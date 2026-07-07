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సామాన్యుడి డ్రీమ్ వెహికిల్స్ ఇవే.. అతి తక్కువ ధరకే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు లాంచ్..!

Komaki MG Pro V Electric Scooter: పెట్రోల్ బంకుకు వెళ్లాలంటేనే గుండె గుభేల్మనే రోజులివి. ఇలాంటి తరుణంలో సామాన్యుడి రవాణా కష్టాలను తీరుస్తూ, పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు కోమాకి సంస్థ ‘ఎమ్ జీ ప్రో వీ’, ‘ప్లస్’ అనే రెండు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.

Venkat
Published on: 7 July 2026 9:12 PM IST
సామాన్యుడి డ్రీమ్ వెహికిల్స్ ఇవే.. అతి తక్కువ ధరకే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు లాంచ్..!
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సామాన్యుడి డ్రీమ్ వెహికిల్స్ ఇవే.. అతి తక్కువ ధరకే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు లాంచ్..!

Komaki MG Pro V Electric Scooter: మధ్యతరగతి ప్రజల జేబుకు చిల్లు పడకుండా, పెట్రోల్ ధరల భారం నుంచి శాశ్వత ఉపశమనం కలిగించేందుకు ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ‘కోమాకి’ అద్భుతమైన శుభవార్త చెప్పింది. అత్యంత చౌకైన ధరలో సరికొత్త సాంకేతికతను జోడించి రెండు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.

పెట్రోల్ బంకుకు వెళ్లాలంటేనే గుండె గుభేల్మనే రోజులివి. ఇలాంటి తరుణంలో సామాన్యుడి రవాణా కష్టాలను తీరుస్తూ, పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు కోమాకి సంస్థ ‘ఎమ్ జీ ప్రో వీ’, ‘ప్లస్’ అనే రెండు సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే ఈ స్కూటర్లు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక గొప్ప వరమనే చెప్పాలి.

సరికొత్త సంచలనం.. కోమాకి సరికొత్త అడుగు..

భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కోమాకి సంస్థ, ఈసారి సామాన్య, మధ్యతరగతి వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సరికొత్త మోడళ్లను రూపొందించింది. ఆడంబరాలకు పోకుండా, నిత్యం ఆఫీసులకు, కాలేజీలకు, కూరగాయల మార్కెట్లకు తిరిగే ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా వీటి ధరలను నిర్ణయించడం విశేషం. కేవలం తక్కువ ధర మాత్రమే కాదు, లుక్ పరంగా కూడా ఈ స్కూటర్లు ఎంతో స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తూ యువతను సైతం ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

తిరుగులేని బ్యాటరీ సామర్థ్యం.. అద్భుతమైన మైలేజీ..

ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో అత్యంత అధునాతనమైన బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి ఛార్జింగ్ అయ్యేలా స్మార్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను ఇందులో అందించారు. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే చాలు, నగర పరిధిలో రోజంతా నిశ్చింతగా ప్రయాణించవచ్చు. రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులను దాదాపు సున్నాకు తగ్గించేలా ఈ స్కూటర్ల మైలేజీ సామర్థ్యం ఉండటం గమనార్హం.

భద్రతకు పెద్ద పీట.. అధునాతన ఫీచర్లు..

తక్కువ ధరకే వస్తున్నాయి కదా అని భద్రత విషయంలో కోమాకి సంస్థ ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ స్కూటర్లలో ప్రయాణించే వారి రక్షణ కోసం మెరుగైన బ్రేకింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం సులభతరం కావడానికి శక్తివంతమైన ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్లను అమర్చారు. వీటికి తోడుగా మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్, రివర్స్ అసిస్ట్ వంటి ఎన్నో రోజువారీ అవసరమైన ఫీచర్లను కూడా ఈ బడ్జెట్ స్కూటర్లలో జోడించడం విశేషం. దీనివల్ల ప్రయాణం సుఖవంతంగా సాగుతుంది.

పెట్రోల్ కష్టాలకు శాశ్వత ముగింపు..

సగటు ఉద్యోగి నెలకు పెట్రోల్ కోసమే వేల రూపాయలు తగలేస్తున్న తరుణంలో, ఈ స్కూటర్లు ఆ ఖర్చును భారీగా ఆదా చేస్తాయి. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని చేయకుండా, ఎలాంటి శబ్ద కాలుష్యం లేకుండా రోడ్లపై దూసుకెళ్లేందుకు ఇవి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి.

ఖరీదైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కొనలేక, పెట్రోల్ భారాన్ని మోయలేక సతమతమవుతున్న దేశీయ వినియోగదారులకు కోమాకి ఎమ్ జీ ప్రో వీ, ప్లస్ స్కూటర్లు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తాయి. నాణ్యత, భద్రత, పొదుపు ఈ మూడింటి కలయికగా వచ్చిన ఈ వాహనాలు రాబోయే రోజుల్లో బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో కొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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