మార్కెట్లో ఎంజీ మోటార్స్ సరికొత్త రికార్డ్.. 6,103 కార్లతో మార్కెట్నే షేక్ చేసేసిందిగా!
JSW MG Motor: భారతీయ కస్టమర్ల మనసు గెలుచుకుంటూ, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన కార్లను అందిస్తున్న జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా మార్కెట్లో తిరుగులేని వేగంతో దూసుకుపోతోంది.
JSW MG Motor India Sales: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ 'జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా' సరికొత్త సంచలనాన్ని సృష్టించింది. తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, గత జూన్ (2026) నెలలో ఊహించని స్థాయిలో ఏకంగా 30 శాతం అమ్మకాల వృద్ధిని నమోదు చేసి మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
భారతీయ కస్టమర్ల మనసు గెలుచుకుంటూ, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన కార్లను అందిస్తున్న జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా మార్కెట్లో తిరుగులేని వేగంతో దూసుకుపోతోంది. కార్ల అమ్మకాలకు ఎంతో కీలకమైన గత జూన్ నెలలో ఈ సంస్థ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. మే నెల అమ్మకాలతో పోలిస్తే జూన్ నెలలో ఏకంగా 30 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, కస్టమర్లలో తనకున్న ఆదరణను మరోసారి నిరూపించుకుంది. జూన్ నెలలో మొత్తం 6,103 కార్లను డెలివరీ చేసి, కొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది.
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో సరికొత్త చరిత్ర..
ఈ రికార్డు స్థాయి అమ్మకాల వెనుక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) పాత్ర అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి. దేశంలో పర్యావరణహిత ప్రయాణంపై కస్టమర్లు చూపుతున్న అమితాసక్తిని ఎంజీ మోటార్స్ చక్కగా ఉపయోగించుకుంది. కంపెనీ సాధించిన మొత్తం అమ్మకాల్లో కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటానే ఏకంగా 60 శాతానికిపైగా ఉండటం విశేషం. ఎంజీ సంస్థ అందిస్తున్న విండ్సర్ (Windsor EV), కామెట్ (Comet EV), జెడ్ఎస్ (ZS EV) వంటి మోడళ్లు భారతీయ రోడ్లపై కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు జేబుకు భారం కాని ప్రయాణాన్ని కోరుకునే వారికి ఇవి మొదటి ప్రాధాన్యతగా మారాయి.
కస్టమర్ల మనసు గెలిచిన ప్రీమియం మోడళ్లు..
ఎంజీ మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన విండ్సర్ మోడల్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవుతోంది. జూన్ నెలలో కంపెనీ విక్రయించిన మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో 66 శాతం వాటా కేవలం ఈ ఒక్క మోడల్దే కావడం గమనార్హం. అలాగే, సాధారణ పెట్రోల్, డీజిల్ విభాగాల్లో ఉన్న ఎంజీ హెక్టర్ (Hector) ఎస్యూవీ, ఎంజీ ఆస్టర్ (Astor) మోడళ్లకు కూడా మార్కెట్లో డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. అద్భుతమైన క్యాబిన్ స్పేస్, లగ్జరీ ఇంటీరియర్స్, రోడ్లపై తిరుగులేని భద్రతను ఇచ్చే బాడీ క్వాలిటీ కారణంగా మధ్యతరగతి, ఉన్నత వర్గాల కస్టమర్లు ఈ కార్లను కొనేందుకు క్యూ కడుతున్నారు.
అద్భుతమైన ప్రయాణానికి కారణం అదే..
జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదిరిన తర్వాత ఎంజీ మోటార్స్ తన వ్యూహాలను పూర్తిగా మార్చేసింది. కేవలం కార్లను అమ్మడమే కాకుండా, కస్టమర్లకు అత్యుత్తమమైన సేవలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. భారతదేశంలో ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను పెంచడం, కొత్త వేరియంట్లను అందుబాటు ధరల్లోకి తీసుకురావడం, నమ్మకమైన కస్టమర్ కేర్ సేవలను అందించడం వల్లే ఈ అద్భుతమైన అమ్మకాల వృద్ధి సాధ్యమైందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా సాధించిన ఈ 30 శాతం వృద్ధి నిజంగా ప్రశంసనీయం. ఆధునిక సాంకేతికతను, నమ్మకమైన భద్రతను తక్కువ ధరలోనే కస్టమర్లకు అందిస్తుండటంతో రాబోయే పండుగ సీజన్లలో కూడా ఎంజీ మోటార్స్ అమ్మకాలు మరింత పుంజుకునే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.