Hybrid Cars Gain Popularity : ఈవీ వద్దు.. హైబ్రిడ్ ముద్దు.. కార్ల మార్కెట్లో మారుతున్న ట్రెండ్.!
Hybrid Cars Gain Popularity : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయంగా కారు
Hybrid Cars Gain Popularity : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయంగా కారు కొనాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ మొదట గుర్తొచ్చేది 'ఎలక్ట్రిక్ కారు' (EV). కానీ, భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం సరికొత్త ట్రెండ్ నడుస్తోంది. పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కంటే కూడా ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు 'హైబ్రిడ్ కార్ల' (Hybrid Cars) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి గల కారణాలు, హైబ్రిడ్ కార్ల ప్రత్యేకతలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఛార్జింగ్ కష్టాలు లేవు.. రేంజ్ ఆందోళన అస్సలుండదు
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనదారులను వేధిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య.. సరైన ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం. నగరాల్లో కొన్ని చోట్ల ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఉన్నప్పటికీ, లాంగ్ జర్నీలు లేదా హైవేలపై వెళ్లేటప్పుడు తగినన్ని స్టేషన్లు కనిపించవు. దీనివల్ల ప్రయాణంలో ఎక్కడ బ్యాటరీ అయిపోతుందోననే 'రేంజ్ యాంగ్జైటీ' కొనుగోలుదారులను ఈవీల వైపు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటోంది.
కానీ, హైబ్రిడ్ కార్లు ఈ సమస్యకు ఒక చక్కటి, సులువైన పరిష్కారాన్ని చూపిస్తాయి. ఇందులో పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, చిన్న బ్యాటరీ ఉంటాయి. వీటిని విడిగా ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కారు నడుస్తున్నప్పుడే లోపల ఉన్న బ్యాటరీ ఆటోమేటిక్గా ఛార్జ్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల కోసం వెతకాల్సిన తిప్పలు తప్పుతాయి.
మైలేజ్ మజా.. లీటరుకు 25 కిలోమీటర్లకు పైనే
హైబ్రిడ్ కార్ల యొక్క అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. వాటి అద్భుతమైన ఇంధన సామర్థ్యం. సిటీ పరిధిలో తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ కార్లు ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే రన్ అవుతాయి. దీనివల్ల పెట్రోల్ అస్సలు ఖర్చు కాదు. వేగం పెరిగినప్పుడు పెట్రోల్ ఇంజన్ స్టార్ట్ అయ్యి, రెండు వ్యవస్థలు కలిసి పని చేస్తాయి. ఈ అధునాతన టెక్నాలజీ కారణంగా హైబ్రిడ్ కార్లు లీటరుకు సులభంగా 25 నుండి 28 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తాయి. ఫలితంగా పెట్రోల్ ఖర్చులు భారీగా తగ్గుతాయి.
మెరుగైన రీసేల్ వాల్యూ.. మెయింటెనెన్స్ ఈజీ
ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విషయంలో మరో పెద్ద మైనస్ ఏంటంటే.. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వాటి బ్యాటరీ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది. కొత్త బ్యాటరీ మార్చాలంటే లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. ఈ భయం వల్లే సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో ఈవీలను కొనడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. ఫలితంగా ఈవీల రీసేల్ వాల్యూ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు, హైబ్రిడ్ కార్లలోని బ్యాటరీలు చిన్నవిగా ఉండటమే కాకుండా వాటి నిర్వహణ కూడా చాలా సులభం. అందుకే వీటికి పాత పెట్రోల్ కార్ల లాగే మార్కెట్లో మంచి రీసేల్ వాల్యూ లభిస్తుంది.
అందుకే పెరుగుతున్న డిమాండ్
తక్కువ ఛార్జింగ్ ఇబ్బందులు, నమ్మశక్యం కాని మైలేజ్, మంచి రీసేల్ వాల్యూ వంటి కారణాల వల్ల భారతీయ కొనుగోలుదారులు హైబ్రిడ్ వాహనాలకే జై కొడుతున్నారు. దేశంలో ఈవీ ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ వంద శాతం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు మార్కెట్లో హైబ్రిడ్ కార్ల హవా ఇలాగే కొనసాగుతుందని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.