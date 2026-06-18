WagonR Bio Flex: దేశంలోనే తొలి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కార్ డెలివరీలు షురూ.!
WagonR Bio Flex : భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని పర్యావరణహిత ఇంధనాల వైపు నడిపించే దిశగా మారుతి సుజుకి ఒక విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. ఇథనాల్తో నడిచే దేశంలోనే మొట్టమొదటి
WagonR Bio Flex : భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని పర్యావరణహిత ఇంధనాల వైపు నడిపించే దిశగా మారుతి సుజుకి ఒక విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. ఇథనాల్తో నడిచే దేశంలోనే మొట్టమొదటి సిరీస్-ప్రొడక్షన్ ప్యాసింజర్ కారు ‘వ్యాగన్ఆర్ బయో-ఫ్లెక్స్’ (WagonR Bio-Flex) కస్టమర్ డెలివరీలను కంపెనీ అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ మోడల్ను కేవలం కమర్షియల్ అవసరాల కోసం లేదా ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లకే పరిమితం చేస్తారని మొదట్లో అందరూ భావించినప్పటికీ, మారుతి సుజుకి ఊహించని విధంగా ఈ సరికొత్త హ్యాచ్బ్యాక్ను సాధారణ ప్రైవేట్ కొనుగోలుదారులకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చి మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్గా నిలిచింది.
ఇటీవలే న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మొదటి బ్యాచ్ వాహనాలను కంపెనీ కస్టమర్లకు అందజేసింది. ఈ డెలివరీలు అందుకున్న వారిలో సాధారణ కొనుగోలుదారులతో పాటు ‘ఇండియన్ షుగర్ & బయో-ఎనర్జీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్’ (ISMA) సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. భారతదేశంలో ఇథనాల్ ఇంధన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఈ కారు వాణిజ్యపరమైన అరంగేట్రం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది.
ధర ఎంత? ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయి?
మారుతి సుజుకి ఈ సరికొత్త వ్యాగన్ఆర్ బయో-ఫ్లెక్స్ ధరను రూ. 7.24 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ఇది మామూలు వ్యాగన్ఆర్ కారులోని టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'ZXi+ మాన్యువల్' ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుంది. లుక్స్ పరంగా చూస్తే రెగ్యులర్ హ్యాచ్బ్యాక్కు, దీనికి పెద్దగా తేడాలు ఏమీ కనిపించవు. కాకపోతే ఈ కారుపై ప్రత్యేకమైన 'బయో-ఫ్లెక్స్' (Bio-Flex) బ్రాండింగ్ ఉంటుంది. అలాగే దీని లోపలి భాగంలో ఇంజనీరింగ్ పరంగా మారుతి సుజుకి చాలా పెద్ద మార్పులే చేసింది.
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. ఇందులో ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే కనెక్టివిటీ ఉన్న 7-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పవర్ఫుల్ సేఫ్టీ కోసం ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, పవర్ విండోస్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ లాంప్స్ , ఇండికేటర్లతో కూడిన ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ అవుట్సైడ్ మిర్రర్స్ వంటి అన్ని ఆధునిక ఫీచర్లను అందించారు.
ఇంజన్లో చేసిన మార్పులు ఏంటి?
ఈ కారు గుండెకాయ లాంటి ఇంజన్ విషయానికి వస్తే.. మారుతి సుజుకి ఇందులో తన నమ్మకమైన 1.2 లీటర్ల న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను ఉపయోగించింది. ఇది 91hp పవర్, 114Nm టార్క్ను ప్రసరిస్తుంది. అయితే, ఈ పవర్ట్రెయిన్ సాధారణ పెట్రోల్తో పాటు E20 (20 శాతం ఇథనాల్) నుండి E100 (100 శాతం ప్యూర్ ఇథనాల్) వరకు ఎలాంటి ఇంధన మిశ్రమంతోనైనా సజావుగా నడిచేలా డిజైన్ చేశారు.
ఇథనాల్ ఇంధన రసాయన గుణాలకు తట్టుకుని కారు లాంగ్ లైఫ్ ఇచ్చేలా ఇంజన్ లోపల ఇథనాల్-కాంపాటబుల్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్లు, రీ-డిజైన్ చేసిన ఫ్యూయల్ లైన్లు, అప్గ్రేడెడ్ ఫ్యూయల్ పంప్, రీకాలిబ్రేటెడ్ ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ (ECU) , ఇంధనంలో ఇథనాల్ శాతాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తించే ప్రత్యేకమైన సెన్సార్లను అమర్చారు.
మైలేజ్ ఎంత రావచ్చు?
సాధారణ పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్ ఆధారిత ఇంధనాలకు ఎనర్జీ డెన్సిటీ కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా ఇథనాల్తో నడిచే కార్లు సాంప్రదాయ పెట్రోల్ కార్ల కంటే కొంచెం తక్కువ మైలేజ్ను ఇస్తాయి. ప్రస్తుతానికి మారుతి సుజుకి ఈ బయో-ఫ్లెక్స్ వేరియంట్ అధికారిక మైలేజ్ వివరాలను ఇంకా ప్రకటించలేదు. రెఫరెన్స్ కోసం చూసుకుంటే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ వ్యాగన్ఆర్ 1.2 లీటర్ మాన్యువల్ మోడల్ లీటరుకు 23.56 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
భారత భవిష్యత్తు రవాణాకు దిక్సూచి
ప్రస్తుతం భారతదేశం ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకునే ముడి చమురుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఇంధన భద్రతను పెంచడంతో పాటు దేశీయ వ్యవసాయ రంగానికి, చక్కెర పరిశ్రమలకు మద్దతుగా నిలవడానికి ఇథనాల్ వాడకాన్ని ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో వ్యాగన్ఆర్ బయో-ఫ్లెక్స్ లాంటి కార్ల లాంచ్.. మెయిన్ స్ట్రీమ్ ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందనే దానికి ఒక పెద్ద పరీక్షగా మారనుంది.