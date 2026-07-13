ఈవీ స్కూటర్ కొనాలనుకుంటున్నారా? 5ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీతో లభించే బెస్ట్ మోడళ్లు ఇవే.!
Best Electric Scooters India: భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) రోజురోజుకూ ఆదరణ పెరుగుతోంది. కానీ, నేటికీ చాలామంది కస్టమర్లు ఈవీ స్కూటర్ కొనడానికి వెనుకాడటానికి ప్రధాన కారణం బ్యాటరీనే.
Best Electric Scooters India: సాధారణ పెట్రోల్ వాహనాల ఖర్చులకు భయపడి చాలామంది ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, కొనుగోలు చేసే సమయంలో అందరినీ వేధించే ఏకైక ప్రశ్న ‘బ్యాటరీ మన్నిక’. వినియోగదారుల ఆందోళనలను దూరం చేస్తూ, ఏకంగా 5 సంవత్సరాల వరకు బ్యాటరీ వారంటీ అందిస్తున్న టాప్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల వివరాలు మీకోసం.
భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు (ఈవీ) రోజురోజుకూ ఆదరణ పెరుగుతోంది. కానీ, నేటికీ చాలామంది కస్టమర్లు ఈవీ స్కూటర్ కొనడానికి వెనుకాడటానికి ప్రధాన కారణం బ్యాటరీ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఒకవేళ వారంటీ ముగిసిన తర్వాత బ్యాటరీ పాడైతే, దానిని మార్చడానికి అయ్యే ఖర్చు దాదాపు ఒక పాత స్కూటర్ ధరకు సమానంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం చూపుతూ దేశీయ మార్కెట్లోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థలు తమ స్కూటర్లపై ఏకంగా 5 ఏళ్ల వరకు దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ వారంటీని అందిస్తున్నాయి. దీనివల్ల వినియోగదారులకు ఏళ్ల తరబడి బ్యాటరీ నిర్వహణపై ఎలాంటి అదనపు భారం పడదు.
1. యాంపియర్ నెక్సస్ (Ampere Nexus)
గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ సంస్థకు చెందిన ‘యాంపియర్ నెక్సస్’తో పాటు మాగ్నస్ గ్రాండ్, జీ మ్యాక్స్ వంటి మోడళ్లు 5 సంవత్సరాలు లేదా 75,000 కిలోమీటర్ల వరకు భారీ బ్యాటరీ వారంటీని స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రంగంలో ఇదే అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ప్యాకేజీ అని చెప్పాలి. ఈ స్కూటర్లలో అత్యాధునిక ఎల్ఎఫ్పీ (LFP) బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. ఇది సాధారణ బ్యాటరీల కంటే ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండటమే కాకుండా, ఎక్కువ ఛార్జింగ్ సైకిళ్లను తట్టుకుంటుంది.
2. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ (TVS iQube)
కుటుంబ వినియోగదారుల నమ్మకమైన బ్రాండ్ అయిన టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ స్కూటర్లపై కంపెనీ సాధారణంగా 3 సంవత్సరాలు లేదా 50,000 కిలోమీటర్ల వారంటీని ఇస్తుంది. అయితే, భద్రతతో కూడిన మరింత ప్రయోజనం ఆశించే వారి కోసం కంపెనీ ‘బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్’ (BaaS) సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక ప్లాన్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా స్కూటర్ ప్రారంభ ధర తగ్గడమే కాకుండా, బ్యాటరీ వారంటీ ఏకంగా 5 సంవత్సరాలు లేదా 70,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించబడుతుంది.
3. బజాజ్ చేతక్ (Bajaj Chetak)
దేశీయ దిగ్గజం బజాజ్ ఆటో రూపొందించిన క్లాసిక్ స్కూటర్ బజాజ్ చేతక్ ప్రీమియం లుక్తో పాటు నమ్మకమైన పనితీరుకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. ఈ స్కూటర్ కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు అదనంగా కొద్దిపాటి మొత్తాన్ని చెల్లించి ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ప్యాకేజీని సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా బ్యాటరీ కవరేజ్ 5 సంవత్సరాలు లేదా 70,000 కిలోమీటర్ల వరకు పెరుగుతుంది. రోజువారీ నగర ప్రయాణాలను తట్టుకునేలా అత్యంత పటిష్టంగా ఈ బ్యాటరీని డిజైన్ చేశారు.
4. హీరో విడా (Hero Vida)
హీరో మోటోకార్ప్ అనుబంధ సంస్థ అయిన ‘విడా’ తమ వి1 ప్రో వంటి ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై 5 ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీని స్టాండర్డ్గా అందిస్తోంది. ఇందుకోసం కస్టమర్లు విడిగా అదనపు డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అంతేకాకుండా, విడా సంస్థ అందిస్తున్న ‘బ్యాటరీ+’ ప్లాన్ ద్వారా సాధారణ 3 ఏళ్ల వారంటీని 5 ఏళ్లు లేదా 60,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. ఈ వారంటీలో ఉన్న మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ ఏమిటంటే, ఒకవేళ మీరు స్కూటర్ అమ్మేసినా, ఈ వారంటీని కొత్త యజమాని పేరు మీదకు సులభంగా బదిలీ చేయవచ్చు.
గమనించవలసిన ముఖ్య విషయాలు..
ఈ 5 ఏళ్ల వారంటీ ప్రయోజనాలు పొందాలంటే కంపెనీలు కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలను విధిస్తాయి. పొరపాటున వాహనం రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైనా, అనధికారిక మెకానిక్ల వద్ద బ్యాటరీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ వ్యవస్థలో మార్పులు చేసినా వారంటీ రద్దవుతుంది. అలాగే, నాణ్యత లేని లోకల్ ఛార్జర్లు ఉపయోగించడం వల్ల లేదా తప్పు పద్ధతుల్లో ఛార్జింగ్ చేయడం వల్ల బ్యాటరీ పాడైతే కంపెనీలు బాధ్యత వహించవు.
ఒకప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అనగానే బ్యాటరీ భయంతో వెనకడుగు వేసిన జనాలకు ఈ 5 ఏళ్ల వారంటీ ప్లాన్లు పెద్ద ఊరటనిస్తున్నాయి. యాంపియర్, టీవీఎస్, బజాజ్, హీరో వంటి నమ్మకమైన సంస్థలు అందిస్తున్న ఈ భరోసా వల్ల పర్యావరణ హితమైన ఈవీ ప్రయాణం మరింత సురక్షితంగా, టెన్షన్ లేనిదిగా మారుతోంది. కాబట్టి, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఆశించే వారికి ఈ స్కూటర్లు బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పవచ్చు.