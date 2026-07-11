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Honda : ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న హోండా.. భారీగా పెరగనున్న కార్ల ధరలు

Honda : హోండా కార్ల ప్రియులకు షాకింగ్ న్యూస్. పెరుగుతున్న తయారీ ఖర్చుల కారణంగా హోండా కార్స్ ఇండియా తన వాహనాల ధరలను పెంచేందుకు సిద్ధమైంది.

CR Reddy
Published on: 11 July 2026 8:48 AM IST
Honda Car Price
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Honda Car Price

Honda : కొత్తగా ఇల్లు లేదా కారు కొనాలని ప్లాన్ చేసుకునే మధ్యతరగతి ప్రజలకు ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ హోండా కార్స్ ఇండియా గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. వచ్చే నెల నుంచి తమ కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. హోండా బ్రాండ్ కారును సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు ఆగస్టు 1, 2026 కంటే ముందే కొనుగోలు ప్రక్రియను ముగించుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే కొత్త రేట్ల పెంపు ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచే దేశవ్యాప్తంగా అమలులోకి రానుంది. కంపెనీ అధికారికంగా రేట్ల వివరాలను ఇంకా పూర్తిగా ప్రకటించనప్పటికీ, పెంపు మాత్రం ఖాయమని అంతర్గత వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.

హోండా అమేజ్ కొనేవారికి గట్టి షాక్

కంపెనీకి చెందిన వేర్వేరు మోడల్స్, వాటి వేరియంట్ల ఆధారంగా ఈ ధరల పెంపు వేర్వేరుగా ఉండబోతోంది. అన్ని కార్లపై ఒకేలా కాకుండా డిమాండ్ బట్టి రేట్లు మారుతాయి. అయితే హోండా కంపెనీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. మిగిలిన కార్లతో పోలిస్తే హోండాకు చెందిన పాపులర్ సెడాన్ కార్ అమేజ్ ధర అత్యధికంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అమేజ్ ధర రూ.7.48 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చే సమయానికి డీలర్ల ద్వారా కస్టమర్లకు మోడల్ వైజ్ పూర్తి ప్రైస్ లిస్ట్ అందుబాటులోకి రానుంది.

మార్కెట్ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న హోండా

కార్ల ధరలు పెంచడం అనేది కేవలం హోండా కంపెనీ ఒక్కటే చేస్తున్న పని కాదు, ఇది ప్రస్తుత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ వ్యాప్త ట్రెండ్‌గా మారింది. ఇటీవలి కాలంలో విడిభాగాలు, ముడి సరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దాంతో పాటు లాజిస్టిక్స్, రవాణా ఖర్చులు, మేనేజ్‌మెంట్ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కార్ల తయారీ కంపెనీలపై అదనపు భారం పడుతోంది. ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి హోండాతో పాటు దేశంలోని మరికొన్ని దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు కూడా ఇప్పటికే ధరల పెంపును ప్రకటించాయి. కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చేంత వరకు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాత ధరలకే కార్లు లభిస్తాయి.

కారు కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడే బెస్ట్ ఛాన్స్

ప్రస్తుతం హోండా కారును బుక్ చేసుకుని వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్న కస్టమర్లకు లేదా ఈ జులై నెలలోనే కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి ఒక మంచి సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. ఎవరైతే కొత్త ధరలు అమలు కాకముందే కారును బుక్ చేసుకుంటారో, వారికి ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీ వర్తిస్తుంది. అంటే మీరు జులైలో బుక్ చేసుకుంటే, ఒకవేళ కారు డెలివరీ ఆగస్టులో జరిగినప్పటికీ మీరు పాత ధరలకే ఆ వాహనాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి హోండా సిటీ లేదా ఎలివేట్ వంటి మోడల్స్ కొనాలనుకునే వారు ఈ జులై నెలను పూర్తిగా వాడుకోవడం లాభదాయకం.

ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు పెరిగితే

కార్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు పెరిగినప్పుడు అది కారు ఆన్-రోడ్ ధరపై చాలా పెద్ద ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాలు విధించే రోడ్ టాక్స్ , రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు మరియు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అన్నీ కూడా కారు బేసిక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపైనే ఆధారపడి లెక్కించబడతాయి. ఒకవేళ కంపెనీ బేస్ ధరను పెంచితే, ఆటోమేటిక్‌గా టాక్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఖర్చులు కూడా పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల కారు లోన్ తీసుకునే వారి ఫైనాన్సింగ్ అవసరాలు, నెలవారీ ఈఎంఐలు కూడా మారే అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మూడు మోడల్స్

హోండా కార్స్ ఇండియా ప్రస్తుతం భారత దేశీయ మార్కెట్లో ప్రధానంగా మూడు ప్యాసింజర్ కార్లను విక్రయిస్తోంది. ఇందులో బడ్జెట్ సెడాన్ అమేజ్, ప్రీమియం సెడాన్ సిటీ, సరికొత్త ఎస్‌యూవీ ఎలివేట్ ఉన్నాయి. ఈ మూడు మోడల్స్ విభిన్న వర్గాల కస్టమర్ల అవసరాలను తీరుస్తూ మంచి సేల్స్ సాధిస్తున్నాయి. ఇవి కాకుండా మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా హోండా కంపెనీ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రవేశపెట్టడానికి కూడా వేగంగా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో తన ఈవీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తామని కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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