మార్కెట్లో క్రెటా మాయ.. 6 నెలల్లో ఏకంగా 91 వేల కార్ల విక్రయంతో నంబర్ 1 ప్లేస్..!
Hyundai Creta: భారతీయ వాహనదారుల గుండెల్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా మరోసారి తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. మార్కెట్లోకి ఎన్ని సరికొత్త మోడళ్లు వచ్చినా, తన క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిరూపిస్తూ, 2026 మొదటి ఆరు నెలల్లో అత్యధిక విక్రయాలతో దేశంలోనే నంబర్ వన్ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
Hyundai Creta: భారతీయ వాహనదారుల గుండెల్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా మరోసారి తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. మార్కెట్లోకి ఎన్ని సరికొత్త మోడళ్లు వచ్చినా, తన క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిరూపిస్తూ, 2026 మొదటి ఆరు నెలల్లో అత్యధిక విక్రయాలతో దేశంలోనే నంబర్ వన్ మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీగా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta) తన ఊపుతో శాసిస్తోంది. గడిచిన ఆరు నెలల కాలంలో (జనవరి నుంచి జూన్ వరకు) ఈ కారు ఏకంగా 91,391 యూనిట్ల అద్భుతమైన అమ్మకాలను నమోదు చేసి, ప్రత్యర్థి కంపెనీలకు అందనంత ఎత్తులో నిలిచింది. ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, దేశంలో ప్రతి నెలా సగటున 15,232 మంది కస్టమర్లు క్రెటా కారును అమితంగా ఇష్టపడి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అంటే, రోజుకు సగటున 300 కి పైగా క్రెటా కార్లు రోడ్డెక్కుతున్నాయి. ఈ అసాధారణ అమ్మకాల జోరుతో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో దాదాపు 23.5 శాతం మార్కెట్ వాటాను ఈ ఒక్క కారే సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.
వెనుకబడిన ప్రత్యర్థులు.. రేసులో క్రెటా టాప్..!
ఈ అమ్మకాల రేసులో క్రెటా తన సమీప ప్రత్యర్థులను చాలా వెనక్కి నెట్టేసింది. ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ 73,912 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించగా, క్రెటా దానికంటే ఏకంగా 17,479 యూనిట్ల భారీ ఆధిక్యంతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇక ఎప్పుడూ క్రెటాకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే కియా సెల్టోస్ 62,805 యూనిట్లతో మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. వీటితో పాటు టయోటా హైరైడర్ (55,604 యూనిట్లు), మారుతి గ్రాండ్ విటారా (45,811 యూనిట్లు), టాటా సియెర్రా (43,420 యూనిట్లు) తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. మార్కెట్లో ఇంత తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, కస్టమర్లు క్రెటాపై ఉంచిన నమ్మకం ఎంత బలమైనదో ఈ నంబర్లే నిరూపిస్తున్నాయి.
కస్టమర్లను కట్టిపడేస్తున్న అధునాతన ఫీచర్లు..
హ్యుందాయ్ క్రెటా ఇంతటి ఘనవిజయాన్ని సాధించడానికి ప్రధాన కారణం, అందులోని విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే. ఈ కారు కేబిన్లో 10.25 ఇంచుల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.25 ఇంచుల పూర్తి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ప్రయాణాన్ని మరింత ఆహ్లాదకరంగా మార్చే వాయిస్ కమాండ్ ఆధారిత పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఎన్నో లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
వీటికి తోడు, భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ హ్యుందాయ్ ఇందులో 70 కి పైగా అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించింది. ముఖ్యంగా బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లతో కూడిన అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) టెక్నాలజీ డ్రైవింగ్ను మరింత సురక్షితంగా మారుస్తుంది.
వైవిధ్యమైన ఇంజిన్ ఆప్షన్లు..
విభిన్న రకాల కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడం కోసం ఈ కారును పెట్రోల్, టర్బో-పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో హ్యుందాయ్ విక్రయిస్తోంది. లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఇష్టపడే వారికి డీజిల్ వేరియంట్లు, సిటీ రైడింగ్, పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి పెట్రోల్ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 10.79 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై టాప్ వేరియంట్ ధర రూ. 20.20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.
మారుతున్న కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా సరికొత్త అప్డేట్లతో వస్తున్న హ్యుందాయ్ క్రెటా, భారతీయ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో ఒక అజేయమైన శక్తిగా అవతరించింది. ఫీచర్లు, సేఫ్టీ, పర్ఫార్మెన్స్, రీసేల్ వాల్యూ వంటి అన్ని విభాగాల్లోనూ సమతూకం పాటించడమే ఈ కారును దశాబ్ద కాలంగా నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలబెడుతోంది. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఈ కారు తన విజయయాత్రను ఇలాగే కొనసాగించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.