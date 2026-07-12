Home జ్యోతిష్యంఆషాఢంలో కొత్త జంటలు దూరంగా ఎందుకు ఉండాలి? దీని వెనుక అసలు రహస్యం!

ఆషాఢంలో కొత్త జంటలు దూరంగా ఎందుకు ఉండాలి? దీని వెనుక అసలు రహస్యం!

Ashadam month: తెలుగు సంప్రదాయంలో ఆషాఢ మాసం అంటేనే కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు దూరంగా ఉండాలనే నియమం గుర్తుకు వస్తుంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 12 July 2026 3:38 PM IST
Ashadam month
X

ఆషాఢంలో కొత్త జంటలు దూరంగా ఎందుకు ఉండాలి? దీని వెనుక అసలు రహస్యం!

Ashadam month: తెలుగు సంప్రదాయంలో ఆషాఢ మాసం అంటేనే కొత్తగా పెళ్లైన జంటలు దూరంగా ఉండాలనే నియమం గుర్తుకు వస్తుంది. అసలు ఆషాఢంలో భార్యాభర్తలు ఎందుకు దూరంగా ఉండాలి.?

తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆషాఢ మాసం రాగానే కొత్తగా పెళ్లైన వారిలో ఒక రకమైన ఆసక్తి, సందేహం కలుగుతుంటాయి. ఈ ఏడాది ఆషాఢ మాసం జూలై 15 నుండి ఆగస్టు 12 వరకు ఉంటుంది. ఈ కాలంలో భార్యాభర్తలు దూరంగా ఉండాలనే నియమం వెనుక చాలా బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు, దీని వెనుక వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం కూడా ముడిపడి ఉన్నాయి.

పూర్వ కాలంలో, ఆషాఢంలో తొలి వర్షాలు పడగానే రైతులు తమ వ్యవసాయ పనులను ప్రారంభించేవారు. ఆ సమయంలో కొత్త జంటలు ఒకరికొకరు ఎక్కువ సమయం ఇచ్చుకుంటే వ్యవసాయ పనులకు ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉండేది. అందుకే, వ్యవసాయ పనులు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా సాగాలని, వధువును పుట్టింటికి పంపే ఆచారం ఏర్పడింది.

ఆషాఢ మాసం గర్భధారణకు అనువైన కాలం కాదని ఒక నమ్మకం ఉంది. ఒకవేళ ఆషాఢంలో గర్భం దాల్చితే, తొమ్మిది నెలల తర్వాత ప్రసవం ఎండాకాలంలో జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఉండే తీవ్రమైన ఎండలను, వేడిని తల్లీబిడ్డలిద్దరూ తట్టుకోవడం కష్టమని, అందుకే ఈ నియమాన్ని పెట్టారని చెబుతుంటారు.

మన పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి ఆచారంలోనూ ఒక లోతైన అర్థం దాగి ఉంటుంది. ఆషాఢ మాసంలోని ఈ ఆచారం వెనుక అటు కుటుంబ బాధ్యతలు, ఇటు తల్లి, బిడ్డల ఆరోగ్యం రెండూ దాగి ఉన్నాయి.

Ashadam month significanceIndian traditionsagricultural reasons for AshadamTelugu culture Ashadam
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X