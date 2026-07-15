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మార్కెట్లోకి కియా సంచలనం.. సింగిల్ ఛార్జ్‌తో 526 కిమీ రేంజ్, లైఫ్‌టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీ!

Kia Syros EV: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో సరికొత్త విప్లవానికి కియా ఇండియా శ్రీకారం చుట్టింది. అత్యంత ఆధునిక సాంకేతికత, అధునాతన ఫీచర్లతో రూపొందించిన ‘కియా సైరోస్ ఈవీ’ ఎస్‌యూవీని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సింగిల్ ఛార్జ్‌తో ఏకంగా 526 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇవ్వడమే కాకుండా, బ్యాటరీపై ఏకంగా జీవితకాల వారంటీని ప్రకటిస్తూ వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది.

Venkat
Published on: 15 July 2026 8:36 PM IST
Kia Syros EV
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మార్కెట్లోకి కియా సంచలనం.. సింగిల్ ఛార్జ్‌తో 526 కిమీ రేంజ్, లైఫ్‌టైమ్ బ్యాటరీ వారంటీ!

Kia Syros EV: భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో సరికొత్త విప్లవానికి కియా ఇండియా శ్రీకారం చుట్టింది. అత్యంత ఆధునిక సాంకేతికత, అధునాతన ఫీచర్లతో రూపొందించిన ‘కియా సైరోస్ ఈవీ’ ఎస్‌యూవీని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సింగిల్ ఛార్జ్‌తో ఏకంగా 526 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇవ్వడమే కాకుండా, బ్యాటరీపై ఏకంగా జీవితకాల వారంటీని ప్రకటిస్తూ వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది.

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ కియా ఇండియా, ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు సరికొత్త కియా సైరోస్ ఈవీ (Kia Syros EV) మోడల్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. దేశీయ మార్కెట్లో మధ్యతరగతి, ప్రీమియం వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని తీసుకొచ్చింది. ఈ కారు కోసం రూ. 25,000 టోకెన్ మొత్తంతో నేటి నుంచే అధికారిక బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి.

‘లైఫ్‌టైమ్ వారంటీ’..

సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనే వారికి బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి ఎన్నో అనుమానాలు, భయాలు ఉంటాయి. వినియోగదారుల మనసులోని ఆ ఆందోళనను పూర్తిగా తుడిచేస్తూ, కియా సంస్థ ఈ కారు హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై ఏకంగా జీవితకాల (Lifetime) వారంటీని ప్రకటించింది. మొదటిసారి ఈ కారును కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు ఈ జీవితకాల భరోసా వర్తిస్తుంది. ఇది కాకుండా, కారు రీసేల్ విలువపై నమ్మకం కలిగించేందుకు ప్రత్యేక బైబ్యాక్ ప్రోగ్రామ్‌ను కూడా సంస్థ అందిస్తోంది.

రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు.. అదిరిపోయే మైలేజ్..

వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా కియా సైరోస్ ఈవీ కారును రెండు విభిన్న బ్యాటరీ సామర్థ్యాలతో మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చారు:

51.4 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) బ్యాటరీ: దీనిని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 526 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చని ఏఆర్ఏఐ (ARAI) ధృవీకరించింది. ఇది సుదూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

42 కిలోవాట్ అవర్ (kWh) బ్యాటరీ: నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే వారి కోసం ఈ వేరియంట్‌ను రూపొందించారు. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 443 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.

ఈ కారులోని శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 171 పీఎస్ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కేవలం 8.1 సెకన్లలోనే సున్నా నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇక ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, 100 కిలోవాట్ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సహాయంతో కేవలం 39 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80 శాతం వరకు బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్, లగ్జరీ ఫీచర్లు..

కియా సైరోస్ ఈవీ ఇంటీరియర్, ఎక్స్‌టీరియర్ పరంగా సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సెట్ చేస్తోంది. కారు లోపల అడుగుపెట్టగానే డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై అమర్చిన 30 ఇంచుల ట్రినిటీ ప్యానోరామిక్ డిస్‌ప్లే ప్యానెల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇందులో 12.3 ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, 12.3 ఇంచుల డిజిటల్ క్లస్టర్, 5 ఇంచుల క్లైమేట్ కంట్రోల్ స్క్రీన్ కలిసి ఉంటాయి.

దీనితో పాటు హర్మాన్ కార్డన్ 8-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, ప్యానోరామిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, స్మార్ట్ డ్యాష్‌క్యామ్, కారు ముందు భాగంలో 16 లీటర్ల అదనపు స్టోరేజ్ (Frunk) సదుపాయం ఉన్నాయి. భద్రత పరంగా లెవెల్-2 ఏడీఏఎస్ (ADAS) సాంకేతికతతో కూడిన 16 అటానమస్ ఫీచర్లు, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360 డిగ్రీల కెమెరా వంటి 25కు పైగా ప్రామాణిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ రోజుల్లో, కియా సైరోస్ ఈవీ ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవనుంది. 500 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజ్, కస్టమర్లకు కొండంత అండగా నిలిచే జీవితకాల బ్యాటరీ వారంటీ, అత్యాధునిక లగ్జరీ ఫీచర్ల కలయికతో వచ్చిన ఈ కారు, రాబోయే రోజుల్లో భారత ఈవీ మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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