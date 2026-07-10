ఇదెక్కడి కార్ మావా.. ఎగబడిమరీ కొంటున్నారేందయ్యా.. మార్కెట్ను షేక్ చేస్తోన్న కియా కార్
Kia Seltos: దేశీయ మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, కియా సెల్టోస్ కారును సొంతం చేసుకోవడానికి కొనుగోలుదారులు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. జూన్ 2026 నెలలో ఈ మోడల్ ఏకంగా 9,654 యూనిట్ల హోల్సేల్ అమ్మకాలను నమోదు చేసి సత్తా చాటింది.
Kia Seltos: భారతీయ మధ్యతరగతి ఆటోమొబైల్ ప్రియులకు మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలంటే ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఈ విభాగంలో ఎన్నో కార్లు పోటీపడుతున్నప్పటికీ, కొరియన్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం కియా మోటార్స్ తయారు చేసిన సెల్టోస్ కారుకు ఉన్న క్రేజ్ అస్సలు తగ్గడం లేదు. సరికొత్త లుక్స్, అదిరిపోయే టెక్నాలజీతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటున్న కియా సెల్టోస్, తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల గణాంకాల్లో ఏకంగా 85 శాతం అద్భుతమైన వార్షిక వృద్ధితో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
జూన్ నెలలో కియా సెల్టోస్ ప్రభంజనం..
దేశీయ మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, కియా సెల్టోస్ కారును సొంతం చేసుకోవడానికి కొనుగోలుదారులు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. జూన్ 2026 నెలలో ఈ మోడల్ ఏకంగా 9,654 యూనిట్ల హోల్సేల్ అమ్మకాలను నమోదు చేసి సత్తా చాటింది. గత ఏడాది (జూన్ 2025) ఇదే కాలంలో కంపెనీ కేవలం 5,225 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించగలిగింది. అంటే ఏడాది ప్రాతిపదికన ఏకంగా 85 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించి, మార్కెట్లో తన తిరుగులేని ఆధిక్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది. ఎస్యూవీ మార్కెట్లో ఎందరో గట్టి పోటీదారులు ఉన్నప్పటికీ, సెల్టోస్ ఇంతటి భారీ పురోగతిని సాధించడం విశేషం.
చూపు తిప్పుకోనివ్వని సరికొత్త డిజైన్..
కొత్త తరం కియా సెల్టోస్ రోడ్డుపై వెళ్తుంటే ఎవరైనా సరే అలా ఆగి చూడాల్సిందే. అంతటి ప్రీమియం, స్పోర్టీ లుక్తో ఈ కారును కంపెనీ తీర్చిదిద్దింది. దీని ముందుభాగంలో అమర్చిన భారీ ఫ్రంట్ గ్రిల్, నిలువుగా ఉండే షార్ప్ ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs) కారుకు ఒక విభిన్నమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. వీటితో పాటు బ్లాక్ బాడీ క్లాడింగ్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, వెనుక వైపు కారు పూర్తి వెడల్పున విస్తరించి ఉండే ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ వంటి సరికొత్త హంగులు ఈ ఎస్యూవీ అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
ప్రాణాలకు గ్యారెంటీ.. భద్రతలో 5-స్టార్ రేటింగ్..!
ఈ రోజుల్లో కారు కొనేవారు కేవలం మైలేజ్, ఫీచర్లు మాత్రమే కాకుండా భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వినియోగదారుల నమ్మకానికి తగ్గట్టుగానే కొత్త తరం కియా సెల్టోస్ భద్రతా ప్రమాణాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రతిష్టాత్మక భారత్ ఎన్క్యాప్ (BNCAP) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్ట్ పరీక్షల్లో ఈ కారు అత్యుత్తమ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది.
పెద్దల భద్రత విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 31.70 పాయింట్లు, పిల్లల భద్రతలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లు సాధించి ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు కొండంత అండగా నిలిచింది. ఈ కారులో బేస్ వేరియంట్ నుంచే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ముందు, వెనుక డిస్క్ బ్రేకులు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి అధునాతన రక్షణ ఫీచర్లను ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నారు.
బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లు..
సరికొత్త సాంకేతికత, లగ్జరీ ఇంటీరియర్తో కూడిన కియా సెల్టోస్ ప్రారంభ ధర భారత మార్కెట్లో రూ. 10.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారుల బడ్జెట్, అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల వేరియంట్లలో లభిస్తున్న ఈ కారు టాప్-ఎండ్ మోడల్ ధర రూ. 22.02 లక్షల వరకు ఉంటుంది. కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్, అదిరిపోయే డ్రైవింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కారణంగా పాత కస్టమర్లు సైతం తమ పాత కార్లను ఇచ్చేసి మరీ ఈ కొత్త సెల్టోస్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
సరికొత్త హంగులు, అధునాతన సాంకేతిక ఫీచర్లు, అన్నింటికీ మించి కుటుంబానికి గరిష్ట రక్షణనిచ్చే 5-స్టార్ భద్రతా ప్రమాణాలు ఉండటమే కియా సెల్టోస్ సాధించిన ఈ అసాధారణ విజయానికి అసలైన కారణం. జూన్ నెలలో నమోదైన 85 శాతం అమ్మకాల వృద్ధిని చూస్తుంటే, రాబోయే రోజుల్లోనూ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో కియా సెల్టోస్ హవా మరికొంత కాలం అప్రతిహతంగా కొనసాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.