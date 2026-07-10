అదిరిపోయే ఫీచర్లున్నా పట్టించుకోని జనం.. 6 నెలల్లో అమ్ముడైంది కేవలం 6 కార్లే..
citroen c5 aircross: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎస్యూవీ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. భారీ డిజైన్, లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉంటే కస్టమర్లు ఎంత ధరైనా పెట్టేందుకు వెనకాడటం లేదు.
citroen c5 aircross: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎస్యూవీ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. భారీ డిజైన్, లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉంటే కస్టమర్లు ఎంత ధరైనా పెట్టేందుకు వెనకాడటం లేదు. కానీ, ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ పరిస్థితి మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా తయారైంది. అన్ని హంగులు ఉన్నప్పటికీ, ఆ కంపెనీకి చెందిన ఒక ప్రతిష్టాత్మక మోడల్ను కొనేందుకు దేశంలో ఒక్కరంటే ఒక్క కస్టమర్ కూడా ముందుకు రాకపోవడం ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
జూన్ నెలలో ఘోర పరాభవం.. ఒక్క కారు కూడా అమ్ముడవ్వలేదు..!
సిట్రోయెన్ ఇండియా సంస్థకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన 'సీ5 ఎయిర్క్రాస్' (Citroen C5 Aircross) మార్కెట్లో తీవ్రమైన పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికల ప్రకారం, ఈ కారు దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క యూనిట్ కూడా అమ్ముడుపోలేదు. అవును, మీరు చదివింది నిజమే.. గడిచిన ముప్ఫై రోజుల్లో ఈ కారు అమ్మకాల సంఖ్య జీరోగా నమోదైంది.
మరింత విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో (జనవరి నుంచి జూన్ వరకు) కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా విక్రయించిన ఈ మోడల్ కార్ల సంఖ్య కేవలం ఆరు (6) మాత్రమే. నెలవారీగా చూస్తే జనవరిలో రెండు, ఫిబ్రవరిలో రెండు, మే నెలలో రెండు కార్లు మాత్రమే అమ్ముడుపోగా, మార్చి, ఏప్రిల్, జూన్ నెలల్లో బోణీ కూడా కొట్టలేకపోయింది.
కంపెనీ తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయమే శాపంగా మారిందా..?
సరికొత్త డిజైన్, అద్భుతమైన ప్రయాణ సౌకర్యానికి మారుపేరైన ఈ కారుకు ఈ గతి పట్టడానికి కంపెనీ తీసుకున్న ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయమే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ కారులో లభించే అత్యంత సరసమైన ప్రాథమిక వేరియంట్ 'ఫీల్' (Feel) మోడల్ను కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించి, దాని విక్రయాలను నిలిపివేసింది.
దీనివల్ల మార్కెట్లో ఈ కారు ప్రారంభ ధర ఒక్కసారిగా సుమారు రూ. 3 లక్షల వరకు పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న టాప్ వేరియంట్ ధర దాదాపు రూ. 37 లక్షల నుంచి రూ. 45 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు పలుకుతోంది. ఇంత భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి రావడం వల్ల, వినియోగదారులు ఈ కారు వైపు చూడటమే మానేశారు.
అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉన్నా కలిసిరాని అదృష్టం..
భద్రత, పనితీరు పరంగా చూస్తే ఈ కారు నిజంగానే ఒక అద్భుతం. ఇందులో శక్తివంతమైన 2.0-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది 177 పీఎస్ పవర్, 400 ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి తోడు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈ తరహా భారీ ఎస్యూవీ అయినప్పటికీ, ఇది లీటరుకు దాదాపు 17.5 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని ధృవీకరించబడింది.
భద్రత విషయంలో అంతర్జాతీయ యూరో ఎన్క్యాప్ (Euro NCAP) క్రాష్ టెస్టులో 4-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, విశాలమైన 580 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ వంటి ఎన్నో లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్లో దీనికి ఆదరణ కరువైంది.
