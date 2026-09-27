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Electric Scooter: ఈ-స్కూటర్ల ఎగుమతులలో సంచలనం సృష్టించిన చిన్న కంపెనీ.. టాప్ బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీ

Electric Scooter: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో ఈక్వేషన్లు వేగంగా మారుతున్నాయి.

CR Reddy
Published on: 27 Sept 2026 12:50 PM IST
Greaves Electric
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Greaves Electric

Short News

Electric Scooter: భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో ఈక్వేషన్లు వేగంగా మారుతున్నాయి. చిన్న కంపెనీలు కూడా తమ విక్రయాలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎగుమతుల విషయంలో దిగ్గజ సంస్థలైన టీవీఎస్ మోటార్, బజాజ్ ఆటో, హీరో మోటోకార్ప్, ఏథర్ ఎనర్జీలను వెనక్కి నెట్టి గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 తొలి ఐదు నెలల కాలంలో ఈ కంపెనీ సాధించిన వృద్ధి ఆటోమొబైల్ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

8350 శాతం వృద్ధితో అగ్రస్థానంలో గ్రీవ్స్

ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు 2026 వరకు జరిగిన ఈ-స్కూటర్ల ఎగుమతులను పరిశీలిస్తే గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ సంచలనం సృష్టించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో కేవలం 2 యూనిట్లు మాత్రమే ఎగుమతి చేసిన ఆ కంపెనీ, ఈసారి ఏకంగా 169 యూనిట్లను విదేశాలకు పంపింది. దీనిద్వారా వార్షిక ప్రాతిపదికన ఏకంగా 8350 శాతం భారీ వృద్ధిని సొంతం చేసుకుంది. తక్కువ యూనిట్లు విక్రయించినప్పటికీ, వృద్ధి శాతంలో మాత్రం అన్ని ప్రముఖ కంపెనీలను అది గట్టిగా వెనక్కి నెట్టింది.

ఇతర ప్రముఖ కంపెనీల ఎగుమతుల తీరు

ఈ జాబితాలో హీరో మోటోకార్ప్ విడా బ్రాండ్ 4400 శాతం వృద్ధితో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది 3 యూనిట్లు ఎగుమతి కాగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 135 యూనిట్లకు చేరింది. ఇక బజాజ్ ఆటో 4,818 యూనిట్లతో 2194 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగా, ఏథర్ ఎనర్జీ 3,573 యూనిట్లతో 382 శాతం వృద్ధి సాధించింది. అత్యధిక యూనిట్ల విక్రయాల పరంగా టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ 6,702 యూనిట్లతో ముందున్నప్పటికీ, శాతాల వారగా వృద్ధిలో మాత్రం చివరి స్థానంలో నిలిచింది.

మూడు లక్షల మైలురాయిని దాటిన గ్రీవ్స్ మొబిలిటీ

కేవలం ఎగుమతులలో మాత్రమే కాకుండా దేశీయ మార్కెట్లోనూ గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ దూసుకుపోతోంది. జూన్ 2026 నాటికి ఈ సంస్థ భారతీయ మార్కెట్లో 3 లక్షలకు పైగా ఈ-స్కూటర్ల రిటైల్ విక్రయాల మైలురాయిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. వాహన్ పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం ఎంపైర్ వెహికల్స్ డెలివరీలు కలుపుకొని ఈ మొత్తం సంఖ్య 3,00,293 యూనిట్లకు చేరింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ అమ్మకాలు మరింత పెరుగుతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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