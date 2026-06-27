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Honda 0 Alpha Electric SUV : హోండా కొత్త EV.. అదిరిపోయే ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు లీక్.!

Honda 0 Alpha Electric SUV : ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హోండా (Honda) త్వరలో తీసుకురానున్న '0 ఆల్ఫా' (0 Alpha) ఎలక్ట్రిక్ SUV భారతీయ రోడ్లపై మరోసారి టెస్టింగ్

G Krishna
Published on: 27 Jun 2026 4:02 PM IST
Honda 0 Alpha Electric SUV
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Honda 0 Alpha Electric SUV

Honda 0 Alpha Electric SUV : ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హోండా (Honda) త్వరలో తీసుకురానున్న '0 ఆల్ఫా' (0 Alpha) ఎలక్ట్రిక్ SUV భారతీయ రోడ్లపై మరోసారి టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. గతంలో కేవలం ఈ కారు వెలుపలి డిజైన్ (Exterior) మాత్రమే కనిపించగా, ఈసారి లీకైన తాజా స్పై చిత్రాలు ఈ SUV లోపలి భాగం (Cabin) ఎలా ఉండబోతుందో స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ప్రొడక్షన్ మోడల్‌కు సరిపోయేలా ఉన్న ఈ క్యాబిన్ డాష్‌బోర్డ్ మధ్యలో ఒక భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, అలాగే డ్రైవర్ కోసం పూర్తిగా డిజిటల్ డిస్‌ప్లే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

సాంకేతికత , సౌకర్యాల కలయికతో ఇంటీరియర్

హోండా సంస్థ సరికొత్త టెక్నాలజీని అందిస్తూనే, వాహనదారుల సౌకర్యానికి పెద్ద పీట వేసినట్లు తాజా చిత్రాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇందులో పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ డిస్‌ప్లేతో పాటు, సెంటర్ కన్సోల్‌పై క్లైమేట్ కంట్రోల్ (AC) , ఇతర ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ల కోసం ఫిజికల్ బటన్లను అలాగే ఉంచారు. దీనివల్ల డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు స్క్రీన్‌ను తాకాల్సిన అవసరం లేకుండా సులభంగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. హోండా గ్లోబల్ '0 సిరీస్' డిజైన్ ఫిలాసఫీ ఆధారంగా ఈ క్లీన్ హారిజాంటల్ డాష్‌బోర్డ్‌ను రూపొందించారు. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, దానిపై ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్స్, రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ కోసం ప్యాడల్ షిఫ్టర్లు కూడా ఈ ప్రోటోటైప్‌లో కనిపిస్తున్నాయి.

బాక్సీ స్టైల్‌తో ఆకట్టుకుంటున్న ఎక్స్‌టీరియర్

టెస్టింగ్ వాహనం కావడంతో కారు మొత్తం భారీగా కవర్ చేయబడినప్పటికీ, ఈ SUV బాక్సీ ఆకృతి స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. నిటారుగా ఉండే ప్రొపోర్షన్స్, పొడవైన రూఫ్‌లైన్ , స్క్వేర్డ్-ఆఫ్ సిల్హౌట్ కారణంగా ప్రస్తుతం హోండా విక్రయిస్తున్న ఇతర కార్ల కంటే '0 ఆల్ఫా' చాలా భిన్నంగా , ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ముందు భాగంలో సన్నని బ్లాక్ ప్యానెల్‌తో అనుసంధానించబడిన దీర్ఘచతురస్రాకార LED లైట్లు, వెనుక భాగంలో నిలువుగా అమర్చిన టెయిల్-లాంప్స్ ఉన్నాయి. కారులో గ్లాస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల లోపల విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్ లభించనుంది. దీని అల్లాయ్ వీల్స్ ప్రస్తుతం క్యామఫ్లేజ్ కవర్ల కింద దాచి ఉంచారు.

2027లో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ.. మేడ్ ఇన్ ఇండియా EV

ఈ '0 ఆల్ఫా' ఎలక్ట్రిక్ SUVని మన దేశీయ మార్కెట్తో పాటు విదేశీ ఎగుమతుల కోసం భారతదేశంలోనే తయారు చేయనున్నట్లు హోండా ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. ఇది కంపెనీ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహన వ్యూహంలో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ ప్రీమియం మిడ్‌సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV 2027 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని సాంకేతిక వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, మార్కెట్లోకి వస్తే ఇది మహీంద్రా BE 6, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, టాటా సియెర్రా EV, మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా, టొయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఇబెల్లా , MG విండ్సర్ వంటి గట్టి పోటీదారులతో తలపడనుంది.

భారతదేశం కోసం హోండా భారీ రోడ్‌మ్యాప్

హోండా దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలలో '0 ఆల్ఫా' ఒక భాగం మాత్రమే. ఇటీవల జరిగిన గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ప్రెజెంటేషన్‌లో ఉత్తర అమెరికా, జపాన్‌లతో పాటు భారతదేశాన్ని కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన మార్కెట్‌గా హోండా గుర్తించింది. హోండా ఇప్పటికే 2026లో అప్‌డేట్ చేసిన సిటీ (City) కారును పరిచయం చేసింది , రాబోయే కొద్ది వారాల్లో ZR-V హైబ్రిడ్ SUVని లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. అంతేకాకుండా, 2028 నుండి భారతదేశం కోసం ప్రత్యేకంగా సబ్-ఫోర్-మీటర్ SUV , సరికొత్త మిడ్‌సైజ్ SUVలను తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా, స్థానిక ఇంజనీరింగ్ ఇన్‌పుట్స్‌తో, సరసమైన ధరలో అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో భవిష్యత్తు మోడళ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు హోండా పేర్కొంది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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