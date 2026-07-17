రూ.6 లక్షల్లోపు బెస్ట్ కార్ ఇదే.. సేల్స్లోనే కాదు, ఫీచర్లలోనూ ది బెస్ట్..
Maruti Suzuki Swift: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎన్నో కార్లు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ కొన్ని కార్లు మాత్రం వినియోగదారుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేస్తాయి. అలాంటి కార్ల జాబితాలో మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ ఎప్పుడూ మొదటి వరుసలో ఉంటుంది.
Maruti Suzuki Swift: భారతీయ వాహన రంగంలో ఎస్యూవీ కార్ల హవా నడుస్తున్నప్పటికీ, సామాన్యుడి నమ్మకమైన నేస్తం మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ తన హవాను చాటుకుంటూనే ఉంది. సరికొత్త లుక్, అద్భుతమైన మైలేజీతో 2026 జూన్ నెల అమ్మకాల్లో ఈ చిన్న కారు ఏకంగా 15 శాతం వృద్ధితో దుమ్మురేపింది. రూ.5.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో మధ్యతరగతి హృదయాలను మరోసారి కొల్లగొట్టింది.
కాలం మారినా తగ్గని క్రేజ్.. భారతీయ కుటుంబాల నమ్మకం..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎన్నో కార్లు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ కొన్ని కార్లు మాత్రం వినియోగదారుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేస్తాయి. అలాంటి కార్ల జాబితాలో మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ ఎప్పుడూ మొదటి వరుసలో ఉంటుంది. ఒకప్పుడు కేవలం మధ్యతరగతి కుటుంబాల కారుగా పరిచయమైన స్విఫ్ట్, నేడు మారుతున్న కాలానికి, యువత అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త అప్డేట్లతో దూసుకుపోతోంది. ప్రస్తుత మార్కెట్లో స్పోర్ట్స్ యూటిలిటీ వాహనాలకు (SUV) విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, స్విఫ్ట్ తన అమ్మకాల సామ్రాజ్యాన్ని ఏమాత్రం కోల్పోకపోవడం విశేషం.
జూన్ నెల అమ్మకాల్లో సంచలనం..
ఇటీవల విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, స్విఫ్ట్ సాధించిన విజయం సామాన్యమైనది కాదు. గత నెలలో ఏకంగా 15,215 మంది కస్టమర్లు ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ కారును తమ ఇళ్లకు తీసుకెళ్లారు. గతేడాది అంటే 2025 జూన్ నెలలో ఈ కారు అమ్మకాలు 13,275 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఏకంగా 15 శాతం వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసి, మార్కెట్ లీడర్గా తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు కొత్త కొత్త ఎస్యూవీ మోడళ్లను ప్రవేశపెడుతున్న తరుణంలోనూ స్విఫ్ట్ ఈ స్థాయి వృద్ధిని సాధించడం ఈ కారుపై ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనం.
అందరికీ అందుబాటులో ధర..
మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ ఇంతటి భారీ విజయాన్ని అందుకోవడానికి ప్రధాన కారణం దాని ధర, అది అందించే కంఫర్ట్. భారత మార్కెట్లో ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ.5.79 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఇక అన్ని హంగులు ఉన్న టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.8.65 లక్షల బడ్జెట్ లోనే లభిస్తుంది. వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కారు ఎల్ఎక్స్ఐ (LXi), విఎక్స్ఐ (VXi), జెడ్ఎక్స్ఐ (ZXi), జెడ్ఎక్స్ఐ ప్లస్ (ZXi+) వంటి ఆకర్షణీయమైన వేరియంట్లలో లభ్యమవుతోంది.
అదిరిపోయే లుక్స్.. అధునాతన ఫీచర్లు..
లుక్స్ పరంగా చూస్తే కొత్త స్విఫ్ట్ మొదటి చూపులోనే ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రీమియం ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్ల్యాంప్లు, స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ (DRLs) కారుకు ఒక విలాసవంతమైన రూపాన్ని తెచ్చాయి. కాంపాక్ట్ సైజ్లో ఉన్నప్పటికీ, 15 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఈ కారుకు స్పోర్టీ లుక్ను చేకూర్చాయి. వెనుక వైపు ఉన్న డైనమిక్ ఎల్ఈడీ టెయిల్లైట్లు రాత్రి వేళల్లో కారును మరింత అందంగా చూపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని, యువతకు కావలసిన స్టైలిష్ లుక్ను, డ్రైవర్లకు సులువైన హ్యాండ్లింగ్ను అందించడం దీని ప్రత్యేకత.
మైలేజీలో కింగ్.. సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా!
ఈ కారులో 1.2 లీటర్ల శక్తివంతమైన పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం 1.2 లీటర్ల సీఎన్జీ (CNG) ఇంజిన్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్బాక్స్ కలవు. సిటీ ట్రాఫిక్లోనూ, ఇరుకైన రోడ్లపైనూ కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వారికి సైతం ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మైలేజీ విషయానికి వస్తే స్విఫ్ట్ పెట్రోల్ వేరియంట్ లీటరుకు 24.80 కిలోమీటర్ల నుంచి 25.75 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. ఇక రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల భారం నుంచి తప్పించుకోవాలనుకునే వారికి సీఎన్జీ వేరియంట్ ఒక వరం లాంటిది. ఇది కేవలం ఒక కిలో సీఎన్జీకి ఏకంగా 32.85 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తూ మైలేజీ రేసులో రారాజుగా నిలిచింది.
సరికొత్త డిజైన్, నమ్మకమైన ఇంజిన్ పనితీరు, సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే ధర, జేబుకు చిల్లు పడకుండా చూసే మైలేజీ.. ఇవన్నీ కలిపి మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ను భారతదేశపు అత్యుత్తమ హ్యాచ్బ్యాక్ కారుగా నిలబెట్టాయి. ఎస్యూవీల కాలంలోనూ జూన్ నెల అమ్మకాల్లో 15 శాతం వృద్ధి సాధించి, తానెప్పుడూ 'ఎవర్ గ్రీన్' అని స్విఫ్ట్ మరోసారి నిరూపించింది. బడ్జెట్ ధరలో ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారికి స్విఫ్ట్ ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.