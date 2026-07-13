రూ.3.70 లక్షలు.. 33.40 కిమీల మైలేజ్.. అమ్మకాల్లో దుమ్మురేపిన మిడిల్ క్లాస్ ఫేవరేట్..
Maruti Alto K10: మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మార్కెట్లోకి ఎన్ని విలాసవంతమైన కార్లు, భారీ ఎస్యూవీలు వస్తున్నా, సామాన్యుడికి మాత్రం మారుతి సుజుకి ఆల్టో కారే మొదటి ఛాయిస్గా నిలుస్తోంది.
Maruti Alto K10: భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల సొంత కారు కలను నిజం చేయడంలో మారుతి సుజుకి ఆల్టో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. తాజాగా విడుదలైన 2026 జూన్ నెల అమ్మకాల గణాంకాలు ఆల్టో క్రేజ్ మార్కెట్లో ఏమాత్రం తగ్గలేదని మరోసారి నిరూపించాయి. గత ఏడాది కంటే ఏకంగా 106 శాతం అమ్మకాల వృద్ధితో ఈ చిన్న కారు సంచలనం సృష్టించింది.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మార్కెట్లోకి ఎన్ని విలాసవంతమైన కార్లు, భారీ ఎస్యూవీలు వస్తున్నా, సామాన్యుడికి మాత్రం మారుతి సుజుకి ఆల్టో కారే మొదటి ఛాయిస్గా నిలుస్తోంది. ఒకప్పుడు 800 సీసీ ఇంజన్తో భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఈ చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్, నేడు మరింత ఆధునిక హంగులతో, సరికొత్త 1.0-లీటర్ K10 ఇంజన్తో కస్టమర్లను అలరిస్తోంది. నగరాల్లో రద్దీగా ఉండే రోడ్లపై సులభంగా ప్రయాణించడానికి, చిన్న కుటుంబాలు హాయిగా ఊళ్లకు వెళ్లడానికి ఈ బడ్జెట్ కారును మించిన ఆప్షన్ లేదనే చెప్పాలి.
జూన్ అమ్మకాల్లో భారీ సంచలనం..
తాజాగా విడుదలైన వాహన విక్రయాల నివేదిక ప్రకారం, 2026 జూన్ నెలలో ఆల్టో K10 అమ్మకాలు ఊహించని స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ ఒక్క నెలలోనే ఏకంగా 10,388 యూనిట్ల ఆల్టో కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది (2025) జూన్ నెలలో అమ్ముడైన 5,045 యూనిట్లతో పోల్చి చూస్తే, ఈ ఏడాది ఏకంగా 106 శాతం వార్షిక వృద్ధి నమోదైంది. అంటే కేవలం ఒకే ఒక్క సంవత్సరంలో ఈ కారు అమ్మకాలు ఏకంగా రెట్టింపు కావడం ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇష్టమైన డిజైన్..
చూడటానికి కాంపాక్ట్గా, ముద్దుగా ఉండే ఆల్టో K10, ముగ్గురు లేదా నలుగురు సభ్యులు ఉన్న చిన్న కుటుంబానికి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. కారు ముందు భాగంలో ఉండే పెద్ద గ్రిల్, ఆకట్టుకునే హెడ్ల్యాంప్స్ ఈ కారుకు చక్కటి రూపాన్ని ఇస్తాయి. రద్దీగా ఉండే నగర ట్రాఫిక్లో పార్కింగ్ సమస్యలు లేకుండా సులభంగా నడపడానికి వీలుగా దీని బాడీ స్ట్రక్చర్ను డిజైన్ చేశారు.
మైలేజ్ అదుర్స్.. జేబుకు చింత లేదు..!
పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ చూసేది మైలేజ్ మాత్రమే. ఈ విషయంలో ఆల్టో కస్టమర్లను ఎంతమాత్రం నిరాశపరచదు.
పెట్రోల్ వేరియంట్: లీటరుకు దాదాపు 24.90 కిలోమీటర్ల వరకు అద్భుతమైన మైలేజ్ ఇస్తుంది.
సీఎన్జీ (CNG) వేరియంట్: కిలో గ్యాస్కు ఏకంగా 33.40 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తూ వినియోగదారుల జేబుకు భారం తగ్గించేస్తోంది.
రోజూ ఆఫీసులకు వెళ్లేవారికి, తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక వరమనే చెప్పాలి.
డ్రైవింగ్ సులభం.. ధర కూడా అందుబాటులోనే..!
కస్టమర్ల డ్రైవింగ్ అవసరాలను బట్టి ఆల్టో K10 మోడల్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో పాటు, క్లచ్ ఉపయోగించే అవసరం లేకుండా సులభంగా నడపడానికి వీలుగా 5-స్పీడ్ ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT) ఆప్షన్లోనూ లభిస్తోంది. ఇక ధర విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 3.70 లక్షల నుంచి టాప్ మోడల్ ధర రూ. 5.45 లక్షల మధ్య మాత్రమే ఉంది. ఐదు లక్షల లోపు బడ్జెట్లో ఇంతకంటే నమ్మకమైన, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉండే కారు దొరకడం చాలా అరుదు.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ ఎన్ని ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నా, సామాన్యుడి బడ్జెట్కు సరిపోయేలా, నమ్మకమైన ప్రయాణాన్ని అందించే మారుతి ఆల్టో స్థానాన్ని ఏ కారు భర్తీ చేయలేదని జూన్ సేల్స్ రిపోర్ట్ స్పష్టం చేసింది. తక్కువ ధర, భారీ మైలేజ్, మారుతి సుజుకి బ్రాండ్ వాల్యూ వెరసి ఈ కారును ఎప్పటికీ భారతీయ మధ్యతరగతి ఇళ్లలో ఒక ముద్దుబిడ్డలా నిలబెడుతున్నాయి.