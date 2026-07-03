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EV కావాలా..? రూ.1.2 లక్షల బడ్జెట్లో టాప్ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్స్ ఇవే.!

Best Electric Scooters & Bikes : ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరల భారం నుండి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మీరు..

G Krishna
Published on: 3 July 2026 12:38 PM IST
EV కావాలా..? రూ.1.2 లక్షల బడ్జెట్లో టాప్ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్స్ ఇవే.!
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Best Electric Scooters & Bikes : ప్రస్తుత రోజుల్లో పెట్రోల్ ధరల భారం నుండి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మీరు కూడా రూ.1.2 లక్షల లోపు బడ్జెట్లో మంచి మైలేజ్, ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ లేదా బైక్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే మార్కెట్లో సూపర్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కేవలం రూ.84,999 ప్రారంభ ధర నుండి లభిస్తున్న ఈ జాబితాలో ఒకే ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 242 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇచ్చే మోడళ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ బెస్ట్ ఈవీల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

ఓలా S1 X: అత్యంత తక్కువ ధర.. ఎక్కువ రేంజ్

ఈ జాబితాలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే మోడల్ ఓలా S1 X. దీని ప్రారంభ ధర రూ.84,999 గా ఉంది. మీరు ఎంచుకునే బ్యాటరీ వేరియంట్‌ను బట్టి ఇది 108 కి.మీ నుండి గరిష్టంగా 242 కి.మీ వరకు అద్భుతమైన రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లోనే మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్స్, టచ్‌స్క్రీన్ డాష్‌బోర్డ్, ఇన్-బిల్ట్ నావిగేషన్, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్‌డేట్స్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉండటం దీని ప్రత్యేకత.

టీవీఎస్ ఆర్బిటర్: స్టైలిష్ లుక్.. బెస్ట్ సర్వీస్

పట్టణ ప్రాంతాల్లోని యువతను టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చిన టీవీఎస్ ఆర్బిటర్ ధర రూ.91,550 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. దీని పెద్ద బ్యాటరీ వేరియంట్ 158 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కొత్త ఈవీ బ్రాండ్లతో పోలిస్తే, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టీవీఎస్ (TVS) నమ్మకమైన నెట్‌వర్క్ కారణంగా కొనుగోలుదారులకు అమ్మకానంతర సేవలు (After Sales Service) చాలా సులభంగా అందుతాయి.

హోండా యాక్టివా E: నమ్మకానికి మరో పేరు

హోండా కంపెనీ నుండి వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ స్కూటర్ యాక్టివా ఇ ధర రూ.1.18 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మార్చుకోగలిగే (Swappable) రెండు బ్యాటరీలతో వస్తూ 102 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను ఇస్తుంది. హోండా బ్రాండ్‌కు ఉన్న బిల్డ్ క్వాలిటీ, నమ్మకం , దేశవ్యాప్త సర్వీస్ సెంటర్ల కారణంగా లాంగ్-టర్మ్ వాడకానికి ఇది అత్యంత సురక్షితమైన ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

ఓలా రోడ్‌స్టర్: ఫీచర్-రిచ్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్

బైక్ ప్రియుల కోసం ఓలా తీసుకొచ్చిన రోడ్‌స్టర్ బేస్ మోడల్ ధర రూ.1,04,999 నుండి అందుబాటులో ఉంది. ఇది 2.5, 3.5, , 4.5 kWh అనే మూడు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. దీని బేస్ వేరియంట్ 151 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. పవర్‌ఫుల్ 7 kW మిడ్-డ్రైవ్ మోటార్, విభిన్న రైడింగ్ మోడ్స్ , ఓటీఏ అప్‌డేట్లతో రూ.1.2 లక్షల లోపు లభించే బెస్ట్ హైటెక్ బైక్ ఇది.

రివోల్ట్ RV400: పాపులర్ కమ్యూటర్ బైక్

భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిళ్లలో రివోల్ట్ ఆర్‌వీ400 ఒకటి. దీని ధర రూ.1,39,950 గా ఉంది (బడ్జెట్ కంటే కాస్త ఎక్కువైనా ఫీచర్లు బాగుంటాయి). ఇందులో సులభంగా తీసి ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకోగలిగే డిటాచబుల్ బ్యాటరీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజిన్ సౌండ్ సిస్టమ్ , స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఇది సుమారు 150 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది.

ఓబెన్ రోర్ EZ: పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్

పనితీరుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే రైడర్స్ కోసం ఓబెన్ శ్రేణిలో 'రోర్ ఈజీ' (Roar EZ) వేరియంట్ రూ.99,000 ధరకే లభిస్తోంది (దీని టాప్ వెర్షన్ రోర్ ఎవో ధర రూ.1.29 లక్షలు). 3.4 kWh బ్యాటరీతో నడిచే ఈ బైక్ గరిష్టంగా 110 km/h వేగంతో దూసుకుపోగలదు , 110 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. స్పీడ్ , పవర్ కోరుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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