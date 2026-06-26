Electric Scooters : ఫ్రిజ్, ఏసీల్లాగే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు కూడా 1 టు 5 స్టార్స్.. కేంద్రం సరికొత్త ప్లాన్
Electric Scooters : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్లకు బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ 1 నుంచి 5 స్టార్ల వరకు ఎనర్జీ రేటింగ్స్ ఇచ్చేలా కొత్త విధానాన్ని తీసుకురాబోతోంది.
Electric Scooters : భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్ శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. అయితే ఈవీలను కొనే భక్తులు లేదా కస్టమర్లకు మరింత పారదర్శకమైన సమాచారాన్ని అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. బిజినెస్ స్టాండర్డ్ నివేదిక ప్రకారం.. కేంద్ర ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ(BEE) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు, మోటార్ సైకిళ్ల కోసం వాలంటరీ స్టార్ రేటింగ్ సిస్టమ్ను అమలు చేయడానికి ఒక ముసాయిదా జారీ చేసింది. మనం ఇళ్లల్లో కొనుగోలు చేసే ఎయిర్ కండిషనర్లు (AC), ఫ్రిజ్లపై ఉండే స్టార్ రేటింగ్స్ లాగే ఇది పనిచేస్తుంది.
స్టార్ రేటింగ్స్ లెక్కలు ఇలా ఉంటాయి
ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ప్రతి 100 కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి ఎంత కరెంట్ వినియోగిస్తున్నాయనే దాని ఆధారంగా స్టార్స్ ఇస్తారు.
1-స్టార్ రేటింగ్: 100 కిలోమీటర్లకు 3.24 నుంచి 3.78 kWh కరెంట్ వినియోగించే వాహనాలకు లభిస్తుంది.
2-స్టార్ రేటింగ్: 2.69 నుంచి 3.24 kWh లోపు కరెంట్ వాడే మోడళ్లకు ఇస్తారు.
3-స్టార్ రేటింగ్: 2.15 నుంచి 2.69 kWh ఎనర్జీని తీసుకునే ఈవీ బండ్లకు వస్తుంది.
4-స్టార్ రేటింగ్: 1.6 నుంచి 2.15 kWh పరిధిలో అత్యుత్తమ పనితీరు చూపే వాహనాలకు దక్కుతుంది.
5-స్టార్ రేటింగ్: ప్రతి 100 కిలోమీటర్లకు 1.6 kWh కంటే తక్కువ కరెంట్ వినియోగించే అత్యంత సమర్థవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మాత్రమే ఈ టాప్ రేటింగ్ ఇస్తారు.
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితి ఏంటి?
బీఈఈ అంచనా వేసిన ప్రస్తుత ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే.. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో విక్రయించబడుతున్న ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్లలో సుమారు 26 శాతం మోడళ్లకు కేవలం 1-స్టార్ రేటింగ్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే అత్యధికంగా 55 శాతం వాహనాలు 2-స్టార్ కేటగిరీ కిందకు, 18 శాతం వాహనాలు 3-స్టార్ కేటగిరీ కిందకు వస్తాయి. అత్యంత విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే.. దేశంలోని మొత్తం మోడళ్లలో కేవలం 1 శాతం మాత్రమే 4-స్టార్ కేటగిరీలో నిలుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 5-స్టార్ ప్రమాణాలకు సరిపోయే ఒక్క మోడల్ కూడా భారత్లో అందుబాటులో లేదు. ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే అంతర్జాతీయ వాహనాల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ 5-స్టార్ బెంచ్మార్క్ను సెట్ చేసినట్లు బీఈఈ తెలిపింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్తో పోలిస్తే మన పరిస్థితి
భారతదేశంలో లభించే ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ల సగటు ఎనర్జీ వినియోగం ప్రతి 100 కిలోమీటర్లకు 2.67 kWh గా ఉంది. ఇది ప్రపంచ సగటు (2.52 kWh) కంటే దాదాపు 6 శాతం ఎక్కువ. అంటే మన దేశీయ బండ్లు కొంచెం ఎక్కువ కరెంట్ తింటున్నాయి. ఇతర దేశాలతో పోల్చి చూస్తే.. ఐరోపా (యూరప్)లో ఇది 3.85 kWh, ఇండోనేషియాలో 2.31 kWh, చైనాలో 2.1 kWh, వియత్నాంలో అత్యంత తక్కువగా 1.8 kWh గా ఉంది. మన దేశీయ వాహనాలకు, అంతర్జాతీయ బెస్ట్ మోడళ్లకు మధ్య ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీలో 10 శాతం వ్యత్యాసం ఉంది.
కంపెనీల అభిప్రాయాల కోసం డ్రాఫ్ట్ పంపిణీ
ఈ ప్రతిపాదిత స్టార్ రేటింగ్ విధానాన్ని అధికారికంగా అమలు చేయడానికి ముందు, బీఈఈ ఈ డ్రాఫ్ట్ను దేశంలోని ప్రముఖ టూ వీలర్ తయారీ కంపెనీలు, ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్లు, స్టేక్హోల్డర్లకు పంపింది. వారి నుండి వచ్చే సలహాలు, సూచనలు, అభ్యంతరాలను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాతే దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుని, మార్కెట్లోకి రేటింగ్ స్టిక్కర్లను తీసుకురానున్నారు.
2006లోనే మొదలైన స్టార్ లేబ్లింగ్ ప్రయాణం
దేశంలో విద్యుత్ ఆదాను ప్రోత్సహించడానికి బీఈఈ 2006లోనే ఈ స్టార్ లేబ్లింగ్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది. అప్పట్లో కేవలం కొన్ని వస్తువులకే పరిమితమైన ఈ విధానం, ప్రస్తుతం 41 రకాల ప్రొడక్ట్ కేటగిరీలకు విస్తరించింది. వీటిలో 18 వస్తువులకు స్టార్ రేటింగ్స్ తప్పనిసరి కాగా, మిగిలిన వాటికి వాలంటరీగా ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీలింగ్ ఫ్యాన్లు, కంప్యూటర్లు, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లు, ఇండక్షన్ స్టవ్లు, ఎల్పీజీ స్టవ్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈవీ బండ్లను కూడా ఇందులో చేర్చడం ద్వారా కస్టమర్లకు రేంజ్, ఎఫిషియెన్సీల పై పక్కా క్లారిటీ రానుంది.