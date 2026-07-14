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పేదోడి బెంజ్ కారుకు బ్రేకులు.. జూన్ అమ్మకాల్లో అట్టర్ ఫ్లాప్.. ఎందుకంటే?

Maruti Suzuki S Presso Sales: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో వినియోగదారుల ఆలోచనలు, అభిరుచులు ఎంత వేగంగా మారుతున్నాయో చెప్పడానికి తాజా విక్రయాల గణాంకాలే నిదర్శనం.

Venkat
Published on: 14 July 2026 6:41 PM IST
Maruti Suzuki S Presso Sales
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పేదోడి బెంజ్ కారుకు బ్రేకులు.. జూన్ అమ్మకాల్లో అట్టర్ ఫ్లాప్.. ఎందుకంటే?

Maruti Suzuki S Presso Sales: భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఆరాధ్య వాహనమైన మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో అమ్మకాలకు మార్కెట్లో ఊహించని బ్రేక్ పడింది. తక్కువ ధర, అదిరిపోయే మైలేజీతో ఒకప్పుడు దూసుకుపోయిన ఈ బుజ్జి కారు విక్రయాలు, ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో ఏకంగా 25 శాతం మేర భారీగా క్షీణించి ఆటోమొబైల్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచాయి.

భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో వినియోగదారుల ఆలోచనలు, అభిరుచులు ఎంత వేగంగా మారుతున్నాయో చెప్పడానికి తాజా విక్రయాల గణాంకాలే నిదర్శనం. ఒకప్పుడు సామాన్యుడి సొంత కారు కలని నిజం చేస్తూ, ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో రారాజుగా వెలిగిన మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో (Maruti Suzuki S-Presso) అమ్మకాలు ప్రస్తుతం మందగించాయి. ఈ ఏడాది జూన్ నెల అమ్మకాల నివేదికలను పరిశీలిస్తే, గతంతో పోలిస్తే ఈ కారు విక్రయాల్లో 25 శాతం వరకు స్పష్టమైన తగ్గుదల నమోదైంది. మార్కెట్లో పెద్ద కార్లు, ఎస్‌యూవీల హవా పెరగడం వల్లనే చిన్న కార్ల ఆదరణ క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతోందని పరిశ్రమ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ఎస్-ప్రెస్సో ప్రత్యేకతలు.. సామాన్యుడికి ఎందుకు ఇష్టం?

ధర పరంగా చూసుకుంటే ఎస్-ప్రెస్సో సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక వరమనే చెప్పాలి. బయటి నుంచి చూడటానికి ఎంతో కాంపాక్ట్‌గా, ముద్దుగా కనిపించే ఈ కారు లోపలి భాగం మాత్రం చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ఐదుగురు సభ్యులు ఉన్న చిన్న కుటుంబం ఎంతో హాయిగా, సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించడానికి ఇది సరిపోతుంది. పండుగలు, శుభకార్యాల సమయంలో బస్సులు, రైళ్ల కోసం ఎదురుచూడకుండా సొంత వాహనంలో వెళ్లాలనుకునే వారికి ఈ కారు ఎంతో అండగా నిలుస్తోంది. దీని ఎత్తైన బాడీ డిజైన్ వల్ల డ్రైవర్‌కు రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది, దీనివల్ల కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే మహిళలు, యువతకు కూడా ఇది ఫేవరెట్ ఛాయిస్ గా మారింది.

మైలేజీలో దీనికి సాటి లేదు!

ఇక మైలేజ్ విషయానికి వస్తే, ఎస్-ప్రెస్సో కస్టమర్ల జేబుకు అసలు భారం కానే కాదు. ఈ కారు పెట్రోల్‌తో పాటు పర్యావరణహితమైన సీఎన్‌జీ (CNG) ఆప్షన్‌లోనూ లభిస్తోంది. కంపెనీ అధికారిక లెక్కల ప్రకారం, సీఎన్‌జీ మోడ్‌లో ఈ కారు కేజీకి ఏకంగా 32.73 కిలోమీటర్ల కళ్లు చెదిరే మైలేజీని అందిస్తుంది. అదేవిధంగా పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ లీటరుకు 24.76 కిలోమీటర్లు, ఆటోమేటిక్ (AMT) వేరియంట్ లీటరుకు 25.30 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తాయి. నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ కారు అత్యంత అనువైనది.

అమ్మకాలు తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటి?

ప్రస్తుతం భారతీయ రోడ్లపై ఎస్‌యూవీ (SUV), ఎంపీవీ (MPV) మోడళ్ల హవా నడుస్తోంది. వాహనదారులు కొంచెం బడ్జెట్ పెంచైనా సరే, పెద్ద కార్లను కొనుగోలు చేయడానికే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు మార్కెట్లోకి అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తున్న సరికొత్త కాంపాక్ట్ కార్ల పోటీని కూడా ఎస్-ప్రెస్సో తట్టుకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రారంభంలో ప్రతి నెలా 8 వేల నుంచి 10 వేల యూనిట్ల వరకు అమ్ముడైన ఈ మోడల్, ఇప్పుడు తగ్గుతున్న డిమాండ్ కారణంగా సేల్స్ పరంగా వెనుకబడక తప్పలేదు.

ప్రస్తుత జూన్ విక్రయాల్లో ఎస్-ప్రెస్సో 25 శాతం తగ్గుదలను చవిచూసినప్పటికీ, ఎంట్రీ లెవల్ మార్కెట్లో దీని ప్రాధాన్యతను తక్కువ అంచనా వేయలేం. బైక్ ధరకే కారు కలను నిజం చేసే బడ్జెట్, పార్కింగ్ ఇబ్బందులు లేని చిన్న సైజు, మైలేజ్ రాజుగా ఉన్న ట్రాక్ రికార్డ్ దీని సొంతం. రాబోయే పండుగ సీజన్ నాటికి ఈ బుజ్జి కారు ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్లతో మళ్లీ పుంజుకుంటుందని మారుతి సుజుకి ఆశాభావంతో ఉంది.

Maruti SuzukiMaruti S PressoCar Sales IndiaEntry Level HatchbackIndian Auto Industry
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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