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Hero Splendor : సామాన్యుడి ఫేవరెట్ బైక్.. ఎన్ని కొత్త మోడల్స్ వచ్చినా దీని క్రేజ్ మాత్రం తగ్గదు

Hero Splendor : జూన్ 2026లో హీరో స్ప్లెండర్ 3.53 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలతో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన బైక్‌గా నిలిచింది.

CR Reddy
Published on: 21 July 2026 8:13 AM IST
Hero Splendor
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Hero Splendor

Hero Splendor : భారతీయ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్‌లో హీరో స్ప్లెండర్ మోడల్ మరోసారి తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. జూన్ 2026 విక్రయాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన బైక్‌గా స్ప్లెండర్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. గత నెలలో ఏకంగా 3,53,024 యూనిట్ల స్ప్లెండర్ బైక్‌లు అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది జూన్ 2025లో నమోదైన 3,31,057 యూనిట్లతో పోలిస్తే, ఈసారి అమ్మకాల్లో 7 శాతం వార్షిక వృద్ధి కనబరిచింది.

టాప్-5‌లో నిలిచిన బైక్‌లు ఇవే

సేల్స్ చార్ట్‌లో రెండో స్థానంలో హోండా షైన్ నిలిచింది. హోండా షైన్ 22 శాతం వృద్ధితో మొత్తం 2,34,089 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించింది. ఇక మూడో స్థానంలో నిలిచిన బజాజ్ పల్సర్ 12 శాతం తగ్గింపు నమోదైనప్పటికీ 80,363 యూనిట్ల అమ్మకాలతో తన ఆధిపత్యాన్ని కాపాడుకుంది. నాలుగో స్థానంలో టీవీఎస్ అపాచే 34 శాతం వృద్ధితో 55,382 యూనిట్ల విక్రయాలు నమోదు చేయగా, ఐదో స్థానంలో హీరో హెచ్‌ఎఫ్ డీలక్స్ 44,292 యూనిట్లతో నిలిచింది.

ఆరు నుంచి పదో స్థానం వరకు..

ఆరో స్థానంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 నిలవగా, గత నెలలో ఈ బైక్ 39 శాతం పెరుగుదలతో 40,660 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఏడో స్థానంలో ఉన్న హోండా సీబీ యూనికోర్న్ 150 మోడల్ 37,617 యూనిట్ల సేల్స్‌ సాధించింది. ఎనిమిదో స్థానంలో టీవీఎస్ రైడర్ 35 శాతం వృద్ధితో 36,983 యూనిట్లు, తొమ్మిదో స్థానంలో బజాజ్ ప్లాటినా 4 శాతం పెరుగుదలతో 26,621 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. చివరగా పదో స్థానంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 350 మోడల్ 55 శాతం భారీ వృద్ధితో 26,488 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించింది.

స్ప్లెండర్ విజయంలో రహస్యం

కమిలియన్ మైలేజ్, అందుబాటులో ఉండే ధర, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుల కారణంగా భారతీయ కుటుంబాలు, ఉద్యోగులు ఇప్పటికీ హీరో స్ప్లెండర్‌కే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఎన్ని కొత్త రకం బైక్‌లు మార్కెట్లోకి వచ్చినా, మధ్యతరగతి విక్రయాల విభాగంలో స్ప్లెండర్ రాజులాగా దూసుకుపోతోందని ఈ సేల్స్ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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