ధర, కస్టమర్ల అంచనాలను అందుకోవడంలో వైఫల్యం ఒక అద్భుతమైన కారును మార్కెట్లో ఎలా కనుమరుగయ్యేలా చేస్తాయో చెప్పడానికి సిట్రోయెన్ సీ5 ఎయిర్క్రాస్ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. జీప్ కంపస్, హ్యుందాయ్ టక్సన్ వంటి బలమైన పోటీదారులు ఉన్న ఈ ప్రీమియం విభాగంలో, సిట్రోయెన్ సంస్థ తన ధరలను మరోసారి చెక్ చేసుకుని, కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా కొత్త వ్యూహాలతో వస్తే తప్ప ఈ మోడల్ తిరిగి పుంజుకోవడం అసాధ్యంగానే కనిపిస్తోంది.భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎస్యూవీ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. భారీ డిజైన్, లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉంటే కస్టమర్లు ఎంత ధరైనా పెట్టేందుకు వెనకాడటం లేదు. కానీ, ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ సిట్రోయెన్ పరిస్థితి మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా తయారైంది. అన్ని హంగులు ఉన్నప్పటికీ, ఆ కంపెనీకి చెందిన ఒక ప్రతిష్టాత్మక మోడల్ను కొనేందుకు దేశంలో ఒక్కరంటే ఒక్క కస్టమర్ కూడా ముందుకు రాకపోవడం ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
జూన్ నెలలో ఘోర పరాభవం.. ఒక్క కారు కూడా అమ్ముడవ్వలేదు..!
సిట్రోయెన్ ఇండియా సంస్థకు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ అయిన 'సీ5 ఎయిర్క్రాస్' (Citroen C5 Aircross) మార్కెట్లో తీవ్రమైన పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికల ప్రకారం, ఈ కారు దేశవ్యాప్తంగా ఒక్క యూనిట్ కూడా అమ్ముడుపోలేదు. అవును, మీరు చదివింది నిజమే.. గడిచిన ముప్ఫై రోజుల్లో ఈ కారు అమ్మకాల సంఖ్య జీరోగా నమోదైంది.
మరింత విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో (జనవరి నుంచి జూన్ వరకు) కంపెనీ దేశవ్యాప్తంగా విక్రయించిన ఈ మోడల్ కార్ల సంఖ్య కేవలం ఆరు (6) మాత్రమే. నెలవారీగా చూస్తే జనవరిలో రెండు, ఫిబ్రవరిలో రెండు, మే నెలలో రెండు కార్లు మాత్రమే అమ్ముడుపోగా, మార్చి, ఏప్రిల్, జూన్ నెలల్లో బోణీ కూడా కొట్టలేకపోయింది.
కంపెనీ తీసుకున్న ఆ ఒక్క నిర్ణయమే శాపంగా మారిందా..?
సరికొత్త డిజైన్, అద్భుతమైన ప్రయాణ సౌకర్యానికి మారుపేరైన ఈ కారుకు ఈ గతి పట్టడానికి కంపెనీ తీసుకున్న ఒక వ్యూహాత్మక నిర్ణయమే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ కారులో లభించే అత్యంత సరసమైన ప్రాథమిక వేరియంట్ 'ఫీల్' (Feel) మోడల్ను కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి పూర్తిగా తొలగించి, దాని విక్రయాలను నిలిపివేసింది.
దీనివల్ల మార్కెట్లో ఈ కారు ప్రారంభ ధర ఒక్కసారిగా సుమారు రూ. 3 లక్షల వరకు పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న టాప్ వేరియంట్ ధర దాదాపు రూ. 37 లక్షల నుంచి రూ. 45 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు పలుకుతోంది. ఇంత భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి రావడం వల్ల, వినియోగదారులు ఈ కారు వైపు చూడటమే మానేశారు.
అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉన్నా కలిసిరాని అదృష్టం..
భద్రత, పనితీరు పరంగా చూస్తే ఈ కారు నిజంగానే ఒక అద్భుతం. ఇందులో శక్తివంతమైన 2.0-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది 177 పీఎస్ పవర్, 400 ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి తోడు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈ తరహా భారీ ఎస్యూవీ అయినప్పటికీ, ఇది లీటరుకు దాదాపు 17.5 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని ధృవీకరించబడింది.
భద్రత విషయంలో అంతర్జాతీయ యూరో ఎన్క్యాప్ (Euro NCAP) క్రాష్ టెస్టులో 4-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, విశాలమైన 580 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ వంటి ఎన్నో లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్లో దీనికి ఆదరణ కరువైంది.
ధర, కస్టమర్ల అంచనాలను అందుకోవడంలో వైఫల్యం ఒక అద్భుతమైన కారును మార్కెట్లో ఎలా కనుమరుగయ్యేలా చేస్తాయో చెప్పడానికి సిట్రోయెన్ సీ5 ఎయిర్క్రాస్ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. జీప్ కంపస్, హ్యుందాయ్ టక్సన్ వంటి బలమైన పోటీదారులు ఉన్న ఈ ప్రీమియం విభాగంలో, సిట్రోయెన్ సంస్థ తన ధరలను మరోసారి చెక్ చేసుకుని, కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా కొత్త వ్యూహాలతో వస్తే తప్ప ఈ మోడల్ తిరిగి పుంజుకోవడం అసాధ్యంగానే కనిపిస్తోంది.