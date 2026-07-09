రూ.6.85 లక్షల ధర.. 28 కిమీల మైలేజ్.. ఎగబడి మరీ కొనేస్తోన్న మారుతీ కార్..!
Maruti Suzuki Fronx Sales: మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ అమ్మకాల్లో దూసుకెళ్తోంది. 2026 జూన్లో ఈ కారు అమ్మకాలు 34 శాతం వృద్ధి సాధించాయి.
Maruti Suzuki Fronx: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సరసమైన ధర, మెరుగైన మైలేజ్, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు కారణంగా దేశంలోని మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఈ కంపెనీ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మారుతి సుజుకికి చెందిన మరో కారు అమ్మకాల్లో దుమ్మురేపుతోంది.
అదే మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ఆధునిక ఫీచర్లు, మెరుగైన మైలేజ్తో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ క్రాస్ఓవర్ కారు తక్కువ కాలంలోనే భారతీయ కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంది. తాజాగా వెల్లడైన అమ్మకాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఫ్రాంక్స్కు మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉందో స్పష్టమవుతోంది.
జూన్లో అమ్మకాలు అదుర్స్..
2026 జూన్ నెలలో మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ 13,135 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే అమ్మకాలు ఏకంగా 34 శాతం పెరగడం విశేషం. దేశీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కార్ల కంపెనీల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొన్న సమయంలో ఫ్రాంక్స్ అమ్మకాలు భారీగా పెరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఈ కారుపై వినియోగదారులకు ఉన్న ఆదరణ రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యువతతో పాటు చిన్న కుటుంబాలను కూడా ఆకట్టుకునేలా ఫ్రాంక్స్ డిజైన్ ఉండటం దీని ప్రధాన బలాల్లో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు.
చూడగానే ఆకట్టుకునే డిజైన్..
మారుతి ఫ్రాంక్స్ రోడ్డుపై కనిపిస్తే ప్రీమియం కారు తరహా లుక్ను అందిస్తుంది. స్పోర్టీ డిజైన్, ఆకర్షణీయమైన ఫ్రంట్ లుక్, ఆధునిక స్టైలింగ్ కారణంగా యువ కొనుగోలుదారుల్లో ఈ కారుకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది.
కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా మైలేజ్, పనితీరు, ఫీచర్లు, నిర్వహణ ఖర్చులోనూ ఫ్రాంక్స్ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది. మారుతి సుజుకికి దేశవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఉండటం కూడా ఈ కారును కొనుగోలు చేసే వారికి అదనపు ప్రయోజనంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ధర ఎంతంటే..?
మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ వివిధ వేరియంట్లలో కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులో ఉంది. సిగ్మా, డెల్టా, డెల్టా ప్లస్, జీటా, ఆల్ఫా వంటి వేరియంట్లను కంపెనీ విక్రయిస్తోంది. వేర్వేరు బడ్జెట్, అవసరాలు కలిగిన వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కంపెనీ ఈ వేరియంట్లను అందుబాటులో ఉంచింది. ప్రాంతం, వేరియంట్ ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
రెండు పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆప్షన్లు..
పనితీరు విషయంలోనూ మారుతి ఫ్రాంక్స్ వినియోగదారులకు పలు ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. ఈ కారులో 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజన్ 99 bhp పవర్, 148 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డ్రైవింగ్ను ఇష్టపడే వారికి ఈ టర్బో ఇంజన్ మంచి ఆప్షన్గా నిలవవచ్చు.
ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. వేరియంట్ ఆధారంగా లీటర్ పెట్రోల్కు 20.1 కిలోమీటర్ల నుంచి 21.5 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
రోజువారీ ప్రయాణాలకు మరో ఇంజన్..
ఫ్రాంక్స్లో 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజన్ 89 bhp పవర్, 113 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రోజువారీ ఆఫీస్ ప్రయాణాలు, నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేసే వారికి ఈ ఇంజన్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలవవచ్చు. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. వేరియంట్ ఆధారంగా లీటర్ పెట్రోల్కు 21.79 కిలోమీటర్ల నుంచి 22.89 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ అందిస్తుంది.
సీఎన్జీ వేరియంట్లో అదిరిపోయే మైలేజ్..
పెట్రోల్ ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని భావించే వారి కోసం ఫ్రాంక్స్ సీఎన్జీ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 1.2-లీటర్ CNG ఇంజన్ను ఉపయోగించారు. ఇది 76 bhp పవర్, 99 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది. ఫ్రాంక్స్ సీఎన్జీ వేరియంట్ ప్రధాన ఆకర్షణ మైలేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కంపెనీ గణాంకాల ప్రకారం ఇది కిలో సీఎన్జీకి 28.51 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ అందిస్తుంది. రోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారు, ఇంధన ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే కుటుంబాలకు సీఎన్జీ వేరియంట్ ఒక ఆప్షన్గా నిలవవచ్చు.
ఫీచర్ల విషయంలోనూ తగ్గేదేలే..
మారుతి ఫ్రాంక్స్లో ఆధునిక ఫీచర్లను కూడా అందించారు. వేరియంట్ ఆధారంగా టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో పాటు ప్రయాణికులకు అవసరమైన పలు సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కారు ఇంటీరియర్ను కూడా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. కుటుంబంతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్లకు వెళ్లే వారికి అవసరమైన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
భద్రతకు తొలి ప్రాధాన్యం..
కారు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ప్రస్తుతం వినియోగదారులు మైలేజ్, ధరతో పాటు భద్రతకు కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్రాంక్స్లో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు ABS, EBD, ESP వంటి కీలకమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.
డ్రైవింగ్ సమయంలో వాహనంపై నియంత్రణను మెరుగుపరచడంతో పాటు ప్రమాదాల సమయంలో ప్రయాణికులకు రక్షణ అందించడంలో ఈ ఫీచర్లు ఉపయోగపడతాయి.
ఫ్రాంక్స్కు ఎందుకింత డిమాండ్..?
మారుతి ఫ్రాంక్స్ అమ్మకాలు పెరగడానికి ఒక్క కారణం మాత్రమే లేదని చెప్పుకోవచ్చు. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, పెట్రోల్, టర్బో పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఇంజన్ ఆప్షన్లు, మెరుగైన మైలేజ్, విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ వంటి అంశాలు ఈ కారు విజయానికి కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తక్కువ ఇంధన ఖర్చుతో కుటుంబ అవసరాలకు సరిపోయే కారును కొనుగోలు చేయాలని భావించే వారిని ఫ్రాంక్స్ ఆకర్షిస్తోంది.
2026 జూన్ నెలలో 13 వేలకుపైగా యూనిట్ల అమ్మకాలు నమోదు చేయడంతో పాటు ఏడాది ప్రాతిపదికన 34 శాతం వృద్ధిని సాధించడం ఈ కారుకు మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ను తెలియజేస్తోంది. రాబోయే నెలల్లోనూ ఇదే జోరు కొనసాగితే భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే క్రాస్ఓవర్ కార్లలో ఫ్రాంక్స్ తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది.