Bajaj Chetak EV: ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల మార్కెట్లో బజాజ్ చేతక్ ప్రభంజనం.. 8 లక్షల అమ్మకాలతో సరికొత్త రికార్డు!
Bajaj Chetak EV: ఒకప్పుడు 'హమారా బజాజ్' అంటూ ప్రతి ఇంటి ముందర దర్శనమిచ్చిన చేతక్ స్కూటర్, కాలానికి అనుగుణంగా ఎలక్ట్రిక్ రూపంలోకి మారి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక 'వాహన్' పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం, జనవరి 2020లో ఈ ఈ-స్కూటర్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి జూన్ 27, 2026 నాటికి మొత్తం 8,00,085 యూనిట్ల రిటైల్ అమ్మకాలను సాధించింది.
Bajaj Chetak EV: భారత ద్విచక్ర వాహన రంగంలో అగ్రగామి సంస్థ బజాజ్ ఆటో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఒకప్పుడు సామాన్యుడి సొంత ఇల్లుగా వెలిగిన ఐకానిక్ బ్రాండ్ 'చేతక్', ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అవతారంలోనూ భారతీయ వినియోగదారుల మనసులను కొల్లగొడుతోంది. తాజాగా దేశీయ మార్కెట్లో బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఏకంగా 8 లక్షల విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
హమారా కల్.. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ విప్లవం!
ఒకప్పుడు 'హమారా బజాజ్' అంటూ ప్రతి ఇంటి ముందర దర్శనమిచ్చిన చేతక్ స్కూటర్, కాలానికి అనుగుణంగా ఎలక్ట్రిక్ రూపంలోకి మారి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక 'వాహన్' పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం, జనవరి 2020లో ఈ ఈ-స్కూటర్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి జూన్ 27, 2026 నాటికి మొత్తం 8,00,085 యూనిట్ల రిటైల్ అమ్మకాలను సాధించింది. ఈ ఘనతతో భారతదేశంలో 8 లక్షలకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను విక్రయించిన మూడో అతిపెద్ద కంపెనీగా బజాజ్ ఆటో నిలిచింది. ఒలా ఎలక్ట్రిక్, టీవీఎస్ మోటార్స్ తర్వాతి స్థానంలో బజాజ్ తన స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకుంది.
నెమ్మదిగా మొదలై.. దూసుకుపోతున్న అమ్మకాలు..
మొదట్లో బజాజ్ చేతక్ ప్రయాణం కాస్త నెమ్మదిగానే సాగింది. 2020లో ఈ స్కూటర్ లాంచ్ అయినప్పుడు దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్ ఇప్పుడిప్పుడే విస్తరిస్తోంది. పైగా బజాజ్ సంస్థకు కూడా ప్రత్యేక ఈవీ విక్రయ కేంద్రాల నెట్వర్క్ పరిమితంగా ఉండేది. ఆ ఏడాది కేవలం 1,243 స్కూటర్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. అయితే, వినియోగదారుల్లో నమ్మకం పెరగడం, చార్జింగ్ మౌలిక వసతులు విస్తరించడంతో చేతక్ విక్రయాలు ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. 2024 సంవత్సరం బజాజ్ పాలిట ఒక పెద్ద మలుపుగా మారింది. ఆ ఒక్క ఏడాదే ఏకంగా 2 లక్షలకు పైగా చేతక్ స్కూటర్లు అమ్ముడై, మునుపటి ఏడాదితో పోలిస్తే 168 శాతం అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచాయి.
మార్కెట్ వాటాలో భారీ పెరుగుదల
బజాజ్ చేతక్ సాధిస్తున్న అప్రతిహత విజయానికి దాని పెరుగుతున్న మార్కెట్ వాటాయే నిదర్శనం. 2022లో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో బజాజ్ వాటా కేవలం 4 శాతంగా మాత్రమే ఉండేది. కానీ 2026 ప్రథమార్ధానికి వచ్చేసరికి ఇది ఏకంగా 22 శాతానికి చేరుకుంది. అంటే ప్రస్తుతం దేశంలో అమ్ముడవుతున్న ప్రతి ఐదు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటి బజాజ్ చేతక్ కావడం విశేషం. ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి జూన్ 27 వ తేదీ లోపే కంపెనీ ఏకంగా 2,11,356 యూనిట్లను విక్రయించింది. ప్రస్తుత అమ్మకాల వేగాన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ ఏడాది ఆగస్టు మధ్య నాటికి వార్షిక విక్రయాల్లో 3 లక్షల మార్కును, అలాగే డిసెంబర్ నాటికి 4 లక్షల మార్కును దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉందని వాహన రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్న మెటల్ బాడీ, ప్రీమియం ఫీచర్లు
మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల ప్లాస్టిక్ బాడీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, చేతక్ పట్ల జనాలు మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం దాని క్లాసిక్ లుక్, దృఢమైన ఆల్-మెటల్ బాడీ. పాత తరం చేతక్ జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూనే, నేటి తరం యువతకు నచ్చేలా గుండ్రటి ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, ప్రీమియం కలర్ ఆప్షన్లతో దీనిని తీర్చిదిద్దారు. సాంకేతికంగానూ చేతక్ ఎంతో ముందంజలో ఉంది. స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే, ఇన్-బిల్ట్ నావిగేషన్, కాల్, మెసేజ్ అలర్ట్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్, కీ-లెస్ అన్లాక్, రివర్స్ మోడ్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పూర్తి చార్జింగ్పై 153 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే అద్భుతమైన రేంజ్, 35 లీటర్ల విశాలమైన అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ రోజువారీ ప్రయాణాలకు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా మారాయి.
సరిహద్దులు లేని సాంకేతికత, నమ్మకమైన బ్రాండ్ విలువ కలగలిస్తే విజయం ఎలా ఉంటుందో బజాజ్ చేతక్ నిరూపిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని చాకన్, ఆకుర్డి ప్లాంట్ల నుంచి తయారవుతున్న ఈ స్కూటర్లు స్వదేశీ నైపుణ్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. నిరంతర సాంకేతిక మార్పులు, విస్తృతమైన సేవా కేంద్రాలు, వినియోగదారుల అచంచలమైన నమ్మకంతో రాబోయే రోజుల్లో బజాజ్ చేతక్ భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో మరిన్ని అద్భుతమైన మైలురాళ్లను అధిగమించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.