మారుతికి షాకిచ్చిన చిన్న కారు.. జూన్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 10 లిస్ట్ ఇదే..!
Best selling cars India: గత కొంతకాలంగా దేశీయ మార్కెట్లో ఎస్యూవీ (SUV) మోడళ్లకు ఆదరణ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనిని సరిగ్గా అందిపుచ్చుకున్న టాటా మోటార్స్, జూన్ 2026 అమ్మకాల రేసులో ఊహించని సంచలనాన్ని నమోదు చేసింది.
Best selling cars India: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర నమోదైంది. ఎల్లప్పుడూ అగ్రస్థానంలో ఉండే మారుతి సుజుకి మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ, దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 2 స్థానాలను టాటా మోటార్స్ కైవసం చేసుకుంది. జూన్ 2026 కార్ల అమ్మకాల గణాంకాల ప్రకారం.. టాటా పంచ్, నెక్సాన్ దేశవ్యాప్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచి వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నాయి.
టాటా 'డబుల్ ధమాకా'.. నెంబర్ 1, 2 స్థానాలు రతన్ టాటా సంస్థకే..!
గత కొంతకాలంగా దేశీయ మార్కెట్లో ఎస్యూవీ (SUV) మోడళ్లకు ఆదరణ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. దీనిని సరిగ్గా అందిపుచ్చుకున్న టాటా మోటార్స్, జూన్ 2026 అమ్మకాల రేసులో ఊహించని సంచలనాన్ని నమోదు చేసింది. భద్రతకు మారుపేరుగా నిలిచిన టాటా పంచ్ (Tata Punch) ఈ నెలలో ఏకంగా 21,006 యూనిట్ల విక్రయాలతో భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన నెంబర్ 1 కారుగా నిలిచింది. గత ఏడాది జూన్ అమ్మకాలతో పోలిస్తే ఇది వంద శాతానికి పైగా వృద్ధిని సాధించడం విశేషం. అంతేకాదు, అదే కంపెనీకి చెందిన టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) 18,335 యూనిట్ల విక్రయాలతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుని టాటాకు తిరుగులేని విజయాన్ని అందించింది.
టాప్ 10 రేసులో నిలిచిన ఇతర మోడళ్లు ఇవే..
తొలి రెండు స్థానాలను టాటా సొంతం చేసుకున్నప్పటికీ, మొత్తం టాప్ 10 జాబితాలో ఐదు మోడళ్లతో మారుతి సుజుకి తన పట్టును నిలుపుకుంది. మూడో స్థానం: మారుతి సుజుకి డిజైర్ సెడాన్ కారు 17,899 యూనిట్ల విక్రయాలతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. నాలుగో స్థానం: సామాన్యుడి ఫేవరెట్ మారుతి వ్యాగన్ ఆర్ 16,952 యూనిట్లతో నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఐదో స్థానం: 7-సీటర్ కుటుంబాల ఆరాధ్య కారు మారుతి ఎర్టిగా 16,111 యూనిట్లతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఆరో స్థానం: సరికొత్త లుక్తో వచ్చిన మారుతి స్విఫ్ట్ 15,215 యూనిట్లను విక్రయించింది.
ఏడో స్థానం: మహీంద్రా కంపెనీకి చెందిన శక్తివంతమైన స్కార్పియో (స్కార్పియో-ఎన్, క్లాసిక్ కలిసి) 14,097 యూనిట్లతో ఏడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఎనిమిది, తొమ్మిది స్థానాలు: మారుతి ఫ్రాంక్స్ (13,135 యూనిట్లు), మారుతి బాలెనో (12,488 యూనిట్లు) తర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి. పదో స్థానం: హ్యుందాయ్ వెన్యూ 10,776 యూనిట్లతో టాప్ 10 జాబితాను ముగించింది.
సేఫ్టీ, మైలేజీకే ఓటేస్తున్న భారతీయులు..
ప్రస్తుతం వాహనదారులు కేవలం అందమైన డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రయాణికుల భద్రతకు, మైలేజీకి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. టాటా పంచ్, నెక్సాన్ కార్లు రెండు కూడా గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ క్రాష్ టెస్టింగ్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన సురక్షితమైన కార్లు. వీటికి తోడు పెట్రోల్, డీజిల్, సిఎన్జి వేరియంట్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ (EV) రూపంలో కూడా అందుబాటులో ఉండటం వీటికి కొండంత బలంగా మారింది. సరసమైన ధరలోనే లగ్జరీ ఫీచర్లు, గట్టి భద్రత లభిస్తుండటంతో సగటు భారతీయ కుటుంబాలు ఈ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. అయితే ఎప్పుడూ టాప్ జాబితాలో ఉండే హ్యుందాయ్ క్రెటా కారు, సరఫరా సమస్యల కారణంగా ఈసారి టాప్ 10లో చోటు కోల్పోవడం గమనార్హం.
జూన్ 2026 అమ్మకాల నివేదికను పరిశీలిస్తే, భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ సరికొత్త దిశగా అడుగులు వేస్తోందని స్పష్టమవుతోంది. భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ దేశీయ బ్రాండ్ అయిన టాటా మోటార్స్ సాధించిన ఈ ఘన విజయం మార్కెట్లో ఒక సరికొత్త ట్రెండ్కు తెరలేపింది. రాబోయే పండుగ సీజన్లలో మారుతి సుజుకి తిరిగి పుంజుకుంటుందో లేదో చూడాలి.