ఇదెక్కడి ఫోన్ రా సామీ.. రెండు స్క్రీన్లతో పిచ్చెక్కిస్తోందిగా.. మరో బెస్ట్ ఫీచర్ ఎంటో తెలుసా?
Hisense A10: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటోంది. రంగు రంగుల స్క్రీన్లను గంటల తరబడి చూడటం వల్ల కళ్లు అలసిపోవడం, చూపు మందగించడం లాంటి సమస్యలతో ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు.
Hisense A10 Detachable Dual Screen Smartphone: స్మార్ట్ఫోన్ చరిత్రలోనే ఇంతవరకు ఎవరూ ఊహించని, చూడని ఒక అద్భుతమైన సాంకేతిక విప్లవానికి తెర లేచింది. ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం 'హైసెన్స్', మొబైల్ రంగంలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టిస్తూ ఊడదీయడానికి వీలుండే ప్రత్యేకమైన డిటాచబుల్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీతో 'హైసెన్స్ A10' స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి పరిచయం చేసింది.
ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటోంది. రంగు రంగుల స్క్రీన్లను గంటల తరబడి చూడటం వల్ల కళ్లు అలసిపోవడం, చూపు మందగించడం లాంటి సమస్యలతో ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. వినియోగదారుల ఆరోగ్యాన్ని, మారుతున్న ఆధునిక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైసెన్స్ సంస్థ మొబైల్ ప్రపంచంలోనే సరికొత్త చరిత్రను లిఖించింది. ఒకే ఫోన్కు రెండు స్క్రీన్లను అందిస్తూ, అవసరమైనప్పుడు వెనుక స్క్రీన్ను విడదీసి వాడుకునే సరికొత్త మ్యాజిక్తో కూడిన ఫోన్ను చైనా మార్కెట్లో ప్రదర్శించింది. టెక్ ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న ఈ ఫోన్ విశేషాలు మీకోసం.
పుస్తకం పేజీలా మెరిసే ఈ-ఇంక్ డిస్ప్లే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన డిజైన్ను అత్యంత వినూత్నంగా రూపొందించారు. హైసెన్స్ A10 ముందు భాగంలో 6.13 ఇంచుల ప్రత్యేకమైన 'ఈ-ఇంక్' డిస్ప్లేను స్థిరంగా అమర్చారు. ఇది చూడటానికి డిజిటల్ స్క్రీన్లా కాకుండా, పూర్తిగా ఒక తెల్లటి పుస్తకం కాగితం లాగా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఎంత సమయం ఫోన్ చూసినా కళ్లపై అస్సలు ఒత్తిడి పడదు. డిజిటల్ పుస్తకాలు చదువుకునే వారికి, పర్సనల్ నోట్స్ రాసుకునే వారికి, అలాగే ఆన్లైన్ పాఠాలు వినే విద్యార్థులకు ఈ స్క్రీన్ ఒక అద్భుతమైన వరం. పైగా ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఫోన్ బ్యాటరీ చాలా తక్కువగా ఖర్చవుతుంది.
అయస్కాంతంతో అతుక్కునే కలర్ ఎల్సీడీ స్క్రీన్..
ఈ ఫోన్ లోని అసలైన అద్భుతం దీని వెనుక భాగంలో దాగి ఉంది. ఈ మొబైల్ వెనుక వైపు మరో అదనపు రంగుల (కలర్ ఎల్సీడీ) డిస్ప్లే ప్యానెల్ను ఇచ్చారు. ఇది శక్తివంతమైన అయస్కాంతాల (మ్యాగ్నెట్) సహాయంతో ఫోన్ వెనుక భాగానికి గట్టిగా అతుక్కుని ఉంటుంది. యూజర్లకు నచ్చినప్పుడు, లేదా రంగుల వీడియోలు చూడాలన్నా, గేమింగ్ ఆడాలనుకున్నా ఈ వెనుక స్క్రీన్ను సులభంగా ఊడదీసి విడిగా వాడుకోవచ్చు. ఇలా రెండు వేర్వేరు డిస్ప్లేలను మనకు నచ్చినట్లు వాడుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఈ ఫోన్ ద్వారా లభిస్తుంది.
అద్భుతమైన ఫీచర్లు.. పవర్ఫుల్ ప్రొసెసర్..
సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఈ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైనది. ఇందులో లేటెస్ట్ 4nm ఆర్కిటెక్చర్పై రూపొందించిన పవర్ఫుల్ ఆక్టా-కోర్ ప్రొసెసర్ను ఉపయోగించారు. ఇది సరికొత్త 'ఆండ్రాయిడ్ 16' ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది. వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ కోసం ఇందులో సూపర్ ఫాస్ట్ 5G నెట్వర్క్, వై-ఫై 6 కనెక్టివిటీ సపోర్ట్ను కూడా అందించారు.
పాత మోడల్ కంటే ఎంతో మెరుగ్గా..
గతంలో 2022 సంవత్సరంలో వచ్చిన 'హైసెన్స్ A9' మోడల్తో పోలిస్తే ఈ కొత్త ఫోన్ ఎన్నో రెట్లు మెరుగ్గా మారింది. పాత ఫోన్లో కేవలం సాధారణ ఈ-ఇంక్ డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 662 ప్రొసెసర్ మాత్రమే ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు వచ్చిన సరికొత్త హైసెన్స్ A10 మాత్రం విప్లవాత్మకమైన డిటాచబుల్ డ్యూయల్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ, అధునాతన సాఫ్ట్వేర్తో టెక్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
అంచనా ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ఈ సరికొత్త హైసెన్స్ A10 స్మార్ట్ఫోన్ అధికారిక ధరను కంపెనీ ఇంకా పూర్తిగా ప్రకటించలేదు. అయితే టెక్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం దీని ధర సుమారు 3999 యువాన్లు (మన భారతీయ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.56,500) వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకే ఫోన్లో రెండు రకాల స్క్రీన్లను అనుభవించాలనుకునే వారికి ఈ ధర ఖచ్చితంగా సమంజసమేనని చెప్పవచ్చు.
సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ల డిజైన్కు భిన్నంగా, సరికొత్త ఆలోచనతో వచ్చిన హైసెన్స్ A10 భవిష్యత్తు మొబైల్ టెక్నాలజీకి ఒక దిక్సూచిలా నిలుస్తుంది. కళ్లకు రక్షణనిచ్చే ఈ-ఇంక్ స్క్రీన్, వినోదాన్ని పంచే కలర్ స్క్రీన్.. ఈ రెండింటి కలయికతో వచ్చిన ఈ వినూత్న మొబైల్ త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ విడుదలై సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.