేకుండా, కేవలం బ్యాటరీ పవర్తోనే సుమారు 100 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు.
రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు విద్యుత్ శక్తిని వాడుకుంటూ, సుదీర్ఘమైన హైవే ప్రయాణాల కోసం 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ రెండింటి కలయికతో ఈ కారు ఏకంగా 1100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుందని అంచనా. దీనివల్ల మార్గమధ్యంలో ఛార్జింగ్ అయిపోతుందనే భయం వినియోగదారుల్లో అస్సలు ఉండదు.
విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్.. మూడు వరుసల సీటింగ్..
గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన వులింగ్ స్టార్లైట్ 560 ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా ఈ కారు రూపుదిద్దుకుంది. సుమారు 4,745 మిల్లీమీటర్ల పొడవు, 2,810 మిల్లీమీటర్ల వీల్బేస్ కలిగి ఉండటం వల్ల కారు లోపల క్యాబిన్ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ఐదుగురు కూర్చునే వేరియంట్తో పాటు, ఆరుగురు లేదా ఏడుగురు ప్రయాణించేలా మూడు వరుసల సీటింగ్ అమరికతో ఈ కారు రానుంది.
లోపల 12.8 ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ 2 అడాస్ (ADAS) భద్రతా ఫీచర్లు కస్టమర్లను ఆకట్టుకోనున్నాయి.
భారతదేశంలో జూలై 16, 2026 న ఈ కారు అధికారికంగా ప్రపంచానికి పరిచయం కానుంది. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మైలేజ్ ప్రయోజనాలను, పెట్రోల్ కార్ల సౌకర్యాన్ని ఒకే చోట ఆస్వాదించాలనుకునే ప్రీమియం కార్ల ప్రియులకు ఎంజీ హెక్టార్ హాక్ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవనుంది. మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ పెట్రోల్, డీజిల్ ఎస్యూవీలకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.