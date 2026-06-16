Bike: రిజర్వ్లో ఉన్న బైక్.. ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు.?
Bike: బైక్ లేదా స్కూటర్ నడిపే చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ తక్కువై రిజర్వ్లోకి వచ్చిన తర్వాత బైక్ ఇంకా ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది?
Bike: బైక్ లేదా స్కూటర్ నడిపే చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ తక్కువై రిజర్వ్లోకి వచ్చిన తర్వాత బైక్ ఇంకా ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది? కొందరు రిజర్వ్లోనే చాలాకాలం వాహనాన్ని నడుపుతుంటారు. అయితే ఇది ఎంతవరకు సురక్షితం? ఇంజిన్పై ఏమైనా ప్రభావం పడుతుందా? ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బైక్లో రిజర్వ్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి?
చాలామంది రిజర్వ్ ఫ్యూయల్ కోసం ప్రత్యేకంగా మరో ట్యాంక్ ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ వాస్తవానికి అలా కాదు. రిజర్వ్ అనేది అదే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్లోని చిన్న భాగం మాత్రమే. ట్యాంక్లో పెట్రోల్ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి కంటే తగ్గినప్పుడు రిజర్వ్ ఫ్యూయల్ పనిచేయడం ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ట్యాంక్లో ఇంధనం దాదాపు అయిపోయిందని, వీలైనంత త్వరగా పెట్రోల్ కొట్టించాలని అర్థం. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డ్రైవర్కు సహాయపడటానికే ఈ సౌకర్యాన్ని వాహన తయారీ సంస్థలు అందిస్తాయి.
రిజర్వ్లో సాధారణంగా ఎంత పెట్రోల్ ఉంటుంది?
ప్రతి బైక్లో రిజర్వ్ ఫ్యూయల్ పరిమాణం ఒకేలా ఉండదు. అది బైక్ మోడల్, ట్యాంక్ సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా చాలా బైక్లలో 1 లీటర్ నుంచి 2.5 లీటర్ల వరకు పెట్రోల్ రిజర్వ్గా మిగిలి ఉంటుంది.
కొన్ని చిన్న బైక్లలో ఇది తక్కువగా ఉండవచ్చు. పెద్ద ట్యాంక్ ఉన్న బైక్లలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే దీని ఉద్దేశం దూర ప్రయాణం కాదు. కేవలం సమీపంలోని పెట్రోల్ బంక్కు చేరుకునేంత అవకాశం కల్పించడమే.
రిజర్వ్ ఫ్యూయల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణించవచ్చు?
బైక్ రిజర్వ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంత దూరం వెళ్లగలమనే విషయం బైక్ మైలేజ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ బైక్ ఒక లీటర్ పెట్రోల్కు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తే, రిజర్వ్లో ఉన్న 1.5 లీటర్ల పెట్రోల్తో సుమారు 60 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది ఖచ్చితమైన సంఖ్య కాదు. రోడ్డు పరిస్థితులు, ట్రాఫిక్, వాహనం వేగం, రైడింగ్ విధానం వంటి అంశాలపై కూడా దూరం ఆధారపడి ఉంటుంది. భారీ ట్రాఫిక్ లేదా చెడు రోడ్లపై ఈ దూరం మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
తరచూ రిజర్వ్లో నడిపితే ఇంజిన్కు నష్టం జరుగుతుందా?
అప్పుడప్పుడు రిజర్వ్లో బైక్ నడపడం వల్ల పెద్దగా ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సదుపాయాన్ని కంపెనీలు అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నాయి. అయితే తరచూ ట్యాంక్ పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యే వరకు బైక్ నడపడం మంచిది కాదు. ట్యాంక్ అడుగుభాగంలో పేరుకుపోయే దుమ్ము, మురికి, చిన్న కణాలు ఫ్యూయల్ పంప్ లేదా ఇంజిన్లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వల్ల ఫ్యూయల్ సిస్టమ్పై ప్రభావం పడవచ్చు. దీర్ఘకాలంలో ఇంజిన్ పనితీరు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
బైక్ యజమానులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
బైక్లో ఫ్యూయల్ తక్కువగా ఉందనే హెచ్చరిక వచ్చిన వెంటనే పెట్రోల్ నింపించుకోవడం ఉత్తమ అలవాటు. రిజర్వ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ దూరం వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించకుండా, 20 నుంచి 30 కిలోమీటర్లలోపే పెట్రోల్ బంక్కు చేరుకోవడం మంచిది. రిజర్వ్ ఫ్యూయల్ను రోజువారీ వినియోగం కోసం కాకుండా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఇలా చేస్తే ఫ్యూయల్ సిస్టమ్, ఇంజిన్ ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు మీ బైక్ కూడా ఎక్కువకాలం సాఫీగా పనిచేస్తుంది.