బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే ఈవీ.. రూ. 4.5 లక్షలకే 250 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే బ్లింక్ రైడ్ కార్ వచ్చేసింది!
Blinq RYDE Electric Car: మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కోవాలనేది ఒక పెద్ద కల.
Blinq RYDE Electric Car: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి మధ్యతరగతి ప్రజల కలలను నిజం చేసేలా అత్యంత చౌకైన సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు అడుగుపెట్టింది. ప్రముఖ ఈవీ స్టార్టప్ సంస్థ తీసుకొచ్చిన ఈ 'బ్లింక్ రైడ్' (Blinq RYDE) ఎలక్ట్రిక్ కారు, తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ మైలేజ్ ఆశించే సామాన్యులకు ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారబోతోంది.
సామాన్యుడి సొంత ఇంటి కల తరహాలోనే.. సొంత కారు కల..!
మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కోవాలనేది ఒక పెద్ద కల. అయితే పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు, భారీగా పెరిగిపోయిన కార్ల రేట్లను చూసి చాలామంది వెనకడుగు వేస్తుంటారు. పర్యావరణానికి మేలు చేసే ఎలక్ట్రిక్ కార్లు కొనాలన్నా వాటి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో, సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడకుండా, పెట్రోల్ ఖర్చుల భారం లేకుండా సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది బ్లింక్ రైడ్ ఎలక్ట్రిక్ కారు.
రూ. 4.5 లక్షల నుంచే ప్రారంభం..
ఈ సరికొత్త బ్లింక్ రైడ్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ధర వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. మార్కెట్లో దీని ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 4.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) మాత్రమే. ఈ కారు మొత్తం రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తోంది.
బ్లింక్ రైడ్ ఫ్యామిలీ (ఫ్యామిలీ వేరియంట్): దీని ధర రూ. 4.50 లక్షలు
బ్లింక్ రైడ్ ఫ్లీట్స్ (టాప్ వేరియంట్): దీని ధర రూ. 5.00 లక్షలు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో పోలిస్తే ఇది సగం ధరకే లభిస్తుండటం విశేషం. ద్విచక్ర వాహనాల ధరలు కూడా లక్షలు దాటుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఒక పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఈవీ కారు ఈ ధరలో లభించడం నిజంగా విశేషం.
ఒక్క ఛార్జ్తో ఏకంగా 250 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం..
ధర తక్కువ కదా అని మైలేజ్ విషయంలో ఈ కారు ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఈ బ్లింక్ రైడ్ కారును ఒక్కసారి పూర్తి స్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 250 కిలోమీటర్ల దూరం నిరభ్యంతరంగా ప్రయాణించవచ్చు. రోజువారీ ఆఫీసు ప్రయాణాలకు, సిటీలో తిరగడానికి అలాగే చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీ ట్రిప్పులకు ఈ రేంజ్ చాలా ఎక్కువ. రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల ప్రయాణంలో బ్రేకులు వేసిన ప్రతిసారీ బ్యాటరీ మరింత రీఛార్జ్ అవుతూ మెరుగైన మైలేజ్ ఇస్తుంది.
చిన్న కారే.. కానీ ఐదుగురు కూర్చోవచ్చు..!
ఈ కారు డిజైన్ చూడటానికి చాలా కాంపాక్ట్గా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. సిటీలోని ట్రాఫిక్లో సులభంగా దూసుకుపోవడానికి, తక్కువ స్థలంలో పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. చిన్న కారు అయినప్పటికీ, ఇందులో ఏకంగా ఐదుగురు (5 సీటర్) ప్రయాణించడానికి సరిపడా ఇంటీరియర్ స్పేస్ను అందించారు.
అంతేకాకుండా, డ్రైవింగ్ను మరింత సులభతరం చేయడానికి ఇందులో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (గేర్లు మార్చాల్సిన అవసరం లేని సిస్టమ్) అందించారు. మల్టీ ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్, వినోదం కోసం చక్కని టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పవర్ స్టీరింగ్, శక్తివంతమైన ఎయిర్ కండీషనర్, భద్రత కోసం యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) వంటి ఎన్నో ఆధునిక ఫీచర్లను ఇందులో పొందుపరిచారు.
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విప్లవానికి బ్లింక్ రైడ్ కారు ఒక సరికొత్త దిశను చూపిస్తోంది. తక్కువ ధర, మెరుగైన మైలేజ్, ఆధునిక ఫీచర్లతో మధ్యతరగతి కుటుంబాల సొంత కారు కలను నిజం చేయడానికి ఇది ఒక చక్కని ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.