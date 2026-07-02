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Maruti Suzuki : మారుతి కార్లపై మనసుపడ్డ జనాలు.. జూన్ నెలలో ఏకంగా 2 లక్షలకు పైగా వాహనాలు విక్రయం

Maruti Suzuki : మారుతి సుజుకి కార్లపై భారతీయులు విరుచుకుపడ్డారు. జూన్ 2026లో ఏకంగా 2 లక్షలకు పైగా కార్లను విక్రయించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన మారుతి ఎస్‌యూవీలు, చిన్న కార్ల అమ్మకాల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

CR Reddy
Published on: 2 July 2026 9:30 AM IST
Maruti Suzuki
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Maruti Suzuki

Maruti Suzuki : భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. జూన్ 2026 నెల కంపెనీకి ఒక అద్భుతమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే మారుతి సుజుకి దేశీయ మార్కెట్లో ఏకంగా 1,47,187 ప్యాసింజర్ వాహనాలను విక్రయించింది. గత ఏడాది జూన్ 2025 తో పోల్చితే ఇది ఏకంగా 23.78 శాతం వార్షిక వృద్ధిని చూపిస్తోంది. కేవలం దేశీయ మార్కెట్ మాత్రమే కాకుండా విదేశాలకు ఎగుమతులు, లైట్ కమర్షియల్ వాహనాలు, మరియు భాగస్వామ్య సంస్థ టోయోటాకు సరఫరా చేసిన కార్లను కూడా కలుపుకుంటే, మారుతి సుజుకి జూన్ నెలలో మొత్తం 2,00,390 వాహనాలను విక్రయించి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే మొత్తం అమ్మకాల్లో 19.28 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.

జూన్ నెలలో మారుతి సుజుకి మొత్తం అమ్మకాలు అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, మే 2026 లో కంపెనీ కేవలం దేశీయ మార్కెట్లోనే రికార్డు స్థాయిలో 1,90,337 వాహనాలను విక్రయించింది. కాబట్టి మే నెలతో పోలిస్తే జూన్ లో అమ్మకాలు కొద్దిగా తగ్గినట్లు అనిపించినా, వార్షిక ప్రాతిపదికన మాత్రం కంపెనీ ప్రదర్శన చాలా బలంగా ఉంది. దీనిని బట్టి భారతీయ వినియోగదారుల్లో మారుతి కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని స్పష్టమవుతోంది. ఈ అద్భుతమైన సేల్స్ వెనుక కంపెనీకి చెందిన ఎస్‌యూవీ శ్రేణి కార్లు ప్రధాన భూమిక పోషించాయి. జూన్ 2026లో మారుతి ఏకంగా 61,726 ఎస్‌యూవీలను విక్రయించగా, గత ఏడాది జూన్ లో ఈ సంఖ్య కేవలం 47,947 యూనిట్లు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.

మారుతి సుజుకి ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన సరికొత్త ఎస్‌యూవీ లైనప్ కస్టమర్లను బాగా ఆకర్షిస్తోంది. భిన్నమైన బడ్జెట్లు, విభిన్న అవసరాలకు తగ్గట్టుగా లభిస్తున్న బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్, గ్రాండ్ విటారా, ఎర్టిగా, ఈ-విటారా, ఇన్విక్టో, జిమ్నీ, ఎక్స్ఎల్6, విక్టోరిస్ వంటి మోడళ్లు మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకుని మారుతి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేశాయి. అధునాతన ఫీచర్లు, మెరుగైన మైలేజీ కారణంగా మధ్యతరగతి ప్రజల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఈ కార్లను కొనేందుకే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

భారీ ఎస్‌యూవీల హవా నడుస్తున్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకికి పట్టున్న చిన్న, హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్ల అమ్మకాలు కూడా ఈసారి పుంజుకున్నాయి. మధ్యతరగతి ప్రజల ఆల్-టైమ్ ఫేవరెట్ కార్లయిన అల్టో, ఎస్-ప్రెస్సో అమ్మకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయి. వీటితో పాటు యువతను ఆకట్టుకునే బాలెనొ, స్విఫ్ట్, డిజైర్, వ్యాగన్ఆర్, సెలెరియో, ఇగ్నిస్, సియాజ్ వంటి మోడళ్ల అమ్మకాల్లో కూడా మంచి వృద్ధి కనిపించింది. అలాగే ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఈకో వ్యాన్ అమ్మకాలు కూడా మునుపటి కంటే చాలా మెరుగయ్యాయి.

మారుతి సుజుకి బ్రాండ్‌కు కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు, విదేశీ మార్కెట్లలోనూ విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. జూన్ 2026లో కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఏకంగా 42,768 వాహనాలను ఎగుమతి చేసింది. ఇది గత ఏడాది జూన్ నెల ఎగుమతుల కంటే 13.02 శాతం ఎక్కువ కావడం విశేషం. అయితే, టయోటా సంస్థకు సప్లై చేసే కార్ల సంఖ్య మాత్రం గతంలో ఉన్న 8,812 యూనిట్ల నుంచి 7,472 యూనిట్లకు స్వల్పంగా తగ్గింది. మరోవైపు కమర్షియల్ విభాగంలో మారుతికి చెందిన సూపర్ క్యారీ ఎల్‌సీవీ అమ్మకాలు 21.78 శాతం పెరిగి 2,963 యూనిట్లకు చేరాయి. రాబోయే రోజుల్లో మరికొన్ని కొత్త మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు మారుతి సిద్ధమవుతుండటంతో ఈ అమ్మకాల జోరు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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