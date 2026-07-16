రోడ్డుపై కనిపిస్తే చూపు తిప్పుకోలేరు.. అమ్మకాల్లోనూ తగ్గేదేలే అంటోన్న మారుతీ కార్..!
Maruti Suzuki Grand Vitara: భారతీయ వాహన ప్రియులను తన స్టైలిష్ లుక్స్తో కట్టిపడేస్తున్న మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
Maruti Suzuki Grand Vitara: భారతీయ వాహన ప్రియులను తన స్టైలిష్ లుక్స్తో కట్టిపడేస్తున్న మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, జూన్ 2026 విక్రయాల్లో ఏకంగా 33 శాతం వార్షిక వృద్ధితో దూసుకుపోతూ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తన తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
తగ్గేదేలే అంటున్న గ్రాండ్ విటారా.. సరికొత్త రికార్డు..!
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో అత్యంత తీవ్రమైన పోటీ ఉండే విభాగం మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ (SUV). హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, హోండా ఎలివేట్ వంటి దిగ్గజ కార్లు మార్కెట్లో ఉన్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా (Maruti Suzuki Grand Vitara) తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటోంది. జూన్ 2026 తాజా విక్రయాల గణాంకాలే ఇందుకు నిదర్శనం. గత నెలలో ఈ కారు ఏకంగా 33 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
కంపెనీ అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, జూన్ 2026లో గ్రాండ్ విటారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 9,092 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించింది. గత ఏడాది (జూన్ 2025) ఇదే నెలలో కేవలం 6,828 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. అంటే ఏడాది వ్యవధిలోనే ఈ మోడల్ అదనంగా 2,264 యూనిట్ల అమ్మకాలను పెంచుకోవడం విశేషం. నెలవారీ విక్రయాలను పరిశీలిస్తే.. మే 2026 లో నమోదైన 9,366 యూనిట్లతో పోలిస్తే స్వల్పంగా 3 శాతం మేర తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, అది పెద్ద ప్రభావం చూపలేదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
చూపు తిప్పుకోనివ్వని డిజైన్.. అదిరిపోయే వేరియంట్లు!
రోడ్డుపై ఈ కారు వెళ్తుంటే ఎవరైనా సరే ఒక్క క్షణం ఆగి చూడాల్సిందే. అంతటి అద్భుతమైన స్టైలింగ్తో దీనిని రూపొందించారు. ముందు భాగంలో అమర్చిన స్లీక్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు ఈ కారుకు ప్రీమియం లుక్ను అందిస్తున్నాయి. ఇక వెనుక వైపు ఎల్ఈడీ టెయిల్ల్యాంప్స్, 17 అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ దీని గాంభీర్యాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ కారు ప్రారంభ ధర ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద రూ. 10.77 లక్షల నుంచి టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 19.72 లక్షల వరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎస్యూవీ సిగ్మా, డెల్టా, డెల్టా ప్లస్, జీటా వంటి విభిన్న వేరియంట్లలో లభిస్తోంది.
మూడు ఇంజన్ ఆప్షన్లు.. లీటరుకు 28 కిలోమీటర్ల మైలేజ్..!
వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతి సుజుకి ఈ మోడల్ను మూడు రకాల ఇంజన్ ఆప్షన్లతో అందిస్తోంది.
మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్: రోజువారీ ప్రయాణాలకు అత్యంత అనుకూలమైన 1.5-లీటర్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ ఇంజన్.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్ + ఎలక్ట్రిక్): ఇంధన ఖర్చులు బాగా తగ్గాలనుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మోడల్. ఇది లీటరుకు గరిష్టంగా 27.97 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తూ సెగ్మెంట్లోనే రికార్డు సృష్టిస్తోంది.
సీఎన్జీ (CNG): పర్యావరణహితంగా, తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారి కోసం 1.5-లీటర్ సీఎన్జీ మోడల్ కూడా ఉంది. ఇది 88 బీహెచ్పీ పవర్, 121 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
లగ్జరీ ఫీచర్లు.. అధునాతన భద్రత!
మారుతి సుజుకి కేవలం మైలేజ్, లుక్స్పైనే కాకుండా ప్రయాణికుల కంఫర్ట్, భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఇందులో విశాలమైన క్యాబిన్తో పాటు పనోరమిక్ సన్రూఫ్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే వంటి విలాసవంతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత విషయానికొస్తే.. 6-ఎయిర్బ్యాగ్లు, 3-పాయింట్ సీట్బెల్ట్లు, ఈబీడీతో కూడిన యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఆధునిక భద్రతా ప్రమాణాలను అమర్చారు.
భారతీయ వినియోగదారులు మైలేజ్, బడ్జెట్, బ్రాండ్ నమ్మకానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఇస్తారో మారుతి సుజుకికి బాగా తెలుసు. అందుకే గ్రాండ్ విటారా మోడల్లో అత్యంత ఆధునిక హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో పాటు తిరుగులేని మైలేజీని అందించి విజయం సాధించింది. ప్రీమియం ఫీచర్లు, విశాలమైన క్యాబిన్, మారుతి సుజుకికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బలమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ కలిసి ఈ కారును మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా నిలబెట్టాయి.