Home ఆటోమొబైల్పల్లె, పట్నం తేడా లేదయ్యో.. అందరి ఫేవరెట్ ఇదే.. ఏకంగా రూ.70,000 తగ్గింపు..!

పల్లె, పట్నం తేడా లేదయ్యో.. అందరి ఫేవరెట్ ఇదే.. ఏకంగా రూ.70,000 తగ్గింపు..!

Mahindra Bolero Neo: పల్లెటూరి మట్టి రోడ్ల నుంచి పట్నపు హైవేల వరకు ఎటువంటి రహదారినైనా సునాయాసంగా అధిగమించే ఈ వాహనం, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఒక నమ్మకమైన రథసారథిగా నిలిచింది.

Venkat
Published on: 17 July 2026 6:34 PM IST
Mahindra Bolero Neo
X

పల్లె, పట్నం తేడా లేదయ్యో.. అందరి ఫేవరెట్ ఇదే.. ఏకంగా రూ.70,000 తగ్గింపు..!

Mahindra Bolero Neo: భారతదేశపు అత్యంత నమ్మకమైన 7-సీటర్ రఫ్ అండ్ టఫ్ ఎస్‌యూవీ మహీంద్రా బొలేరో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణావకాశం. జూలై 2026 నెలకు గాను బొలేరో సిరీస్‌పై కంపెనీ ఏకంగా రూ.70,000 వరకు భారీ ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. కేవలం రూ.8.49 లక్షల ప్రారంభ ధరతో ఈ పవర్‌ఫుల్ వాహనం ఇప్పుడు మరింత అందుబాటులోకి వచ్చింది.

రెండు దశాబ్దాల బొలేరో ప్రస్థానం..

భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎన్ని ఆధునిక కార్లు వచ్చినా, మహీంద్రా బొలేరోకు ఉన్న క్రేజ్, నమ్మకం వేరు. పల్లెటూరి మట్టి రోడ్ల నుంచి పట్నపు హైవేల వరకు ఎటువంటి రహదారినైనా సునాయాసంగా అధిగమించే ఈ వాహనం, దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది కుటుంబాలకు ఒక నమ్మకమైన రథసారథిగా నిలిచింది. ఇటీవల కంపెనీ బొలేరో కార్ల ధరలను కొంతమేర పెంచినప్పటికీ, కస్టమర్లపై ఆ భారం పడకుండా ఉండేందుకు వీలుగా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ సరికొత్త జూలై డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది. పండుగ లాంటి ఈ ఆఫర్లతో కొత్త కారు కొనాలనే మధ్యతరగతి కల నిజం కాబోతోంది.

వేరియంట్ల వారీగా ఆఫర్ల వివరాలు.. దేనిపై ఎంత తగ్గింపు?

మహీంద్రా సంస్థ తన బొలేరో సిరీస్‌లోని వివిధ మోడళ్లపై ఆకర్షణీయమైన తగ్గింపులను అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లు కస్టమర్ల బడ్జెట్‌కు పెద్ద ఊరటనిస్తున్నాయి.

బొలేరో క్లాసిక్ (స్టాండర్డ్ మోడల్): ఈ సిరీస్‌లోని బి2, బి4, బి6, బి6 (ఓ), బి8 వేరియంట్లపై కస్టమర్లు పాత కారును మార్చుకుంటే రూ.10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. పాత స్క్రాప్ వాహనాన్ని రీప్లేస్ చేస్తే గరిష్టంగా రూ.20,000 వరకు స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి.

బొలేరో నియో (Neo): ఈ మోడల్‌లోని ఎన్8 (N8) వేరియంట్‌పై రూ.10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా రూ.20,000 స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్‌తో పాటు అదనంగా రూ.10,000 విలువైన యాక్సెసరీస్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అంటే మొత్తంగా రూ.30,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎన్4, ఎన్10, ఎన్11 వేరియంట్లపై రూ.20,000 వరకు తగ్గింపు ఉంది.

బొలేరో నియో ప్లస్ (Neo Plus): మరింత విశాలంగా ఉండే ఈ సిరీస్ లోని పి4 వేరియంట్‌పై రూ.15,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.20,000 స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, రూ.10,000 విలువైన యాక్సెసరీస్ ఆఫర్ కలిసి మొత్తంగా రూ.45,000 వరకు లాభం చేకూరుతుంది. పి10 వేరియంట్‌పై రూ.30,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.

బొలేరో పి4 ఆంబులెన్స్ మోడల్: అత్యంత కీలకమైన ఈ అత్యవసర సేవల వాహనంపై ఏకంగా రూ.50,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, స్క్రాపేజ్ ఆఫర్లతో కలిపి గరిష్టంగా రూ.70,000 వరకు బంపర్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

సరికొత్త బోల్డ్ ఎడిషన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు..

లుక్స్ పరంగా బొలేరో క్లాసిక్ లో అందిస్తున్న సరికొత్త 'బోల్డ్ ఎడిషన్' కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తుంది. దీని ముందు గ్రిల్, డోర్ హ్యాండిల్స్, హెడ్‌లైట్లపై అమర్చిన డార్క్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఇక బొలేరో నియో మోడల్‌లో అధునాతన ఇంటీరియర్ సౌకర్యాలను కల్పించారు. ఇందులో 7 ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్ లాంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వెనుక వైపు సైడ్-ఫేసింగ్ సీట్లు ఉండటం వల్ల ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ 7-సీటర్ ఫ్యామిలీ కారుగా ఉపయోగపడుతుంది.

కొండలనైనా ఢీకొట్టే పవర్.. తిరుగులేని భద్రత..

ఈ శక్తివంతమైన ఎస్‌యూవీలో అత్యంత నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్‌ను అందించారు. ఇది గరిష్టంగా 100bhp పవర్, 260Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు. ఎలాంటి కఠినమైన కొండ ప్రాంతాలు, గుంతల రోడ్లపై అయినా ఈ ఇంజన్ పవర్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా దూసుకెళ్తుంది. భద్రత విషయానికి వస్తే, ఇందులో డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, క్రాష్ సెన్సార్లు వంటి నమ్మకమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

బొలేరో అంటే కేవలం ఒక కారు మాత్రమే కాదు, భారతీయుల నమ్మకం. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ మంది ప్రయాణించే వీలుండటం, తిరుగులేని రీసేల్ వాల్యూ కలిగి ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన జూలై ఆఫర్ల ద్వారా రూ.70,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉండటంతో, పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉన్నవారికి, టూరిజం వ్యాపారం చేసే వారికి మహీంద్రా బొలేరో సిరీస్ ఒక తిరుగులేని, లాభదాయకమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

Mahindra BoleroMahindra SUVCar Discounts7 Seater CarsIndian Automobile Market
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X