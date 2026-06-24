Home ఆటోమొబైల్Mileage Bikes: లీటరుకు 90 కిమీల మైలేజీ.. పెట్టిన ప్రతీ పైసాకు వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసే పల్లెటూరి బైక్ భయ్యా..!

Mileage Bikes: లీటరుకు 90 కిమీల మైలేజీ.. పెట్టిన ప్రతీ పైసాకు వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసే పల్లెటూరి బైక్ భయ్యా..!

Best mileage bike India: భారతీయ టూవీలర్ మార్కెట్లో మైలేజ్ అనగానే అందరికీ మొదటగా గుర్తొచ్చే పేరు బజాజ్ ప్లాటినా (Bajaj Platina). గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్నం రోడ్ల వరకు ప్రతి చోటా ఈ బైక్ కనిపిస్తుంది.

Venkat
Published on: 24 Jun 2026 9:24 PM IST
Mileage Bikes
X

Mileage Bikes: లీటరుకు 90 కిమీల మైలేజీ.. పెట్టిన ప్రతీ పైసాకు వడ్డీతో సహా ఇచ్చేసే పల్లెటూరి బైక్ భయ్యా..!

Mileage Bikes: నిత్యం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలతో సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పడుతున్న వేళ, మైలేజ్ బైక్‌లకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ రేసులో దశాబ్దాలుగా మధ్యతరగతి ప్రజల నమ్మకమైన నేస్తంగా నిలిచింది బజాజ్ ప్లాటినా. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడే ఈ బైక్, సరికొత్త విక్రయాలతో మార్కెట్లో మరోసారి తన సత్తా చాటింది.

సామాన్యుడి సొంత బండి.. మైలేజ్ కింగ్ 'బజాజ్ ప్లాటినా'

భారతీయ టూవీలర్ మార్కెట్లో మైలేజ్ అనగానే అందరికీ మొదటగా గుర్తొచ్చే పేరు బజాజ్ ప్లాటినా (Bajaj Platina). గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్నం రోడ్ల వరకు ప్రతి చోటా ఈ బైక్ కనిపిస్తుంది. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం దీని సొంతం. నిత్యం ఆఫీసులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులకు ఈ బైక్ ఒక ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఇటీవల విడుదలైన మే 2026 సేల్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, మార్కెట్లో కొత్త మోడళ్లు ఎన్ని వచ్చినా ప్లాటినా క్రేజ్ అస్సలు తగ్గలేదని నిరూపితమైంది.

మే నెలలో అదిరిపోయే విక్రయాలు..

గత మే నెలలో బజాజ్ ప్లాటినా ఏకంగా 26,467 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేసి దూసుకుపోయింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే అమ్మకాల్లో కేవలం 5 శాతం మాత్రమే స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది. తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ప్లాటినా ఈ స్థాయిలో స్థిరమైన అమ్మకాలను సాధించడం దానిపై కస్టమర్లకు ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తోంది. రాబోయే పండుగల సీజన్‌లో ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల కారణంగా దీని విక్రయాలు మరింత పుంజుకునే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

రెండు వేరియంట్లలో లభ్యం.. సామాన్యుడి బడ్జెట్ ధర..

ప్రస్తుతం ఈ బైక్ ప్లాటినా 100, ప్లాటినా 110 అనే రెండు అద్భుతమైన వేరియంట్లలో కస్టమర్లకు అందుబాటులో ఉంది.

బజాజ్ ప్లాటినా 100: ఇది అత్యంత సరసమైన మోడల్. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ.66,015 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. ఇందులో 102 సీసీ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది నగర ప్రయాణాల్లో ఎంతో స్మూత్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా రోడ్డు పరిస్థితులను బట్టి ఇది లీటరుకు 75 నుండి 90 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తూ సామాన్యుడి పాలిట కల్పవల్లిగా మారింది.

బజాజ్ ప్లాటినా 110: కొంచెం ఎక్కువ పవర్ కావాలనుకునే వారి కోసం ప్లాటినా 110 అందుబాటులో ఉంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ.71,558 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇందులో 115.45 సీసీ శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఉంది. ఇది లీటరుకు దాదాపు 70 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తుంది.

ఆధునిక లుక్.. మెరుగైన భద్రత..

సాధారణ కమ్యూటర్ బైక్ లాగా కాకుండా, ప్లాటినాను కంపెనీ ఎంతో స్టైలిష్‌గా డిజైన్ చేసింది. ఆకర్షణీయమైన హెడ్‌ల్యాంప్, ఎల్‌ఈడీ డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), సరికొత్త టెయిల్ ల్యాంప్ డిజైన్ దీనికి ప్రీమియం లుక్‌ను అందిస్తాయి. సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో కూడా వెన్నునొప్పి రాకుండా ఉండేలా దీని సీట్, సస్పెన్షన్ సిస్టమ్‌ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.

ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎన్నో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చినప్పటికీ, సామాన్యుడికి ప్రతి రూపాయి విలువైనదే. లీటర్ పెట్రోల్‌తో గరిష్ట దూరం ప్రయాణించే ప్లాటినా, ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల హాట్ ఫేవరెట్ బైక్ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

Bajaj AutoBajaj PlatinaMileage BikesBest Budget BikeTwo Wheeler SalesAutomobile News Telugu
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X