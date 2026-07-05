Home ఆటోమొబైల్రూ.45 వేలకే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ఎగబడి మరీ కొంటున్న జనాలు.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

రూ.45 వేలకే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ఎగబడి మరీ కొంటున్న జనాలు.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

Hero Vida Electric Scooter: తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 వాహన రిజిస్ట్రేషన్ల గణాంకాల ప్రకారం.. విడా బ్రాండ్ ఏకంగా 21,812 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసింది.

Venkat
Published on: 5 July 2026 4:59 PM IST
Hero Vida Electric Scooter
X

రూ.45 వేలకే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ఎగబడి మరీ కొంటున్న జనాలు.. అంత స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా?

Hero Vida Electric Scooter: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల హవా నడుస్తోంది. రోజురోజుకూ మారుతున్న టెక్నాలజీ, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో సగటు వాహనదారుడు ఈవీ వైపు అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఈ రేసులో ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'హీరో మోటోకార్ప్'కు చెందిన 'విడా' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికలో ఏకంగా 175 శాతానికి పైగా వృద్ధితో మార్కెట్‌ను షేక్ చేశాయి.

ఈవీ మార్కెట్లో విడా సంచలనం.. జూన్ నెలలో భారీ అమ్మకాలు

దేశీయ టూవీలర్ మార్కెట్లో తిరుగులేని బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్, తన ఎలక్ట్రిక్ విభాగం 'విడా' (Vida) ద్వారా సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తోంది. తాజాగా విడుదలైన జూన్ 2026 వాహన రిజిస్ట్రేషన్ల గణాంకాల ప్రకారం.. విడా బ్రాండ్ ఏకంగా 21,812 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఇదే జూన్ నెలతో పోలిస్తే ఇది సుమారు 175 శాతం కంటే ఎక్కువ వార్షిక వృద్ధిని సాధించడం విశేషం. కేవలం ఏడాది కాలంలోనే ఇంతటి భారీ ఆదరణ లభించడం ఈవీ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

సామాన్యుడికి వరం.. 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' ప్లాన్

హీరో విడా స్కూటర్లు ఇంత వేగంగా ప్రజల్లోకి దూసుకెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం కంపెనీ ప్రవేశపెట్టిన వినూత్నమైన ధరల వ్యూహమే. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విడా వి2 (Vida V2), విడా విఎక్స్2 (Vida VX2) అనే రెండు అద్భుతమైన మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో విఎక్స్2 మోడల్‌పై కంపెనీ అందిస్తున్న 'బ్యాటరీ యాజ్ ఏ సర్వీస్' (BaaS) విధానం మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ప్రత్యేక ప్లాన్ ద్వారా బ్యాటరీ ధర మినహాయించి, కేవలం రూ.44,990 ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకే ఈ అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను సొంతం చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దీనివల్ల తొలిసారి ఈవీ కొనాలనుకునే వారిపై ఆర్థిక భారం చాలా వరకు తగ్గుతోంది.

అద్భుతమైన రేంజ్.. నమ్మకమైన డీలర్ నెట్‌వర్క్

సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కొనేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరినీ వేధించే ప్రశ్న.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుంది? అని. ఈ విషయంలో విడా స్కూటర్లు అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి. పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు, ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. దీనికి తోడు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్ నమ్మకమైన డీలర్ నెట్‌వర్క్, త్వరితగతిన లభించే సర్వీసింగ్ సదుపాయాలు, పెరుగుతున్న ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు ఈ స్కూటర్ల విజయానికి కొండంత బలాన్ని చేకూర్చాయి. మెరుగైన భద్రత ప్రమాణాలు, స్ట్రెలిష్ లుక్ దీని సొంతం.

భవిష్యత్తుపై భారీ పెట్టుబడులు.. రూ.3,200 కోట్ల వ్యూహం

వినియోగదారుల నుంచి వస్తున్న అపూర్వ ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని హీరో మోటోకార్ప్ తన ఈవీ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏకంగా రూ.3,200 కోట్ల భారీ పెట్టుబడిని ప్రకటించింది. తిరుపతిలో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, అక్కడి ప్లాంట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ఏడాదికి 1.2 మిలియన్ల నుంచి 1.5 మిలియన్ యూనిట్లకు పెంచేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఇది భవిష్యత్తులో విడా బ్రాండ్ నుంచి మరిన్ని సరికొత్త, తక్కువ ధరకే లభించే ఈవీ మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ఎంతగానో దోహదపడనుంది.

సరికొత్త సాంకేతికత, నమ్మకమైన బ్రాండ్ విలువ, అన్నింటికీ మించి సామాన్యుడి బడ్జెట్‌కు సరిపోయే ధర వెరసి హీరో విడా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను దేశంలోనే టాప్ ఈవీ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా నిలబెట్టాయి. జూన్ నెల అమ్మకాల జోరును పరిశీలిస్తే.. రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్ స్కూటర్ల ఆధిపత్యానికి విడా గట్టి బ్రేకులు వేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

Hero MotoCorpHero VidaElectric ScooterEV Sales ReportAffordable EVAutomobile
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X