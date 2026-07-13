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Hybrid Cars : మైల్డ్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్.. మీ కారులో ఏ రకమైన బ్యాటరీ ఉందో తెలుసా?

Hybrid Cars : భారతదేశంలో హైబ్రిడ్ కార్ల హవా నడుస్తోంది. అయితే, భవిష్యత్తులో ఈ కార్ల బ్యాటరీ పాడైపోతే మార్చడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందనే భయం చాలా మందిలో ఉంది.

CR Reddy
Published on: 13 July 2026 7:44 AM IST
Hybrid Car Battery
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Hybrid Car Battery

Hybrid Cars : ప్రస్తుతం భారతదేశ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సాంప్రదాయ పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల కంటే హైబ్రిడ్ కార్ల గురించే ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతోంది. దీనికి తగినట్లుగానే దేశీయ రోడ్లపై హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నడిచే కార్ల సంఖ్య రోజురోజుకూ వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ కార్లు ఇచ్చే అద్భుతమైన మైలేజ్, చాలా తక్కువ కాలుష్య ఉద్గారాల కారణంగా వాహనదారులు వీటిని కొనుగోలు చేయడానికి అమితమైన ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ తరహా హైబ్రిడ్ కార్లను కొనేముందు కస్టమర్ల మనస్సులో ఒక చిన్న భయం ఎప్పుడూ వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఈ కారులోని హైబ్రిడ్ బ్యాటరీ పూర్తిగా పాడైపోతే, దాని స్థానంలో కొత్త బ్యాటరీ వేయించడానికి ఎంత ఖర్చవుతుంది? అనే విషయమే వారిని ఆలోచనలో పడేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మైల్డ్, స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ బ్యాటరీల మార్పిడికి ఎంత ఖర్చవుతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మారుతి మైల్డ్ హైబ్రిడ్ కార్ల బ్యాటరీ రేట్ ఎంత?

మనం మొదటగా తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న హైబ్రిడ్ కార్లలో ప్రధానంగా రెండు రకాల టెక్నాలజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది మైల్డ్ హైబ్రిడ్ కాగా, రెండోది స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్. భారత మార్కెట్లో లభించే మారుతి సుజుకి సంస్థకు చెందిన చాలా కార్లు ఈ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతోనే వస్తుంటాయి. ఈ కార్ల ఇంజన్ లోపల చాలా చిన్నదైన 12 వోల్ట్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అమర్చుతారు. ఒకవేళ మీ వద్ద ఉన్న కారులోని ఈ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ బ్యాటరీ భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా పాడైపోతే, దాని స్థానంలో కొత్తది మార్చడానికి సుమారు రూ.60,000 నుంచి రూ.65,000 వరకు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది.

గ్రాండ్ విటారా, హైరైడర్ ఓనర్లకు అలర్ట్

మైల్డ్ హైబ్రిడ్‌తో పోలిస్తే స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్ల బ్యాటరీ ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ వద్ద టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ లేదా మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా వంటి పూర్తి స్థాయి స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ కలిగిన కార్లు ఉంటే, వాటి బ్యాటరీ ధరలు కాస్త భారీగానే ఉంటాయి. ఈ కార్లు కేవలం బ్యాటరీ పవర్‌తో కూడా రోడ్డుపై ప్రయాణించగలవు కాబట్టి, ఇందులో చాలా పెద్ద సైజు కలిగిన ప్రధాన లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమరుస్తారు. ఈ భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఒకవేళ పూర్తిగా పాడైపోయి, దాని స్థానంలో సరికొత్త బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తే, అందుకు అయ్యే అంచనా ఖర్చు రూ.1.5 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై గరిష్టంగా రూ.2.5 లక్షల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ మొత్తాన్ని వినడం వల్లే చాలా మంది హైబ్రిడ్ కార్లు కొనడానికి కాస్త వెనకడుగు వేస్తుంటారు.

భారీ ఖర్చులకు భయపడాల్సిన పనిలేదు

మీరు ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కారును కొనుగోలు చేసినా లేదా కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా, పైన పేర్కొన్న లక్షల రూపాయల ఖర్చులను చూసి అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రముఖ కార్ల తయారీ కంపెనీలు ఈ హైబ్రిడ్ బ్యాటరీలపై కస్టమర్లకు చాలా సుదీర్ఘమైన వారంటీ కాల వ్యవధిని అందిస్తున్నాయి. టయోటా, మారుతి సుజుకి వంటి దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు తాము విక్రయించే స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కార్ల బ్యాటరీలపై ఏకంగా 8 సంవత్సరాలు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్ల వరకు పటిష్టమైన వారంటీని అధికారికంగా ఇస్తున్నాయి. దీని అర్థం ఏమిటంటే, మీరు కారు కొన్న ఎనిమిదేళ్ల లోపు లేదా 1.60 లక్షల కిలోమీటర్ల లోపు బ్యాటరీలో ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చినా, సదరు కంపెనీ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా సరికొత్త బ్యాటరీని ఉచితంగా మార్చి ఇస్తుంది.

పదేళ్లకు పైగా పనిచేసే సూపర్ లైఫ్

కంపెనీలు ఇచ్చే వారంటీ ఒక ఎత్తయితే, ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణుల పరిశీలన ప్రకారం ఈ బ్యాటరీల క్వాలిటీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో తయారయ్యే ఈ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల లైఫ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని, ఇవి ఎటువంటి ప్రధాన సాంకేతిక లోపాలు లేదా రిపేర్లు లేకుండా చాలా సులభంగా 10 నుంచి 12 సంవత్సరాల పాటు పని చేస్తాయని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అంటే వారంటీ గడువు ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈ బ్యాటరీలు చాలా కాలం పాటు సురక్షితంగా సేవలందిస్తాయి. కాబట్టి బ్యాటరీ మార్పిడి ఖర్చుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా, మైలేజ్, పర్యావరణ హితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైబ్రిడ్ కార్లను నిశ్చింతగా ఎంచుకోవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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